Teaser Zelda - Tears of the Kingdom ist für unseren Kolumnisten eine enorm positive Erfahrung. Was so mancher mit den Möglichkeiten des Spiels für Dinge verbricht, regt in ihm dagegen ganz andere Gefühle.

Seit über vier Jahren werkle ich nun schon an den Hengst-Chroniken. Monat für Monat suche ich ein möglichst schmissiges Thema heraus und recherchiere und schreibe. Da stoßen auch schon mal gerade die meiner Meinung nach privatesten und persönlichsten Themen nicht immer auf das größte Interesse. Kontroverse Themen gehen aber immer und da wird es nun doppelt erfreulich: Zum Jubiläum (immerhin die 50. Hengst'sche Kopfgeburt) nehme ich die aktuelle Spielelandschaft zum Anlass, an uns als Gemeinschaft zu zweifeln!



Jahrelang war ich – wie viele Kollegen auch – der Meinung, das Spielen verbindet. Das gemeinsame Hobby schweiße zusammen, Spieler wären anders. Meine Güte, wie kann man nur so naiv sein! Die Wahrheit ist doch, dass die Spielergemeinschaft auch nur ein Mikrokosmos und ein Abbild der realen Welt ist. Mit allen Höhen und Tiefen der menschlichen Psyche und auch des Verhaltens.

In den vergangenen Jahren wurde mir das immer mehr bewusst. Beispiele gefällig? Techniktrolle, die sich über mangelhafte Auflösung unter 8K aufregen. Online-Idioten, die Streamer mit einem Live-Polizeiraid „überraschen“ lassen. Homophobe, die sich lautstark über einen ...

Danke für dein Interesse an diesem Premium-Inhalt!

Du kannst dir auch mehrere weitere Premium-Inhalte kostenlos ansehen: