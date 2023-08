Baldur's Gate 3 Test+

Teaser Nur drei volle Tage für den Test eines Schwergewichts wie Baldur's Gate 3? Larian, das klappt so natürlich nicht! Wir ziehen ein umfangreiches Zwischenfazit nach 30 Stunden mit der Release-Fassung.

Wie so oft in Rollenspielen startet ihr in Baldur’s Gate 3 als Gefangener. Allerdings nicht in einem 08/15-Kerker, sondern in einem lebenden Schiff der Gedankenschinder, das in den neun Höllen gestrandet ist. Von dort zu entkommen ist nur der Prolog. Den Gedankenschinder-Parasiten in eurem Kopf wieder loszuwerden, ist das eigentliche Problem. Mit diesem vagen Hauptziel geht es los, doch schon sehr bald stellt sich heraus, dass euer Parasit euch besondere Kräfte verleiht. Dazu tauchen immer mehr Leute mit solchen Mitbewohnern im Kopf auf. Die gehören einem Kult an, der ein Wesen namens "Die Absolute" anbetet. Diese Sekte euer großer Gegenspieler auf der Reise durch diverse Landstriche von Faerûn, die eure Gruppe irgendwann auch in die namensgebende Stadt Baldur's Gate, auf Deutsch Baldurs Tor, führt.

Charakter generieren oder NPC spielen?

Am Anfang steht die Charakter-Generierung. Der Editor von Baldur's Gate 3 ist im Vergleich zum mehrjährigen Early Access um diverse Optionen angewachsen, auch wenn sich die Möglichkeiten bei der Gesichtsgestaltung in Grenzen halten. Wie schon in Divinity – Original Sin 2, dem letzten RPG von Entwickler Larian, könnt ihr statt eines eigenen Avatars auch eine Reihe potentieller Party-Mitglieder spielen.



Darunter gibt es in der Vollversion den neuen Charakter "Dunkles Verlangen", ein Weißdrache ohne Erinnerungen, der sich an Tod und Leid erfreut und daher einzigartig böse Wahlmöglichkeiten hat. Ich habe Hexenmeister Wyll gewählt, der als Held Gutes tun will, aber in einem Pakt mit einer Teufelin festhängt. Seine NPC-Questreihe erlebe ich trotzdem, als wäre er ein Party-Mitglied. Ich hatte erwartet, dass sich, wenn ich selbst Wyll bin, die Teufelin öfter bemerkbar machen würde, doch sie taucht weiter nur dort auf, wo sie auch dem NPC Wyll begegnen würde. Woher Wyll sein Steinauge hat? Keine Ahnung! Ich darf nicht mit mir selbst reden, dadurch weiß ich weniger über meine Figur, als wenn Wyll ein Party-Mitglied. Das ist schon schwach!



Die Handlung braucht eine gefühlt Ewigkeit, bis sie Fahrt aufnimmt – letztlich müsst ihr diese drei Obermotze eines Kults killen.



Rekrutieren könnt ihr andere Charaktere unbegrenzt, aber maximal drei begleiten euch aktiv. In der Regel bin ich mit Vampir Astarion, Klerikerin Schattenherz und Gedankenschinder-Jägerin Lae’zeal unterwegs. Beim Erkunden steuere ich alle. Soll jemand zum Beispiel allein vorschleichen, teile ich die Gruppe auf. Gespräche führt immer der aktuell ausgewählte Charakter. Das ist wichtig, denn Herkunft, Klasse und und mehr beeinflussen die Antwortoptionen.Es gibt oft eine breite Auswahl an Antwortmöglichkeiten in den komplett auf Englisch vertonten und animierten Gesprächen ("komplett vertont" mit der Ausnahme, dass eure Antworten nicht nochmal vorgetragen werden). Dabei müsst ihr auch Skill-Checks bestehen, für die dann per Klick ein zwanzigseitiger Würfel gerollt und Modifikatoren dann auf das Ergebnis aufgerechnet werden. Das ist alles schön animiert, aber in der Regel überspringe ich das, denn ihr rollt sehr, sehr oft die Würfel.) Das Glück beeinflusst ihr dabei nicht nur durch Boni von Ausrüstung, Buffs und Co. Verhaltet ihr euch passend zu den Eigenheiten eurer Party (gebe ich mich etwa als jemand anderes aus, freut das Astarion), bekommt ihr einen Inspirationspunkt. Mit dem lässt sich dann eine verpatzte Probe neu würfeln.

Baldur’s Gate 3 hat manchmal das Fallout-Problem: Manchmal wirkt es sehr gekünstelt, wie ich Widersacher so mürbe rede, bis sie aufgeben oder sogar in ihr Verderben laufen. Doch gerade in Akt 2 habe ich schon einige Szenen erlebt, in denen die Dialoge und die Atmosphäre in den Szenen so stark waren, dass ich mich wie ein Schnitzel gefreut habe, als die Probe geklappt hat. An einem Durchgang ohne Charmebolzen in der Party hätte ich jedenfalls deutlich weniger Spaß. Und ebenso wie in Divinity - Original Sin 2 verpasst man einiges, wenn man nicht die Zauber beherrscht, mit Tieren oder Verstorbenen zu reden.



In der Konsequenz führen diese vielen Optionen und Dialogpfade dazu, dass wohl kaum zwei Spieler genau dasselbe Baldur's Gate 3 erleben werden. 170 Stunden sollen die Cutscenes lang sein – eben weil auch noch der kleinste Unterschied durch diese ganzen Entscheidungsoptionen eingesprochen und animiert wurde!

Anzeige Eine der Stärken von Baldur's Gate 3 sind die Partymitglieder, die mit der Zeit auch Zuneigung für einander entwickeln können.

Bei handelt es sich um ein Party-Rollenspiel, das in die Fußstapfen der ruhmreichen ersten beiden Teile aus der Feder von Bioware schlüpfen will. Während die Erkundung der großen Spielwelt in Echtzeit erfolgt, schaltet das RPG für seine Kämpfe in einen komplexen Rundentaktik-Modus um. Das Spiel ist in drei Akte geteilt, von denen der erste bereits in der Early-Access-Fassung spielbar war.