Teaser Michael Hengst zieht nach zweieinhalb Jahren Covid ein Resümee: Der Spielebranche geht es auch ohne Events blendend – Gamescom, GDC, E3, PAX und Co. sind für ihn Auslaufmodelle, die niemand braucht.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Man könnte fast sagen, eine weltweite Pandemie ist im Grunde wie für Nerds, Geeks und Entwickler gemacht

Zweieinhalb Jahre mit Covid-19 haben deutliche Spuren auf der ganzen Welt und in allen Branchen hinterlassen. Die Spielebranche hatte Glück im Unglück: Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen hat die Unterhaltungsindustrie von Lockdown & Co. faktisch profitiert, anstatt Schaden davonzutragen. Der Absatz von Spielen und Hardware ging in den letzten Jahren steil nach oben. Man könnte fast sagen, eine weltweite Pandemie ist im Grunde wie für Nerds, Geeks und Entwickler gemacht: Statt potenziell tödlicher Ausflüge in die echte Welt bleiben wir gemütlich daheim und flüchten in die virtuelle.Auch die Arbeitswelt hat sich deutlich verändert, allerdings ist Homeoffice nicht für jeden eine gut umsetzbare Methode. Die persönliche Arbeitseinstellung, heimische Ausstattung und das private Umfeld spielen eine wichtige Rolle. Homeoffice am Küchentisch, mit drei kleinen Kindern, die beim Meeting mit dem Chef um die Kamera herumwuseln, ist sicher kein Vergnügen.Bei alle den vermeintlichen positiven Auswirkungen sollte man aber nicht vergessen, dass die letzten Jahre einigen Branchen ein frühes Ende beschert haben. Gastronomie und Reiseveranstalter gehören zu den Leidtragenden. Von anderen kundennahen Dienstleitungen will ich hier gar nicht anfangen. Nicht weniger schlimm hat es die Event-Veranstalter getroffen: Ob E3, Game Connection, PAX, Games Developer Conference, Tokio Game Show oder eben auch die Gamescom – keine der ...