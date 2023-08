Teaser Unser Kolumnist genießt das Leben als Freiberufler auch deshalb, weil es damit viel einfacher ist, beim Kontakt mit gewissen Sorten von Führungskräften die Flucht zu ergreifen...

Seit rund einem Vierteljahrhundert bin ich, mit kleineren Unterbrechungen, selbstständig. Die meiste Zeit davon als Einzelunternehmer. Mit allen Chancen, aber auch den bekannten Risiken, wie beispielsweise der privaten Haftung. Klar, am Ende lässt sich das persönliche Unternehmertum auf die Worte „selbst“ und „ständig“ reduzieren. Urlaub, Krankenstand, Freizeit oder neumodisches Zeug wie Work-Life-Balance sind daher für mich fast schon Fremdwörter. Trotzdem würde ich nicht mehr tauschen wollen.Ich bin nicht für einen 9-to-5-Job gemacht und auch mittlerweile als Angestellter ungeeignet – bis auf ein paar löbliche Ausnahmen sind Vorgesetzte mit meiner offenen und ehrlichen Art „überfordert“ (freundlich ausgedrückt). Ich vertrete etwa die Meinung, dass Produktivität nur bedingt etwas mit Anwesenheitszeit am Arbeitsplatz zu tun hat – wenigstens in unsere Branche und schon das stößt oft auf wenig Gegenliebe oder Verständnis. Mein Konzept: Die Arbeit muss rechtzeitig fertig werden und das in guter Qualität. Wenn ich eine Deadline halte, sollte es doch egal sein, ob ich 8 Stunden am Tag „anwesend“ bin oder 3 Stunden, wenn ich für etwaige Notfälle erreichbar bin. Im Gegenzug sitze ich dann aber auch mal 12 Stunden am Rechner, wenn der Termin das erfordert. Oder mache auch gerne mal etwas, dass vielleicht nicht über den Vertrag gedeckelt ist. Nur bin ich auch so offen und sage es, wenn ein Termin unter den vorliegenden Umständen nicht zu halten ist – das ist besonders dann unangenehm, wenn ich das frecherweise mit ...