Nach Pong habe ich alles gespielt, was ich in die Finger bekommen konnte.

Jeder Spieler hat in seinem Leben "das eine" Spiel (oder sogar mehrere Titel), das oder die den eigenen Zockerweg entscheidend beeinflusst haben. Das erste Spiel, welches uns erst zum Spieler gemacht hat (praktisch die erste große Liebe). Das eine Spiel, welches uns für immer für ein bestimmtes Genre begeistert hat. Das Spiel, welches uns einer Plattform näherbrachte oder sogar zum Fanboy machte. Oder aber auch der Titel, der uns für immer Abstand von einem bestimmten Genre hat nehmen lassen.Bei mir ist die Liste relativ kurz:war 1972 meine Initialzündung. Der Auslöser für ein zukünftiges Spielerleben. Mehr hat es nicht gebraucht. Die erste Liebe. Nach Pong habe ich alles gespielt, was ich in die Finger bekommen konnte und wofür das knappe Taschengeld reichte. Ob– ich war Dauergast in der Spielhalle. Ich habegespielt,oderKein Kabinett (für die Jüngeren unter euch: Spielhallen-Automaten, deren Technik und Bildschirm von einem Sperrholz-"Schrank" umhüllt waren). war vor mir sicher! Allerdings hatte ...