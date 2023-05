Teaser Auf der GDC 2023 erlebte unser Kolumnist, wie KI-Anwendungen zum heißen neuen Thema wurden. Blüht den Entwicklerinnen und Entwicklern dieser Welt, dass sie durch Maschinen ersetzt werden?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

San Francisco

zeigt deutliche Verfallserscheinungen. Kapitalismus im Endstadium.

Ende März traf sich die Branche wieder mal im Tech-Mekka San Francisco zur Game Developer Conference. Nach fast drei Jahren Pandemie und dem letztjährigen GDC-Superspreader-Event fehlte zwar die gewisse kalifornische Leichtigkeit, aber was soll’s – hurra, wir leben noch! Fast 30.000 Entwickler, Branchenkenner, Journalisten und ein paar alte Säcke jeden Geschlechts machten San Francisco wieder, wenigstens für ein paar Tage, zum Nabel der Spielewelt. Sogar mit einem deutschen Pavillon auf der an die GDC angeflanschten Expo, in dem 18 Entwickler aus heimischen Landen vertreten waren.Man konnte kaum einen Meter um das Moscone-Messezentrum laufen oder in den lokalen Fastfood-Buden einen überteuerten Snack zu sich nehmen, ohne auf ein bekanntes Gesicht zu stoßen. Zwar war der Terminkalender gut gefüllt und ich – dank ausgeprägtem Bandscheibenvorfall – im persönlichen Bewegungsradius ein wenig eingeschränkt, aber für einen schnellen Kaffee mit, einen kurzen Plausch mit, ein freundliches Hallo mit, einmal Händeschütteln mitund einen Hug mitreichte es allemal.Leider wurde die persönliche Euphorie ein wenig getrübt: Meine private Lieblingsstadt der USA, eben San Francisco, zeigte deutliche Verfallserscheinungen – die letzten Pandemie-Jahre und die Folgen der durch die Tech-Blase verursachten überteuerten Wohn- und ...