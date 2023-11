Teaser Trotz Hit um Hit im Spielejahr 2023 rollt eine Welle an Kündigungen durch die Branche. Doch unser Kolumnist hält nichts davon, Visionen von einem zweiten Videospiel-Crash wie im Jahr 1983 zu bemühen.

Es werden sogar Vergleiche mit dem großen Videospiele-Crash von 1983 gezogen.

Wenn man dieser Tage die Nachrichten anschaut, könnte man meinen, das Ende der Welt sei nah. Aber ich rede hier nicht von den klassischen Nachrichten, sondern von den „News“ der Games-Industrie. Unter so griffigen Titeln wie „2023 war ein schreckliches Jahr für Spiele“ oder „Großartiges Spielejahr 2023 versus katastrophales Jahr 2023 für die Spieleindustrie“ oder gar „2023 war eine Katastrophe für Videospiele!“ sollen dazu dienen, möglichst viele Leser auf die Webseite zu ziehen.Vor allem das Verhältnis der Menge an großartigen neuen Spielen in diesem Jahr, zu den schlechten Nachrichten – vornehmlich den zahlreichen Entlassungen bei großen Studios – wird als Messlatte für die vermeintliche Katastrophe – ach was, den Kataklysmus– herangeführt. Es werden sogar Vergleiche mit dem großen Videospiele-Crash von 1983 gezogen. Das Ende aller Tage wird da nicht orakelt, nein, noch schlimmer: Der Untergang der Branche. Sinkt das Schiff schon? Geht es auf zu den Rettungsbooten – Frauen, Kinder und Veteranen zuerst? Da kann ich (und ich habe den Crash 1983 miterlebt) nur sagen: Blödsinn! Der Vergleich mit dem dunkelsten Jahr der Geschichte der Spielebranche hinkt. Gewaltig.Werfen wir einen Blick auf die Details: Stimmig ist der Teil, dass 2023 ein sehr gutes Jahr für Spiele(r) ist – 2023 ist gar ein exzellenter Jahrgang: The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom