Teaser Sie nannten es Projektplan, doch Michael Hengst sah nur Prognosen, die das Werk von wahnsinniger Selbstüberschätzung sein mussten. Lest seine Chronik aus dem Gruselkabinett der Spielentwicklung.

hat angeblich Folgendes gesagt: „Wer rechnet, ist immer in Gefahr, sich zu verrechnen. Die dumme Kuh trifft immer das richtige Gras.“ Nun hat der 1898 verstorbene Dichter und Apotheker nie ein Spiel gemacht, einen Businessplan für eine Softwarefirma erstellt und wohl auch keinen mehrjährigen Projektplan verfolgt. Natürlich geht eine Firmengründung oder ein Spieleprojekt auch ohne Plan – viel Glück bei diesem wahnsinnigen Vorhaben!Aber selbst die beste Vorbereitung kann fehlschlagen: Zahlen können schon mal nicht stimmen – vor allem, wenn es die Basisdaten nicht tun. Fehler werden gemacht oder es passiert etwas, mit dem nicht gerechnet wurde. Aber das, was ich in den letzten Jahrzehnten an Projektplänen, Budgets und Gewinn-Verlust-Berechnungen sehen musste, lässt mich nicht nur an unserem Bildungssystem verzweifeln, sondern auch an dem Erziehungsniveau im Elternhaus. Um beim berühmten Dichter zu bleiben: Bei den Zahlen, die mir so oft vorgeschlagen werden, würde selbst das Glück der dümmsten Kuh nicht reichen, ihre Weide zu finden.Ich werfe mal einen Blick in die dunklen Abgründe der Spieleentwicklung. Die Probleme starten dabei mitnichten bei höherer Mathematik, sondern bei einfachen Grundrechenarten oder einem gewissen Hausverstand. Aber warum ist sowas überhaupt wichtig? Mit Unterlagen wie Businessplänen werden in der Regel potenzielle Geldgeber für ein Projekt geworben. Oder es wird bei internen Vorhaben im Vorfeld untersucht, wie wirtschaftlich eine Entwicklung sein wird. Denn am ...