Teaser Als unser Kolumnist über Gamescom 2022 schritt, fehlte ihm zunächst der alte Zauber. Stattdessen fühlte er sich alt. Doch er erlebte Dinge auf der Messe, die ihm neue Zuversicht für die Branche gaben.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach langer Corona-Pause habe ich mit Ach und Krach mal wieder eine Gamescom live erlebt. Oder besser gesagt: überlebt. Altersbedingt – obendrauf dank „Rücken“ mit Stock – bin ich mit der Geschwindigkeit einer Weinbergschnecke durch die Hallen gehumpelt und habe das Wiedersehen mit alten Kollegen und Freunden gefeiert. Endlich wieder persönlicher Kontakt statt Zoom-Call. Wir (die Branche) sind wieder wer! Und dank der tollen Bundesförderung fühlen wir uns auch wie eine digitale Supernation.Überschattet wurde die Reanimierung unserer angeblichen „Schlüsselbranche“ wohl nur durch Allüren problematischer Streamer wie bei der handfesten Auseinandersetzung zwischen Tanzverbot, Orangemorange und Scurrows – ja, die heißen wirklich so. Die Gemengelage ist trotz zahlreicher Videos unübersichtlich. Auslöser waren wohl lukrative Deals der einen Seite mit Casino-Betreibern sowie die generelle Kritik an Casinospielen auf der anderen. Aber das Ganze hat sich bei einem Treffpunkt hinter Halle 8 zugetragen, zu einem Zeitpunkt, wo sich die Fachbesucher schon lange aus dem Staub gemacht hatten.Die Geschäftemacher der Industrie bleiben allgemein lieber sauber abgeschirmt im geschlossenen Business-Areal unter sich und meiden den Kontakt zum real existierenden Kunden (nicht alle, aber doch so einige). In den Business-Hallen war auch alles beim Alten – nur eben etwas kleiner, da einige der großen Namen der Gamescom fernblieben und die Business-Halle 3 in diesem Jahr leerstand.Zwischen kostenlosen ...