Starfield Guide

Teaser Wir versammeln für euch in diesem umfangreichen Guide Tricks, die euch den Raumfahrer-Alltag einfacher machen, Tipps für den Spielstart und nützliche Überblicklisten zu Schiffs-Händlern und mehr.

Es lohnt sich, früh Gedanken darin zu investieren, welche Perks euch wichtig sind. Die Wahl des Hintergrundes zum Spielstart legt drei Perks fest, bei denen ihr dann bereits den ersten Rang besitzt.

Tipps und Tricks für den Einstieg

Nicht jeder Perk ist leicht zu steigern

Unverzichtbare Perks für den Anfang

Boostpack-Training: Ohne diesen Skill könnt ihr die Jetpacks der Rucksäcke nicht nutzen und ohne das Boostpack sind manche höher gelegene Questziele nicht erreichbar

Sicherheit: Steigert diesen Skill zum Knacken von Schlössern früh auf Rang 2, dann wird eine Hilfsfunktion aktiviert, der das Minispiel erleichtert (mehr dazu unter "Die richtige Taktik beim Schlösserknacken"). Außerdem braucht ihr den passenden Rang, um besonders schwierige Schlösser zu knacken.

Steigert diesen Skill zum Knacken von Schlössern früh auf Rang 2, dann wird eine Hilfsfunktion aktiviert, der das Minispiel erleichtert (mehr dazu unter "Die richtige Taktik beim Schlösserknacken"). Außerdem braucht ihr den passenden Rang, um besonders schwierige Schlösser zu knacken. Gewichtheben: Dieser Skill steigert euer Tragelimit und das ist essenziell. Seid ihr überlastet, sinkt eure Sauerstoff-Leiste schon beim schnellen gehen und ihr könnt nicht mehr Schnellreisen. Wie in früheren Bethesda-Titeln ist sowohl Teil des Spaßes als auch Erfolgsrezept, alles Wertvolle in den detaillierten Umgebungen einzustecken. Dazu braucht ihr für Forschungsprojekte und Außenposten viele Ressourcen, deren Gewicht sich schnell aufsummiert. Achtung: Die Tragelimit-Steigerungen jedes Ranges addieren sich nicht. Wenn euch Rang 1 einen Bonus von 10 kg gibt und Rang 2 euer Limit um 25 kg erhöht, dann könnt ihr insgesamt 25 kg mehr tragen. Euer Schiff und Außenposten sind daher auch wichtige Zwischenlager für Ressourcen.

Analyse: Fügt eurem Scanner einen praktischen Zoom hinzu und lässt euch Objekte und Tiere auf Planeten aus größerer Distanz scannen, was die vollständige Erfassung erleichtert, etwa bei fliegenden Kreaturen.

Fügt eurem Scanner einen praktischen Zoom hinzu und lässt euch Objekte und Tiere auf Planeten aus größerer Distanz scannen, was die vollständige Erfassung erleichtert, etwa bei fliegenden Kreaturen. Fitness : Erhöht deutlich das Maximum eurer Ausdauer-Leiste. Allerdings sind die Herausforderungen für diesen Skill nicht ganz so leicht nebenher erledigt!

: Erhöht deutlich das Maximum eurer Ausdauer-Leiste. Allerdings sind die Herausforderungen für diesen Skill nicht ganz so leicht nebenher erledigt! Zielsteuerungs-Systeme: Schaltet das Anvisieren einzelner gegnerischer Schiffsteile frei, drückt dafür E (PC) / X (Xbox) wenn ihr ein Schiff anvisiert habt und der entsprechende Befehl im HUD auftaucht. Das erleichtert es, zum Kapern gezielt den Antrieb zu zerschießen.



Das beste Merkmal?

Die richtige Taktik beim Schlösserknacken

Die ausgewählte Form rechts passt bei allen blau gefärbten Ringen links.

So funktioniert Überreden

Bei Überredungsversuchen ist Zufall im Spiel.

Seit dem letzten großen RPG der Bethesda Game Studios floss viel Wasser den Rhein hinab. 2015 schickte uns das Team zuletzt inins Ödland. In den folgenden acht Jahren hat das Team ummitnach den Sternen gegriffen – nicht ein neues Fallout oder ein Nachfolger zusollte es sein, sondern eine neue Science-Fiction-Welt, in der ihr als Abenteurer zwischen den Sternen reist. Es ist also doppelt spannend, das nun das Warten ein Ende hat und Starfield abhebt.Damit ihr in den Weiten des Sternenmeers nicht ganz auf euch gestellt seid, bietet euch dieser Guide nicht nur nützliche Infos für den Spieleinstieg und Tipps zu den Spielmechaniken, sondern auch fortgeschrittene Strategien und Life-Hacks sowie handliche Überblicks-Listen. Wir hoffen, mit etwas Hilfe aus unserem Guide steht euren Weltraum-Spaß mit Starfield nichts mehr im Wege.Wir werden diesen Guide in naher Zukunft noch um weitere Tipps zum Schiffsbau anderen Spielbestandteilen erweitern.Anders als inThe Elder Scrolls oder Falloutlegt ihr euch bei der Charaktererstellung nicht auf Werte wie Stärke fest, sondern wählt einerseits bis zu drei Merkmale und andererseits einen Hintergrund.. Mit jedem Level-up erhaltet ihr einen Skill-Punkt, den ihr entweder zum Freischalten eines neuen Perks einsetzt, oder um einen aktivierten Perk im Rang zu steigern (Rang 4 ist das Maximum). Ein wichtiger Unterschied: Viele Perks verbessern grundlegende Fähigkeiten, die ihr vom Spielstart an beherrscht, doch. Dazu gehören Boostpack-Training, Dieb (Taschendiebstahl), Zielsteuerungs-Systeme (anvisieren einzelner Schiffsteile) und Sozial-Skills wie Einschüchtern.Bevor ihr einen Perk steigern könnt, müsst ihr erst die passende Herausforderung meistern, indem ihr den Perk häufig genug nutzt.Für den essenziellen Skill Gewichtheben, der eure maximale Traglast erhöht, müsst ihr nur eine gewisse Strecke sprinten, während ihr zu 75 Prozent oder mehr ausgelastet seid. Zur Steigerung der Waffen-Perks besiegt ihr Feinde mit der entsprechenden Waffenart. Das passiert quasi nebenher beim Spielen., dafür müsst ihr so lange am Stück sprinten, bis erst eure weiße Sauerstoff-Leiste (gleichbedeutend mit eurer Ausdauer) geleert ist und anschließend die rote CO2-Leiste so weit gefüllt ist, dass eurer Sichtfeld verschwimmt.Als generelle Perk-Strategie:Seht euch also früh die Effekte an und überlegt, welche für euch relevant sind.Diese Perks solltet ihr dabei am Anfang unbedingt freischalten:Weitere praktische Perks:Bei der Erstellung eures Avatars wählt ihr bis zu drei Merkmale aus. Wir können euchsehr ans Herz legen. Aktiviert ihr diese Eigenschaft, habt ihr Eltern, die in New Atlantis wohnen. Besucht die bei eurem ersten Besuch dort im Wohnbezirk. Zwar schickt ihr ihnen pro Woche 2 Prozent eures Vermögens, doch das ist ein kleiner Preis, denn. Wenn ihr zur Loge der Constellation zurückkehrt und Noel euch eine Notiz von Mama oder Papa überreicht, steht in der Regel ein neues Geschenk bereit. Wer es genauer wissen will: Zu den besten Gaben gehören ein guter Revolver, ein sehr gut gepanzerter Anzug mit passendem Helm und sogar ein ganzes Raumschiff (die Werte der Wanderwell findet ihr in unserer Raumschiff-Übersicht am Ende des Guides).Starfield setzt auf ein nicht ganz triviales Knobel-Spiel beim Knacken von Schlössern und Entsperren von Terminals mit Digi-Dietrichen. Ihr seht links auf dem Bildschirm mehrere Ringe mit Lücken und rechts eine Auswahl an Ringen mit ein bis vier Stiften daran. Ihr müsst nun diese Stift-Formen rechts einsetzen, um alle Lücken des äußersten Ringes zu füllen und dann Schicht um Schicht auch die inneren Ringe vervollständigen.Die grundlegende Taktik beim Schlossknacken ist,. Es kann leicht passieren, das dann keiner eurer restlichen Ringe mehr passt undWenn ihr also eine passende Kombination findet, merkt euch, welche Lücken dann noch übrig bleiben und sucht unter den restlichen Formen rechts, ob sie geeignet sind, die restlichen Lücken zu füllen (manche Ringe brauchen auch drei Formen). Spart euch im Zweifel Formen mit nur einem Stift für die inneren Ringe auf. Bei Schlössern mit höherem Schwierigkeitsgrad wird es komplizierter: Hier ist es sehr ärgerlich, wenn ihr beim innersten Ring merkt, dass ihr hier eine Form gebraucht hättet, die ihr schon beim äußersten Ring benutzt habt. Das macht den Skill Sicherheit umso nützlicher: Damit seht ihr, welche Formen nur für die äußeren Ringe des Schlosses, aber nicht für die inneren zu gebrauchen sind – mit diesen könnt ihr oft anfangen. Die zum Knacken der Schlösser nötigen Digi-Dietriche findet ihr nicht nur beim Erkunden.Auch in diesem Bethesda-Spiel könnt ihr wieder brenzlige Situationen im Dialog entschärfen. Wählt ihr eine entsprechende Dialog-Option wie Überreden, startet ein Minispiel. Unten links seht ihr eine Anzeige mit verbleibenden Zügen und transparente Balken. Die Anzahl der Balken zeigt, wie viele Punkte ihr sammeln müsst, bevor eure Züge aufgebraucht sind. Für jeden Zug steht euch eine Bandbreite an Antwortmöglichkeiten zur Verfügung.Starfield gibt euch hier keine genauen "Trefferchancen" an. Grüne Balken neben Antworten stehen für hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, gelbe Balken haben mittelmäßige Chancen und rote schlechte. Die riskanteren Antworten geben euch aber auch mehr Punkte. Auch wenn Skills wie Überreden auf Rang 1 bleiben, kann man gut durch Starfield kommen. Haltet auf jeden Fall die Augen nachoffen, das euch für 5 Minuten einengibt.