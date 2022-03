Teaser Angesichts der Lage in der echten Welt flüchtte Michael Hengst in die Open Worlds von Horizon Forbidden West und Elden Ring. Doch auch in den Gaming-Foren dazu holen ihn Missgunst und Wahnsinn ein.

Gemütlich sitze ich in meinem klimatisierten Büro und nur knapp 1000 Kilometer entfernt sterben Menschen in einem Krieg in Europa. Das 21. Jahrhundert fängt scheinbar so an wie das davor. Da galoppieren mir meine Gedanken schonmal in finstere Gefilde davon: Sind eine weltweite Pandemie und ein (noch lokaler) Krieg nur die düsteren Vorboten für Schlimmeres?Friedlich hocke ich in meinem Keller, versuche mir meine knappe Freizeit mit neuen Spielen wieundzu vertreiben und feile an dem Thema für eine schmissige Kolumne, während praktisch um die Ecke Bomben fallen und Millionen von Menschen flüchten. In Russland werden Tausende weggesperrt, weil sie das Kind beim Namen nennen – Krieg! Von einem verrückten Autokraten angezettelt, der hierzulande vor allem vom rechten Spektrum hofiert wird. Da wird mir anders.In den letzten 20 Jahren hat sich Europa von der Energie aus dem Osten abhängig gemacht. Nun jammert der Michel, der gestern kein Windrad in seiner Aussicht wollte, über die hohen Sprit- und Gaspreise. Aber Jammern ist en vogue. Im Jammern ist der Mensch Weltmeister (nicht nur die Landsleute). Und Jammern ist so verführerisch einfach. Gejammert wird über jeden und alles. Und egal, wie blöd und unfundiert der Frust sein mag, er muss in die Welt posaunt werden. In der vernetzten Gegenwart kann jeder im Handumdrehen Facebook, Telegram, Tik-Tok oder Instagram als emotionalen Müllkippen nutzen, um seinen persönlichen (Spiele)-Unmut auszuschütten.