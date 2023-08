Starfield Test+

Teaser Der Abspann von Starfield ist länger als bei vielen Kinofilmen. Doch wie viel Klasse steckt in der Masse, wie viel Faszination in der generierten Unendlichkeit? Nach 120 Stunden hat Jörg eine Antwort.

Dies wird ein langer Test (und weil er so lange ist, brauche ich fürs Testvideo noch einen weiteren Tag, sorry!). Darum beginne ich mit einer Zusammenfassung, bevor ich ins Detail gehe. Also: Starfield ist insgesamt sehr gut geworden, wenngleich nicht epochal. Es macht vieles super und einiges richtig schlecht, aber das Schlechte lässt sich weitgehend ignorieren. Es hat für ein frisch releastes Bethesda-RPG bemerkenswert wenige Bugs und ist performant, wobei ich auf guter bis sehr guter PC-Hardware spielte. Es bietet glaubwürdige Charaktere, ist vollvertont (auf Englisch und auch Deutsch), behandelt einige ernste Themen und erschafft eine packende Welt. Es wirkt, wie eigentlich jedes Bethesda-RPG, in vielem wie ein MMO für Solisten, was für mich fast ausschließlich positive Seiten hat.

Die größte Stärke von Starfield sind die beeindruckend vielen und überwiegend klasse designten Quests sowie viele weitere mit Liebe erstellten Inhalte. Die größte Schwäche von Starfield sind die zusätzlichen prozedural generierten Inhalte, die mindestens so beliebig und substanzlos wirken wie in No Man's Sky. Die "über 1000 Planeten" relativieren sich stark: 90 Prozent des Spiels finden in etwa zehn Sonnensystemen statt, und dort an vielleicht 20 Orten, die man mehr als einmal besucht. Die über 100 restlichen Sternsysteme mit ihren über 1000 Planeten und Monden dienen zwar vereinzelt als Ort für Quests oder wiederkehrende Aufgaben oder lösen bei eurer Ankunft ab und zu mal ein Zufallsereignis aus. Zu 99% erlebt ihr dort jedoch nur prozeduralen Kram, der keine Relevanz hat. Das hatte ich auch so erwartet, und finde es nicht schlimm. Schlimm fand ich, nach meinen ersten Spielstunden, eine andere, gänzlich unerwartete Erkenntnis. Bevor ich jedoch zu dieser komme, möchte ich kurz – und spoilerfrei – die grobe Handlung skizzieren.

Die grobe Handlung

Ich schwöre hiermit bei der All-... äh, ich verspreche euch, hier nichts Wesentliches zur Handlung zu spoilern. Denn ja, Starfield hat eine durchgängige Handlung, die es wert ist, erspielt zu werden, und die einige echte Wow-Momente bereithält, und auch einige traurige oder ernste Momente. Die will ich euch nicht kaputtmachen, und schon gleich gar nicht das Ende mit seinen drei von den Designern vorgesehenen Weiterspiel-Möglichkeiten (eine davon ist schlicht, das Ende doch nicht zu triggern beziehungsweise kalte Füße zu bekommen).

Starfield beginnt auf einem Bergbau-Mond, in einer Mine. Ihr sollt vorangehen in einen noch unerforschten Abschnitt und dort etwas freilegen. Ihr findet ein seltsames Artefakt und habt ungefähr den Sinneseindruck, der sich am Ende des Buchs 2001 – Odyssee im Weltraum von Arthur C. Clarke(beziehungsweise im Film von Stanley Kubrick) dem Helden darbietet: "Es ist voller Sterne". Schnell stellt sich heraus, dass die Bergbau-Truppe von dem Forscher-Club Constellation angeheuert wurde, die genau so ein Artefakt auf dem Mond vermutet hatte. Wenig später steht ihr in deren Hauptquartier, der "Loge", und lasst euch von dieser als Mitglied anheuern. Ihr müsst der Hauptstory nicht folgen, es warten dennoch viele Dutzend Stunden "Quality Content" auf euch. Allerdings bauen die Designer natürlich darauf, dass ihr die Hauptstory erlebt. Sie verrät euch immer mehr über die Fraktionen, den Grund für den Exodus von der Erde – und natürlich über das Mysterium der Artefakte. Steckt dahinter eine außerirdische Intelligenz oder womöglich sogar eine Gottheit?

Die Constellation-Loge ist ein Hub im Spiel samt Crafting-Stationen und Erkundungs-Auftragsbörse, den ich aber nie als solchen genutzt habe, sondern nur, um neue Artefakte abzuliefern und weitere Quests zu triggern und Gespräche zu führen. Gerne genutzt hingegen habe ich die Hilfe der Kameradinnen und Kameraden, denn bis zu fünf Gefährten begleiten euch und stehen auch als Mitkämpfer parat (das allerdings normalerweise nur solo). Ihr könnt weitere Crew-Mitglieder – sowohl designte als auch zufällige – aufgabeln, teils unterwegs mit ihnen reden oder ihre Boni in Außenposten nutzen – aber wichtig und handlungstragend sind nur das halbe Dutzend Constellation-Mitglieder. Im Laufe der 120 Stunden wuchsen mir einige richtig ans Herz, vor allem Sarah (die "Chefin"), Andreja (die ungelenke Außenseiterin) und das Gespann aus Cowboy Cole und seiner wissbegierigen Teenager-Tochter.



Die Gefährten (hier Constellation-Chefin Sarah) sind ziemlich glaubwürdig und kommentieren mein zwanghaftes Looten. Jetzt aber zu meiner negativen Erkenntnis nach etwa zehn Spielstunden, die mich einige redaktionsinterne Rants lang (armer Hagen!) ernsthaft daran zweifeln ließ, ob ich überhaupt weiterspielen sollte. Denn von einem Spiel namens Starfield hatte ich schlicht etwas ganz anderes erwartet! Ich habe mich dann wieder beruhigt, aber...

Starfield hat keine echte Open World, sondern nur Instanzen

Die für mich böse Überraschung: Weder im Weltall noch auf dem Boden ist Starfield ein echtes Open-World-Spiel. Vielmehr bewegt man sich immer in Blasen, auf Neudeutsch: Instanzen. Das Orbit eines Planeten ist so eine Blase, und übrigens eine winzig kleine. Ihr könnt überall auf jedem Planeten landen, im Moment der Landung wird eine neue Blase für euch generiert, wo ihr herumlauft, Flora und Fauna und geologische Besonderheiten scannt, wo ihr vorgefertigte Versatzstücke wie Minen oder Militärposten erkundet, wo ihr einen eigenen Außenposten errichten dürft. Zu dieser Blase könnt ihr auch zurückkehren, doch landet ihr in der Nähe neu an, wird eine neue Blase generiert. Und alle diese Blasen sind limitiert: Irgendwann, auch wenn es 15 Minuten dauert, lauft ihr gegen eine unsichtbare Wand, und ein Textfenster (!) sagt euch: Hier ist Schluss, kehre entweder um oder mache eine Schnellreise zum Schiff.

Auch jede designte Stadt mit ihrem direkten Umland ist eine Blase. Jedes designte Questgebiet. Und jede Weltraumstation. Die Blasen sind voneinander strikt getrennt, es ist unmöglich, von Landeplatz A zu Landeplatz B zu laufen, selbst wenn sie auf der Planetenkarte direkt nebeneinander liegen. Aus 20 km Entfernung auf die Skyline von New Atlantis zugehen, wie bei The Elder Scrolls Oblivion auf den Turm von Cyrodil, oder in Skyrim zum Hals-der-Welt-Berg? Unmöglich, denn New Atlantis existiert nur in seiner Blase. Ihr könnt es von außerhalb seiner Blase nicht einmal sehen, selbst wenn ihr auf der Planetenkarte direkt daneben landet und in die passende Himmelsrichtung blickt.

Das gilt auch im Weltraum: Vom Orbit runter auf den Planeten fliegen, oder auch nur zu einer Sternenbasis, die angeblich 140km entfernt kreist (konkret hatte ich das beim "Auge" über Jemison)? Unmöglich. Ihr fliegt faktisch nie selbst von A nach B, sondern reist immer per "Teleport" mittels Grav-Drive. Entweder ihr springt die Station direkt an, dann ist sie wenige 100 Meter entfernt von euch und bewegt sich nicht. Oder sie ist Teil des "sonstigen Weltraums" und unerreichbar. Überhaupt existiert das Weltall, also dort, wo ihr aktiv fliegen dürft, nur für wenige Handlungen: zum Kämpfen, Andocken an Stationen, Zerstören von Asteroiden, Einsammeln von Zeug (etwa die Mineralien zerstörter Asteroiden) oder Anfunken von Raumschiffen. Außerdem, das ist echt klasse, könnt ihr jederzeit auch im Weltall in eurem Raumschiff rumlaufen, mit Passagieren reden oder eine der Werkbänke benutzen, die ihr vielleicht eingebaut habt. Dass beim Verlassen des Pilotensitzes euer Raumschiff sofort anhält, ist nicht nur physikalisch sehr fragwürdig, letztlich aber egal: Denn wirklich in eurem Raumschiff reisen, das tut ihr ja nicht.

Denn während Elite Dangerous oder auch No Man's Sky versuchen, die schwer fassbaren Entfernungen zwischen Planeten und Sonnensystemen zu simulieren, indem sie mit bis zu drei "Antriebsarten" arbeiten, und euch so zumindest ein zartes Gefühl für die gigantischen Maßstäbe im Weltall vermitteln, versucht es Starfield erst gar nicht. Es ist auch kein "Skyrim auf 1000 Planeten". Sondern es ist wie ein Skyrim, das nur aus ein paar Städten und Dungeons besteht, zwischen denen man ausschließlich per Schnellreise reist – und die Landschaft mittendrin wird bei Bedarf und in kleinen autarken Parzellen generiert, um so zu tun, als wäre da was. Starfield hat schlicht keine Open World im klassischen Sinne. Das hatte ich ganz anders erwartet, und das hat mich echt enttäuscht.

Die vielen Stärken von Starfield

Über diese massive Anfangsenttäuschung bin ich nach einigen weiteren Stunden hinweggekommen, und blieb dann weitere 100 Stunden fasziniert dabei, bis zum Ende. Und ich will immer noch weiterspielen. Wieso? Weil Starfield so vieles andere richtig gut macht!

Starfield hat fantastische Quests. Und sehr viele davon. Für jede Hauptfraktion im Spiel – darunter die United Colonies Vanguard, die FreeStar Collective Marshals, die Crimson Fleet und einige mehr – gibt es umfangreiche Questreihen, von denen praktisch jede in Umfang und Ausgestaltung einem normalen Computerspiel als Hauptstory reichen würde. Ihr habt darin abwechslungsreiche Aufgaben. Ihr erfahrt Fakten über die Spielwelt oder andere Charaktere. Ihr werdet vor Entscheidungen gestellt. Ihr könnt einige Probleme unterschiedlich lösen. Es gibt oft richtig tolle Belohnungen. Teils verändert sich die Spielwelt ein wenig. Andere Charaktere merken sich eure Entscheidungen und referenzieren sie. Auch die eigentliche Rahmenhandlung ist umfangreich, spannend und führt zu einem befriedigenden Ende. Es gibt dann drei Optionen des Weiterspielens (über die wir im Guide mehr verraten, nicht hier). Fast die ganze Kreativität der Entwickler steckt in diesen Quests, sie sind es, die für Erkundungsspaß und Überraschungen sorgen –nicht die prozedural generierten Inhalte.