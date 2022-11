Teaser Michael Hengst hat sich in die Welt der Umsatzzahlen und Großmarken begeben und schlüsselt auf, was Brands in der Spielebranche sind, wie sie entstehen und welche Hürden neue Spiele nehmen müssen.

Allein bei Activision machen zum Beispiel die drei Top-Marken Call of Duty, Candy Crush und Warcraft in den letzten Jahren rund Dreiviertel des gesamten Umsatzes aus. 2021 waren es, laut eigenen Angaben, sogar mehr als 80 Prozent.

Electronic Arts hat mit FIFA 23 eine Woche nach Veröffentlichung schon über 10 Millionen Spieler weltweit an Land gezogen, und liegt damit rund 10 Prozent über dem Vorgänger. Seitens EA wird das erstmal der letzte Teil der Reihe bleiben, denn der Vertrag mit FIFA läuft aus. Mal sehen, wie sich das auf Umsatz und Gewinn von Electronic Arts auswirkt!



Auch das Beispiel Activision zeigt deutlich, dass erfolgreiche Serien Fluch und Segen zugleich sind: Wenn die Rassepferde mal ins Straucheln geraten, bebt gleich die ganze Firma. Dieses Jahr legte beispielsweise Call of Duty ein eher enttäuschendes Ergebnis hin, für Activision-Verhältnisse. Dabei bleibt Call of Duty in der Markenwelt der Videospiele mit rund 425 Millionen verkauften Einheiten auf Platz 3 der erfolgreichsten Videospielmarken.



