PlayStation 5: Die besten Spiele Report

Teaser Am 19. November 2020 feierte die Playstation 5 hierzulande ihren Launch. Wer die chronisch knappe Konsole ergattern konnte, findet in dieser Liste die aktuell besten PS5-Spiele aus etlichen Genres.

Die besten exklusiven Spiele für PS5

Das sind die besten Exklusivtitel auf Playstation 5.



1. Ratchet & Clank - Rift Apart

Astro's Playroom ist ein klasse Jump-and-Run und auf der PS5 vorinstalliert!

Die besten Action-Adventures und Actionspiele auf PS5

Ratchet & Clank - Rift Apart wirkt wie ein spielbarer Animationsfilm.

Ihr steuert in Guardians of the Galaxy nur Star-Lord direkt, seid aber fast nie allein.

Die besten Open-World-Spiele auf PS5

Wunderschönes Abenteuer im alten Japan: Ghost of Tsushima - Director's Cut.

Den Director's Cut von Death Stranding gibt es momentan nur auf PS5.

Die besten Multiplayer-Spiele auf PS5

Destiny 2 wurde auch mit einer Nextgen-Version bedacht.

It Takes Two ist ein märchenhaftes Hüpfspiel, das nur im Koop funktioniert.

Die besten Indie-Spiele auf PS5

Hades gehört in den Olymp der Action-Roguelikes.

Schräg, schräger, Disco Elysium.

Die besten Shooter auf PS5

Doom Eternal bietet dank Nextgen-Upgrade auf PS5 dieselbe fantastische Action mit Ray-Tracing oder noch mehr FPS.

Mit Diktator Castillo bietet Far Cry 6 wieder einen sehr gelungenen Schurken.

Die besten Rollenspiele auf PS5

Yakuza - Like a Dragon bietet Rundenkämpfe statt direkter Action.

Mortal Shell gehört zu den am besten aussehenden Souls-likes.

Die besten Adventures auf PS5

The Forgotten City versetzt euch in eine phantastische römische Stadt.

Life is Strange - True Colors besitzt mit Alex Chen eine ganz neue Heldin.

Die Games mit der besten Grafik auf PS5

Bluepoint Games hat die düstere Welt von Demon's Souls mit erstaunlichem Detailgrad neu gebaut.

Partikeleffekte und Ray-Tracing sind in Control auf PS5 sehr ansehnlich.

Die besten Sportspiele auf PS5

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ist Fun-Sport ist Bestform.

Zum Test: Note 9.0 / Preis checken

Das rundum gelungene Remake des Fun-Sport-Titels war schon auf der letzten Konsolengeneration ein Hingucker. Das Nextgen-Upgrade setzt noch einen drauf und bietet nochmal verfeinerte Schattenwürfe und Texturen. Dazu könnt ihr nun mit 120 Frames in Full-HD-Auflösung spielen oder mit 60 Bildern pro Sekunde in 4K. Spielerisch ist der Titel weiterhin über jeden Zweifel erhaben und dürfte allen Fans der Originale wie auch Neueinsteigern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Die besten PS4-Spiele für PS5

Uncharted 4 ist der könende Abschluss für die Abenteuer des Nathan Drake.

Die Gegner von Horizon - Zero Dawn gibt es so in keinem anderen Spiel.

Die besten PS5-Spiele ab 12 Jahren

Spider-Man - Miles Morales bietet großen Spaß bei recht niedriger Altersfreigabe

Chorus punktet mit packender Action in einem hübschen Universum.

Die besten PS5-Spiele ab 18 Jahren

In Mortal Kombat 11 geht es, wie typisch in der Reihe, mehr als nur blutig zu.

In Resident Evil Village mangelt es nicht an Blut und expliziten Szenen.

Im November 2020 hatte das lange Warten auf die neunte Konsolengeneration ein Ende und glückliche Käufer konnten die Playstation 5 in der Standard-Ausführung oder als Digital-Modell ohne BluRay-Laufwerk ergattern. Theoretisch zumindest, denn durch die steigende Nachfrage im Gaming Sektor bei gleichzeitiger Chip-Knappheit infolge der Corona-Pandemie ist die Playstation 5 ein seltenes Gut geworden. Und wenn man die Konsole bekommen konnte, folgte die Frage, wie man den schwarz-weißen Koloss mit seinem eigenwilligen Design zumindest etwas harmonisch im heimischen Zimmer platziert.Doch wenn die Playstation 5 erstmal angekommen ist, beginnt die Qual der Spiele-Wahl. Was sind die größten Spaßbringer, die lohnensten Exklusiv-Titel und welche Spiele lassen richtig die Hardware-Muskeln spielen? Ferner ist es leicht, die Übersicht zu verlieren, welche Spiele ein aufwendigeres Next-Gen-Upgrade erhielten und welche Patches die 4K-Grafik bei gleichzeitig 60 Frames ermöglichen. Zu all diesen Fragen findet ihr Antworten in der folgenden Übersicht.Wir werden diesen Artikel in Abständen immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Nutzt auch gern die Kommentare, um von euren PS5-Favoriten und -Geheimtipps zu schwärmen.Insomniac Games haben das Lombat-Roboter-Duo schon auf so einige Abenteuer geschickt, doch miterreicht die Serie einen neuen Höhepunkt. Die detailreich zum Leben erweckten Umgebungen und Charaktere geben euch das Gefühl, einen spielbaren Animationsfilm zu erleben. Die namensgebenden Dimensionsrisse sorgen für schnelle Umgebungswechsel und erweitern mit Ratchets weiblichem Gegenstück Riven den Cast exzellent. Abgerundet wird das Paket durch spaßige Shootouts mit kreativen Waffen und knackigen Sprungpassagen.Der Erstling unter den berühmt-berüchtigten-Spielen von From Software wurde von Bluepoint Games generalüberholt und dabei wurde kein Pixel auf dem anderen gelassen. Das Studio ging dabei mit viel Respekt an die Vorlage heran und veränderte an den so befriedigenden wie schweren Kämpfen nichts, doch erleichterte den Einstieg mit zusätzlichen Tutorials und zaubert die bis dato wohl bestaussehende Spielwelt auf die PS5. Auch spielerisch lohnt sich das Action-Rollenspiel absolut, hebt sich doch Demon’s Souls durch viele Bosse mit Rätsel-Charakter und mehr vom späterenab.Die putzigen Roboter aussind zurück. Haltet nicht zu wenig von Astro’s Playroom, nur weil er kostenlos auf der PS5 vorinstalliert ist! Das Jump-and-Run führt die Features des Dualsense-Controllers, beispielsweise die adaptiven Trigger, deutlich vor Augen. Statt eines drögen Gamepad-Werbelevels erlebt ihr aber eine Reihe spaßiger Hüpfparcours, die zugleich ein Trip durch die Playstation-Geschichte sind und jede Menge zu entdecken bieten.Die Titel der-Entwickler Arcane sind immer eigen und so auch das momentan auf Konsolen PS5-exklusive. Ihr seid in einer Zeitschleife gefangen und müsst die Welt erforschen, um Informationen über acht Zielpersonen herauszufinden, die ihr innerhalb einer Schleife eliminieren müsst. Deathloop bietet die Wahl zwischen Schleichen und Action, ist dabei aber mehr Shooter als Dishonored und dank der spaßigen Fähigkeiten und spielerischen Freiheiten ein sehr spaßiger Genre-Vertreter."Gnadenlos" ist vermutlich kein zu starkes Wort für das sehr schwierige. Ihr strandet in dem Roguelike von den Arcade-Action-Spezialisten von Housemarque als Astronautin auf einem seltsamen Planeten und müsst euch den Weg durch die düsteren, aber ansehnlichen Zonen freischießen. Bei der Erkundung findet ihr Waffen für den Kampf gegen die tödlichen Aliens und Modifikatoren, die euch stärken, aber auch Risiken bergen. Die schnellen Shooter-Passagen werden dabei gelungen mit langsamen, atmosphärischen Abschnitten in der Mystery-Story kontrastiert.Das Standalone-Addon für das fantastischesteht in Sachen Kämpfe, Spaß an der Bewegung durch die Open-World und Pacing Insomniacs Abenteuer um Peter Parker in nichts nach. Inerlebt ihr die Spielwelt New York in der verschneiten Weihnachtszeit von einer anderen Seite, freut euch über tolle neue Venom-Spezialangriffe und erlebt eine spannende Story, die mit Miles einen sympathischen Helden auffährt. Der Titel erschien auch für PS4, doch nur die PS5-Version bietet Ray-Tracing, das unter anderem mit besseren Spiegelungen in den Wolkenkratzern für mehr Stimmung sorgt.Die knalligste Action und die besten Action-Adventures auf Playstation 5.Ausführliche Beschreibung in der Rubrik "Die besten exklusiven Spiele für PS5".Ausführliche Beschreibung in der Rubrik "Die besten exklusiven Spiele für PS5".Das galaktische Abenter von Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot bewegt sich gelungen auf den Spuren vonmit schick inszenierter Action und einer stark erzählten Popcorn-Kino-Geschichte, bei der ihr die ungleichen Protagonisten anfeuert. Ob im Kampf oder bei Umgebungs-Rätseln, immer sind die Wächter an der Seite von Star-Lord dabei und greifen auf Befehl ins Geschehen ein. Dabei quillt dem Action-Adventure Humor aus jeder Pore.Die-Schmiede Toys for Bob bescherte dem verrückten Beuteldachs ein viertes großes Abenteuer, das sich gewaschen hat. Das Jump-and-Run bringt mit vier Maskenkräften, Fluchtsequenzen und mehr immer wieder frischen Wind in die Levels, die besonders bei den optionalen Kursen nicht an der Herausforderung sparen. Die PS5-Version bietet im Vergleich zur Lastgen-Fassung verbesserte Grafik und Performance und Einsatz der Features des Dualsense-Controllers.Eine seltsame Organisation der Regierung, mysteriöse Vorkommnisse und jede Menge Action, so sind in etwa die Grundzutaten vonvon Remedy. Als Protagonistin nutzt ihr zum einen eine Multifunktionsknarre für die Gefechte, wichtiger aber sind die spaßigen Superkräfte, mit denen ihr fliegt oder Betonbrocken aus dem Boden reißt und auf eure Feinde schleudert. Die Ultimate Edition für Nextgen-Konsolen zeigt nicht nur die Partikel und Zerstörungseffekte in schönerer Pracht, vor allem kann das Ray-Tracing in den Levels voller spiegelglatter Oberflächen richtig glänzen.Inist nicht die Zahl 42 die Antwort auf alle wichtigen Fragen, sondern für jedes Problem findet Auftragskiller Nummer 47 eine tödliche Lösung. Im dritten Teil der World of Assassination stellt IO Interactive das Spielprinzip nicht auf den Kopf, bietet aber erneut spannende Umgebungen wie ein englisches Anwesen im Moor und jede Menge interessanter Gelegenheiten, um Zielpersonen auf clevere oder gerne auch schwarzhumorige Weise aus dem Leben zu befördern.Capcom setzt die Geschichte von-Held Ethan Winters fort. Auf der Suche nach seiner Tochter geht es in eine bunte Mischung aus Kulissen, vom Horror-Schloss der Lady Dimitrescu bis zu einer Festung voller Wolfswesen, garniert mit so eingien Referenzen anund verbunden durch das Dorf, in das ihr immer wieder zurückkehrt. Die Ray-Tracing-Spiegelungen der Nextgen-Fassung sind in einigen Passagen ein richtiger Hingucker.Was sind die schönsten offenen Welten auf Playstation 5?Die phänomenale Open-World im historischen Japan invon Sucker Punch ist auch im erweiterten Director’s Cut auf der PlayStation 5 eine Augenweide. Dieser legt dazu mit der Insel Iki ein neues Gebiet mit interessanter Questline obendrauf und bietet somit noch mehr mongolische Widersacher, die Protagonist Jin in den gelungenen Schwertkämpfen oder über heimliches Vorgehen ausschaltet. Nicht zuletzt gibt es den mit dem Legends-Update eingeführten Multiplayer-Modus.Schlüpft in die Haut von Eivor (entweder ein Nordmann oder eine Nordfrau) und brecht auf, um eure Siedlung im frühmittelalterlichen England aufblühen zu lassen, das mit seinen Burgen, Dörfern und Ruinen eine zauberhafte Kulisse abgibt. Ubisoft folgt weiter dem Rollenspiel-Ansatz seit dem Reboot, bringt aber indie versteckte Klinge zurück. In Kämpfen mit Axt, Speer und Co. geht Eivor alles andere als zimperlich vor und greift auf viele Fähigkeiten zurück, die ihr über das Levelsystem und versteckte Schätze freischaltet.Hideo Kojimas seltsames postapokalyptisches Amerika wurde für den PS5-exklusiven Director’s Cut nicht nur grafisch überarbeitet. Bei den Lieferaufträgen mit dem von Norman Reedus verkörperten Sam Porter Bridges könnt ihr neue Hilfsmittel benutzen, um das unwegsame Gelände zu überqueren und Feinde zu bekämpfen. Außerdem warten neue Inhalte wie eine kurze, Stealth-lastige Missionskette mit Anspielungen aufund ein Schießstand mit Missionen auf Zeit.Das Team hinterversetzt euch einmal mehr in die Antike. Allerdings in die mythische Welt der Götter, die bunt und mit viel Humor daherkommt. Spielerisch hat sichzudem merklich voninspirieren lassen: Ihr könnt an jeder Wand klettern, mit Flügeln über die Welt gleiten. An jeder Ecke warten ferner Kämpfe mit Sagenwesen und Rätsel.Nach der katastrophalen Konsolenfassung für PS4 und Xbox One ruhen die Hoffnungen auf einer würdigen Nextgen-Version für das eigentlich hervorragende. Doch wo bleibt sie nur? CD Projekt RED hat 2021 vor allem an großen Patches für das faszinierende Rollenspiel in Night City gewerkelt, die jedoch das Spielerlebnis auf PS4 und Xbox One nicht retten konnten ( in Zahlen ausgedrückt: Note 4.0 ). Das ursprünglich für 2021 in Aussicht gestellte Nextgen-Upgrade wurde ins Jahr 2022 verschoben und das Warten geht weiter. Auch Freunde von Hexer Geralt, die in der Nextgen-Version vonlosreiten wollen, müssen anders als ursprünglich angekündigt noch bis 2022 ihre Plötze im Stall parken.Die besten Erlebnisse mit Freunden auf Playstation 5Auchhat inzwischen von Entwickler Bungie ein Nextgen-Upgrade erhalten. Wer den Titel einmal kostenlos auf seiner PS4 hinzugefügt hat, kann auch die PS5-Fassung kostenlos laden. Die Nextgen-Version läuft in nativem 4K bei 60 FPS oder in 1440p bei 120 FPS. Neueinsteiger müssen dagegen 0,25 Euro (nein, das ist kein Tippfehler) bezahlen. Durch das hervorragende Gunplays bleibt der Loot-Shooter, der nach wie vor neue Seasons und kostenpflichtige Erweiterungen erhält, ein Brett in Sachen Multiplayer.Mitschickt euch Sledgehammer Games wieder in den Zweiten Weltkrieg. Der Multiplayer-Part bietet dabei gewohnte CoD-Stärken wie schnelles Gameplay und die bekannten Kill-Streak-Belohnungen mit einer stattlichen Zahl von 16 Karten zum Launch, von denen einige auszurückgeholt wurden. Nicht fehlen darf natürlich auch der Zombie-Modus, den Entwickler Treyarch beisteuert.Mitbrachte-Entwickler Hazelight erneut einen Titel heraus, den ihr zwingend im Koop spielen müsst und der ganz auf dieses Erlebnis ausgerichtet ist. Die Spieler steuern dabei ein verheiratetes Paar, das durch das gemeinsame Kind aus Versehen verzaubert wird und sich in Puppengestalt in einer phantastischen Welt wiederfindet. Die beiden müssen in den Jump-and-Run-Levels zusammenarbeiten, um das Ende zu erleben, und das ist ein großer Spaß.In den Küchen vonist der Teufel los. Gegen die Uhr müssen zwei bis vier Köche gemeinsam Gerichte kochen. Zutaten werfen, schneiden und in verschiedene Kochutensilien stecken ist dabei leicht gelernt, doch verrückte Hindernisse wie Riesenwellen, Mini-Vulkane und rücksichtslose Autofahrer machen die Sache kompliziert.bietet dabei alle Inhalte von Overcooked! und Overcooked! 2 plus zusätzliche Levels und überarbeitete Grafik mit 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde.Zwei Spieler schlüpfen im Indie-Geheimtipp KeyWe in die Haut süßer Kiwi-Vögel und erledigen Aufgaben in einer verrückten Poststation, wo Telegramme vor dem Abtippen schonmal entschlüsselt werden müssen oder das Sortieren von Post zur-Aufgabe wird. In drei Jahreszeiten treffen die Kiwis auf immer neue Hindernisse. Für schnelle Zeiten und in Zusatz-Minispielen verdient ihr dabei Briefmarken, mit denen ihr Accessoires für die fluffigen Protagonisten freischaltet.Wir verraten euch die besten Indie-Games auf Playstation 5Supergiant Games ist beim Roguelikeein unverwüstliches Kampfsystem geglückt, dessen clever miteinander interagierende Modifikatoren in jedem Durchlauf immer neue und spaßige Builds erzeugen. Doch nicht nur die Kämpfe und stilsichere Grafik motivieren stets aufs Neue. Obendrauf zeigt Hades, dass auch ein Roguelike eine interessante Geschichte bieten kann, die sich mit jeder Rückkehr in den Hub nach einem Run weiterspinnt, während gleichzeitig die sympathischen Figuren in den Dialogen Bezug auf das im Gameplay Erlebte nehmen.Das-inspirierte Action-Rollenspiel von Acid Nerve versetzt euch ins Federkleid einer Krähe, die als Sensenmann beziehungsweise Seelenernter arbeitet. Als eurer Spielfigur eine große Seele verloren geht, zieht sie los, um sie mit Schwert, Bogen und Co. in der schrägen Spielwelt wiederzufinden. Die Reise lohnt sich sehr dank spaßiger Kämpfe, interessanter Figuren und cleverer Puzzles.Beihandelt es sich nicht um ein gewöhnliches Rollenspiel. Oberflächlich seid ihr ein Ermittler in einem Kriminalfall mit Gedächtnisverlust. Doch in der schrägen Welt redet der Protagonist ausgiebig mit seinen inneren Stimmen (die teils Manifestationen eurer Skills sind) und sein Leben kann schon mal damit enden, an einer Charakterprobe zu scheitern, als ihr gegen einen Mülleimer tretet. Wer interessanten Lesestoff schätzt und nicht vor Textmassen zurückschreckt, für den ist Disco Elysium ein Fest, zumal es im Final Cut alle Texte in deutscher Übersetzung gibt.Mitlieferte Entwickler Ember Labs ein beachtliches Debüt mit einem wunderschönen Grafikstil, der an Pixar-Filme erinnert. Als namensgebende Heldin helft ihr unruhigen Seelen, Ruhe zu finden. Dafür klettert ihr durch die Welt, löst Rätsel und kämpft mit Speer, Pfeilen und Bomben. Sowohl bei Kopfnüssen, als auch im Kampf unterstützen euch dabei die süßen Rott-Naturgeister, die ein weiteres Highlight des Action-Adventures sind.-Entwickler Young Horse führt euch im durchgedrehtenauf eine Insel mit seltsamen Mischwesen aus Käfer und Snack, die ihr sammelt und an die verstreuten Inselbewohner verfüttert. Das Ego-Adventure unterhält dabei gekonnt mit seiner charmanten Welt, dem allgegenwärtigen Humor und der übergreifenden Story.Hier findet ihr die besten Ego-Shooter auf Playstation 5erschien zunächst für die letzte Konsolengeneration, doch inzwischen bescherte Entwickler id den Nextgen-Konsolen ein großes Upgrade, das neue Grafik-Modi einführt, mit denen ihr unter anderem den Ego-Shooter mit 120 FPS oder mit Ray-Tracing erleben könnt. Im jüngsten Teil der Kult-Reihe fließt wieder zu satten Gitarrenrifs das Dämonenblut in Strömen, wenn ihr mit einer Mischung aus Knarren, Flammenwerfer und Kettensäge die höllischen Schergen wortwörtlich auseinandernehmt.Ausführliche Beschreibung in der Rubrik "Die besten exklusiven Spiele für PS5".punktet mit Karibik-Flair auf der Insel Yara und bietet euch damit einen neuen Spielplatz, auf dem ihr mit einem großen Waffenarsenal und einer bunten Auswahl an Begleitern auf eure Weise gegen eure Feinde vorgeht. Konkret stellt ihr euch als Widerstandskämpfer gegen den Diktator Castillo und seine Schergen. Castillo wird dabei sehr gelungen von Giancarlo Esposito verkörpert, der einen Widersacher abgibt, den man liebend gerne hasst.In der Kampagne vonbegleitet ihr ein buntes Team aus vier Mitgliedern im Zweiten Weltkrieg auf eine Mission hinter die feindlichen Linien. Die Geschichte erzählt sich dabei in Rückblenden und je nachdem, ob ihr das Flieger-Ass oder die russische Scharfschützin spielt, könnt ihr besondere Fähigkeiten nutzen. Vor allem aber liefert die Kampagne gut aussehende Bombast-Action.Ausführliche Beschreibung in der Rubrik "Die besten exklusiven Spiele für PS5".bietet keine Revolution, aber eine Evolution seines Loot-Shooter-Prinzips. Die stilsichere Cel-Shading-Grafik kommt wieder sehr gut zur Geltung und Fans finden genau die satten Schießereien, den derben Humor und die zahllosen zu erbeutenden Waffen, die ein Borderlands ausmachen. Auch angenehm: Der neueste Serienteil ist weniger grindig geraten, so dass ihr ohne große Stolpersteine zum Ende der Kampagne vorstoßen könnt. Die Next-Gen-Fassung von Borderlands 3 bietet 4K-Auflösung und 60 FPS im Singleplayer und unterstützt bis zu vier Spieler im Split-Screen-Koop.Hier findet ihr die besten RPGs auf Playstation 5.Mitführte Sega die Reihe in eine neue Richtung, denn nicht nur löste Ichiban Kasuga den früheren Protagonisten Kazuma Kiryu ab, auch das Kampfsystem wechselte von direkter Action zu Rundenkämpfen. Abseits davon gibt es den patentiert motivierenden Mix aus ernstem Crime-Drama, vielen absurd-verrückten Szenen und einer interessanten Spielwelt voller Nebenaktivitäten.Ausführliche Beschreibung in der Rubrik "Die besten exklusiven Spiele für PS5".Der erste Teil des Remake-Projekts vonzeigt den Auftakt des Abenteuers von Cloud, Tifa, Aerith und Co. auf neue Weise, motiviert mit spaßigen Kämpfen und spielt mit den Erwartungen der Kenner des Originals. Die bis vor Kurzem noch PS5-exklusive Intergrade-Version bietet nochmal verbesserte Grafik und eine zusätzliche Story-Episode, in der es ein Wiedersehen mit der bekannten Figur Yuffie gibt, die als Spielfigur in den Kämpfen auf andere Tricks als Protagonist Cloud im Hauptspiel zurückgreift.Dasnacheifernde Action-RPG von Cold Symmetry wurde in der Enhanced Edition für Nextgen mit 4K-Auflösung bei 60 FPS und verfeinerten Texturen aufpoliert und macht Gebrauch von den adaptiven Triggern. Eure Spielfigur kann dabei in verschiedene titelgebende Hüllen schlüpfen, die sich durch jeweils eigene Charakterwerte und erlernbare Perks auszeichnen. Dazu sorgt das Verhärten-System, mit dem ihr Gegner abprallen oder in eure Attacken laufen lassen könnt, für eine besondere Dynamik in den Kämpfen.Im neuesten Teil der Traditionsreihe von Bandai Namco startet ihr in der Haut eines Helden mit eiserner Maske und ohne Erinnerung als Sklave auf einem unterjochten Planeten. Nach der schicksalhaften Begegnung mit der mysteriösen Shionne gelangt ihr unversehens in den Besitz eines Flammenschwerts und startet so ein Abenteuer, um die eigenen Ketten zu sprengen und die Anführer der Besatzer zu besiegen. Neben den flotten Kämpfen zeichnet sichdurch die schicke Grafik aus, die sonst leider oft nicht die Stärke von komplexen JRPGs darstellt.Der Hack&Slay-Klassiker schlechthin wurde wiederbelebt. Der in Blizzard aufgegangene Entwickler Vicarious Visions hat dabei spielerisch alles im Originalzustand belassen, aber dem Spiel einen frischen Grafik-Anstrich mit schicken Modellen und Lichteffekten verpasst, durch den der Klassiker auf der Konsole tatsächlich ungefähr so aussieht, wie ihr es in verklärter Erinnerung vorm geistigen Auge seht.Hier listen wir die besten Abenteuerspiele auf Sony Playstation 5.Der Titel begann einst als Skyrim-Mod und das sieht man Forgotten City hier und da noch an. Unter der Schale steckt aber ein spannendes und ungewöhnliches Adventure. Ihr landet als Zeitreisender in einer verzauberten römischen Stadt, in der alle Bewohner durch einen Fluch zu Goldstatuen erstarren, sollte einer der Bewohner die goldenen Regeln brechen. Ihr wisst, dass genau das passieren wird, aber nicht, durch wen. Wendet ihr das Unheil nicht ab, reist ihr wieder an den Beginn der Zeitschleife, in der ihr gefangen seid, und nutzt Wissen aus vorigen Durchläufen, um das Mysterium zu lösen.Fürist wieder Entwickler Deck Nine verantwortlich wie bereits für die Prequel-Geschichte. Erstmals erschien dabei ein Life is Strange-Teil nicht in Episodenform, sondern als Komplettpaket. Die neue Protagonistin Alex sieht die Auren anderer Menschen und erkennt so ihre Gefühle auf einen Blick. Sie träumt in der Kleinstadt Haven Springs von einem Neuanfang, doch schon früh kommt alles anders als sie denkt. Ihr spürt mit Alex der Wahrheit hinter einem scheinbaren Unfall nach, lernt wieder einen bunten Cast an Figuren kennen und trefft kleine und große Entscheidungen. Die Umsetzung der Geschichte macht True Colors dabei zu einem der besten Teile der Reihe.Der dritte Teil derist wieder sehr filmhaft, betont aber den Action-Aspekt mehr. Dadurch geht aber nicht der Horror verloren, vielmehr bedient sich Supermassive Games einer anderen Horror-Spielart in einer Geschichte, in der im Zuge des Irakkriegs vier Mitglieder der US-Streitkräfte und ein irakischer Soldat unter einem alten Tempel durch die Hölle gehen.Die Playstation 5 ist noch jung, hat aber bereits einige Grafikkracher.Das momentan am besten aussehende Spiel für die Konsole. Ausführliche Beschreibung in der Rubrik „Die besten exklusiven Spiele für PS5“.Ausführliche Beschreibung zum wie ein hochwertiger spielbarer Animationsfilm aussehendenin der Rubrik „Die besten exklusiven Spiele für PS5“.Ausführliche Beschreibung in der Rubrik „Die besten Open-World-Spiele auf PS5“.Ausführliche Beschreibung in der Rubrik „Die besten Action-Adventures und Action-Spiele auf PS5“.Eigentlich erschienspät im Leben der Playstation 4 und kein halbes Jahr vorm Launch der PS5. Per Performance-Patch bietet der Titel auf PS5 einen Modus mit 60 FPS und die Konsole stellt den Titel im Abwärtskompatibilitätsmodus standardmäßig mit erhöhter Auflösung von 1440p dar. Vor allem aber ist die grafische Qualität der Umgebungen und der Detailgrad der Figuren samt ihrer Mimik in den Zwischensequenzen schlicht beeindruckend. The Last of Us – Part 2 zeichnet sich durch die aufwühlende Rache-Geschichte um Protagonistin Ellie aus und bietet nicht zuletzt spannende Kämpfe gegen Menschen und Pilz-Infizierte.Ubisoft bietet euch inein futuristisches London als Spielplatz, auf dem ihr jeden NPC in der Spielwelt als spielbaren Mitstreiter für eure Hacker-Revolution rekrutieren könnt. Die Figuren bringen dabei je nach Beruf besondere Eigenschaften oder Gadgets mit. Auf der PS5 kommt die ansehnliche Spielwelt durch Ray-Tracing-Effekte nochmal besser zur Geltung als in der Version für PS4.Hier findet ihr die besten Sportspiele auf Playstation 5.Codemasters liefert in Sachen Fahrgefühl gewohnt hohes Niveau, dafür gibt es mit dem MyTeam-Modus und einer unterhaltsamen Seifenoper im Story-Modus zwei gesalzene Neuerungen, die das Rennspiel bereichern. Auf der PS5 genießt ihr vor allem den Vorteil der flotten Ladezeiten und deutlich schärferer Texturen.Mitverbesserte EA das Gameplay noch in beinahe jedem Aspekt, ob durch den neuen Simulations-Modus, die Einführung von Volta oder das verfeinerte Zweikampfverhalten. Die nach dem Launch nachgereichte Nextgen-Fassung brachte grafische Verbesserungen bei Spielern, Publikum und Beleuchtung. Da EA miteine Verschlimmbesserung lieferte, die auf hohem Niveau enttäuschte, bleibt momentan die 21-er Version der Titel der Wahl.Erlebt diese PS4-Perlen dank Abwärtskompatbilität auf Playstation 5.Beim letzten Abenteuer mit Nathan Drake hat Naughty Dog alles aufgeboten und das spannendste und mitreißendste Abenteuer des Schatzsuchers bisher geschaffen. Am 28. Januar 2022 erscheint zudem mit derein Paket bestehend ausundmit drei Grafik-Modi und PS5-Features wie 3D Tempest Audio für die PS5. Abonnenten von Playstation Plus können den Titel auf der PS5 in der PS Plus Collection kostenlos herunterladen.lässt nicht nur grafisch die Muskeln spielen. Die wuchtigen Kämpfe mit Kratos neuer Axt hauen rein, die Erkundung der Welt macht ebenso Freude wie die starke Geschichte mit der Dynamik zwischen Papa Kratos und seinem Jungen Atreus. Dazu ist das Abenteuer mit der tatsächlich pausenlos am Rücken des Protagonisten klebenden Kamera schön eingefangen. Das alles gibt es dank Patch auf PS5 in 4K-Auflösung bei gleichzeitig 60 Bildern pro Sekunde. Abonnenten von Playstation Plus können den Titel auf der PS5 in der PS Plus Collection kostenlos herunterladen.bietet mit der waldreichen Gegend von Oregon einen interessanten Schauplatz für seine postapokalyptische Open World und überzeugt auch (zumindest den Großteil der Zeit) mit seiner Geschichte und den Figuren. Mit Deacons Bike die Welt zu erkunden und sich mit Plünderern anzulegen oder Nester von Mutanten auszuräuchern, bietet Spaß für viele Stunden – dank Performance-Patch auf PS5 in 4K-Auflösung bei zugleich 60 FPS. Abonnenten von Playstation Plus können den Titel auf der PS5 in der PS Plus Collection kostenlos herunterladen.punktet nicht nur mit einer sympathischen Heldin in einer ungewöhnlichen Postapokalypse mit Roboter-Dinos. Ob nun bei der Story, der ansehnlichen Welt oder den spannenden Kämpfen: Der Open-World-Titel von Guerilla Games hat nicht ohne Grund viele Fans gefunden und die Erwartungen an den 2022 erscheinenden Nachfolgersind groß. Auf PS5 wurde Zero Dawn mit einem Performance Patch für 4K-Auflösung bei gleichzeitig 60 FPS bedacht. Abonnenten von Playstation Plus können den Titel auf der PS5 in der PS Plus Collection kostenlos herunterladen.Wer das Phänomenverpasst hat, muss unter einem Stein gelebt haben. Rockstar North ging mit dem bewusst entschleunigten Spieltempo ein Risiko ein, doch die Detailversessenheit, die gut erzählte Geschichte und die Fülle an Erlebnissen in der Open World zogen die Spieler tief in diese Version des Wilden Westens. Einen PS5-Patch gab es bisher nicht, Rockstar werkelt momentan lieber am Nextgen-Upgrade für, das im März 2022 erscheinen wird.Man nehme die-Trilogie in einem Paket mit allen DLCs (bis auf Pinnacle Station, der wohl verloren ging), kombiniere das mit der spielerischen wie grafischen Überarbeitung des Erstlings und das Ergebnis ist ein unschlagbares Angebot. Auch wenn die Legendary Edition für die vorige Konsolengeneration konzipiert wurde und keinen PS5-Patch erhielt, kann kein Freund von Science Fiction oder Rollenspielen mit Mass Effect Legendary Edition etwas falsch machen.Weitere Kracher findet ihr in unserer Liste mit den besten Spielen für PS4 Welche USK12-Titel machen Spaß?Ausführliche Beschreibung zum mehr als gelungenen Standalone-Addon in der Rubrik "die besten exklusiven Spiele für PS5".Ausführliche Beschreibung des Ausnahme-Roguelikes in der griechischen Unterwelt in der Rubrik "Die besten exklusiven Spiele für PS5".Ausführliche Beschreibung in der Rubrik "DIe besten Action-Adventures und Action-Spiele auf PS5"Entwickler Deepsilver Fishlabs bietet arcadige Weltraum-Action alter Schule. Dabei überzeugen neben den knackigen Feuergefechten, die durch Superfähigkeiten aufgepeppt werden, außerdem die vielfältigen Aufgaben im All, eine sehr ansehnliche Grafik und das interessante Protagonisten-Duo aus Heldin Nara und ihrem fühlenden und denkenden Schiff Forsa. Trotz der Altersfreigabe ist das Universum vondabei reichlich düster geraten.Mitliefert Arc System Works ein Fighting Game der Extraklasse mit einer tiefen Mechanik, gewohnt schrägen Charakteren und einer fantastischen Grafik, in der die Figuren trotz 3D-Modellen wie gemalt aussehen.Hier findet ihr die besten Playstation 5-Titel mit USK18-Freigabe.Ausführliche Beschreibung in der Rubrik "Die besten Shooter für PS5".hat sich die USK18-Freigabe mit den lächerlich brutalen Fatalities mehr als verdient. Die Ultimate-Edition bietet auf PS5 aber nicht nur verbesserte Grafik, sondern obendrein den Story-DLC Aftermath sowie die Inhalte der Kombat Packs 1 und 2, wodurch der Kader auf 37 Figuren inklusive illustren Gästen wie dem T-1000, Robocop und Rambo anwächst.Ausführliche Beschreibung in der Rubrik "Die besten Actionspiele und Action-Adventures für PS5".Ausführliche Beschreibung in der Rubrik "Die besten Open-World-Spiele für PS5".ist der Vorstoß von People Can Fly ins Loot-Shooter-Genre und macht nicht alles perfekt. Doch es macht Freude, im Third-Person-Shooter mit Waffen und mächtigen übernatürlichen Fähigkeiten Zerstörung unter den Widersachern anzurichten. Die sehr übertrieben inszenierte Gewalt sorgt eher für Lacher, wenn man sich denn über solche Exzesse amüsieren kann.Wir haben diese Bestenliste redaktionell und unabhängig für euch erstellt und hoffen, es ist etwas für euch dabei. Erzählt uns gerne in den Comments, was eure Lieblingsspiele auf der Playstation 5 sind!Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)