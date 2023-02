Hogwarts Legacy Test+

Meinung: Hagen Gehritz

Hogwarts Legacy bietet ungemein viele Mechaniken, aber die werden in einem angenehmen Tempo eingeführt. Vorher befürchtete ich, dass mich Echtwelt-Timer beim Anbau von Pflanzen und dem Brauen von Tränken nerven würden oder vielleicht sogar als Aufhänger für Mikrotransaktionen dienen – doch im fertigen Spiel finde ich keinen Live-Service-Shop und die Timer spielen keine große Rolle. Ebenso wenig übertreibt es Hogwarts Legacy mit dem Crafting, auch wenn mein begrenztes Inventar für Rüstungsgegenstände sehr schnell vollläuft.



Die Hauptgeschichte kommt nur langsam voran, bietet andererseits aber eine spannende Prämisse und klasse inszenierte Momente, besonders wenn Magie die Umgebung verändert oder Kreaturen wüten. Die Rückbindung an kleine Geschichten gelingt auch bei so einigen Akitivitäten in der Welt. So mache ich Besenrennen nicht nur, weil da dieses Icon ist, sondern weil ich eine Rivalität mit der angehenden Quidditch-Spielerin Ismelda pflege. Klar gibt es dann auch viele Wildererlager und andere austauschbare Aufgaben, doch sind diese Lager oft auch nicht so weit entfernt von anderen Gelegenheiten wie Merlin-Prüfungen, die ich nicht nur für die Belohnung erledige, sondern weil sie mir Spaß machen.



Sowohl bei den Rätseln, als auch bei der Riege an Gegnertypen kommt eure Bandbreite an Sprüchen gut zum Einsatz. Die Kämpfe werden zwar schnell unübersichtlich, aber als alter Beat-em-up-Fan fand ich das Kombo-System spannend und spaßig, allerdings kann ich mir vorstellen, dass manch anderer es eher als zu hektisch und chaotisch empfindet.



Hogwarts Legacy erfindet das Open-World-Rad nicht neu, aber es gelingt dem RPG, sein Startgebiet interessant und relevant zu halten. Und da eben nicht nur Masse in Legacy, sondern auch einiges an Klasse, verliere ich mich häufiger unversehens in anderen Aufgaben, obwohl ich doch gerade die Hauptquest weiter verfolgen wollte.



Ich habe vor allem einen Bezug zu den Harry-Potter-Verfilmungen und sehe mich nicht als großen Fan und dennoch finde ich diese Spielwelt einfach zauberhaft.

Hogwarts Legacy erweckt die Wizarding World auf erstaunliche Art zum Leben. Im Hintergrund wird wenig in dieser Welt dynamisch simuliert, doch das wird mit einer riesigen Masse Details aufgewogen – insbesondere in Hogwarts und dem zentralen Städtchen Hogsmeade. Nicht nur wegen der schicken Grafik bewege ich mich liebend gerne durch die Zauberschule und ihr Umland. Wuselnde NPCs, Tiere und verzauberte Gegenstände bringen an vielen Ecken Leben in die Bude. Andere Beispeile für die starke Atmosphäre sind die lustigen Sprüche gegnerischer Wachen, Kommentare anderer NPCs zu erledigten Aufgaben und die seltenen Skript-Szenen, die sich Beiläufig auf dem Weg durch Hogwarts oder Hogsmeade abspielen: Zum Beispiel terrorisiert Poltergeist Peeves Schüler auf etliche Arten oder plötzlich stürzen Diebe aus der Tür von Zonkos Laden, die sich der Besitzer zur Brust nimmt. So gibt es immer wieder Momente, in denen mir auffällt, wie viel Liebe zum Detail von den Entwicklern ins Spiel gelegt wurde. Das reicht hin bis zu allen den anpassbaren Elementen des eigenen Verstecks und des Geheges für Tierwesen. Die Umsetzung der Kulisse ist hier vorbildlich gelungen!