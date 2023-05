The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom Test+

Teaser Nintendo schickt Link erneut in die massive Open World, die ihr schon in Breath of the Wild erkundet habt. Die Rückkehr lohnt sich – auch wenn manche Design-Entscheidung nicht jedem gefallen wird.

Link und Zelda spüren anfangs gemeinsam dem Ursprung eines gefährlichen Miasmas nach.

Wo ist Zelda?

Der starke visuelle Effekt, der den Einsatz der Zeitumkehr begleitet, gefiel auch noch nach etlichen Stunden.



Deutlich andere Fähigkeiten

Schlag ihr eine Sonau-Komponente, werden sie und alle ebenfalls mit der Konstruktion verbundenen Elemente aktiviert. Das verbraucht außerhalb Schreinen Links Batterie. Die könnt ihr ebenfalls Stärken, doch das erfordet viel von einem gewissen Material. Alternativ ladet ihr eure Batterie bei akutem Bedarf durch den Verbrauch von Kernen aus feindlichen Sonau-Konstrukten

Basteln schafft Möglichkeiten

Da ich den Ventilator tief angebracht und eine zweihändige Waffe angelegt habe, mit der Link senkrecht zuschlägt, werde beim Versuch, den Ventilator mit einem Schlag anzuschalten, mein Behelfsfloß zu Feuerholz verarbeiten.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalSechs Jahre hatte es einst gebraucht, um nachfür die Wii mit Breath of the Wild (im Test, Note 9.5 den nächsten "großen" (nicht für Handhelds gemachten) Nachfolger zu veröffentlichen. Der hob nicht nur die bis dahin etablierten Regeln für die 3D-Titel vonaus den Angeln, sondern lieferte auch eine ganz eigene Interpretation von Open-World-Gameplay, die den eigenen Entdeckerdrang förderte, statt die Karte mit Markern voll zu kleistern.Nun sind wiederum sechs Jahre vergangen, die in die Arbeit am Nachfolgerflossen. Dabei handelt es sich um eine direkte Fortsetzung des Vorgängers. Das allein ist noch nicht unerhört für die Serie, so wareine Rückkehr in die Welt von(wenn auch mit zeitlich mehr Abstand). Aber es ist spannend, dass die Spieler hier nun in eine massive Open-World-Version von Hyrule zurückkehren, deren Berge und Täler sie doch schonmal durchforstet haben. Die neu hinzugekommenen schwebenden Inseln sind dabei aber nicht die einzige Neuerung in der Spielwelt.In den folgenden Zeilen und im oben eingebundenen Test-Video verrate ich euch, warum sich diese Rückkehr für mich mehr als gelohnt hat und dabei das Erkunden ganz wie im Vorgänger wieder für riesigen Spaß sorgte, auch wennn Tears of the Kingdom nun keinen Innovationssprung mehr darstellt, wie noch der direkte Vorläufer. Da die Entdeckung dessen, was sich in Hyrule geändert hat, zu den großen Reizen von Links neuem Abenteuer gehört, nehme ich dabei möglichst keine Überraschungen vorweg.Die Geschichte beginnt mit Link und Zelda, die im Fackelschein eine Höhle unter Schloss Hyrule untersuchen. Aus der strömt Miasma, das die Bewohner des Landes krank macht. Wenn die rotschwarzen Schwaden nicht schon Hinweis genug sind, dann weist das Glühen des Master-Schwerts und die verzerrte Musik darauf hin, dass hier etwas mächtig Böses lauert.In den Tiefen finden sie die Mumie ihres ewigen Gegenspieler Ganondorf, der mit seinem Miasma eure Herzen und Ausdauer zerfrisst – selbst das Master-Schwert wird euch im Prolog genommen. Schloss Hyrule erhebt sich in den Himmel, der Boden stürzt ein, Zelda und Link werden getrennt. Als der Held erwacht, befindet er sich auf einer Insel über den Wolken und sein rechter Arm wurde durch jenen Ersetzt, der vorher in Ganondorfs Körper gekrallt war und ihn so bannte. Mit diesem Arm kann er nun Technologie des uralten Volks der Sonau benutzen. Eure Hauptquest: Die Suche nach der Prinzessin. Dafür forscht ihr überall in Hyrule nach Spuren, ob Zelda dort gesehen wurde. Daraus ergibt sich angenehm, dass ihr selbst in der Hand habt, an welchen Orten ihr euch zuerst umsehen wollt. Anders als in Breath of the Wild reden gewisse NPCs nach einem Etappensieg aber auffällig über eine spezifische Region von Hyrule, die jetzt ganz besonders spannend sei, was euch in Hinsicht auf die großen Dungeons eine gewisse Reihenfolge nahe legt.Das im Himmel schwebende Startgebiet funktioniert wie im Vorgänger: Es gibt euch zum einen Raum zum Erkunden und Herumprobieren – und zwar viel Raum, denn das Areal ist ausladender als damals das Vergessene Plateau. Zum anderen führt es euch zu den ersten Schreinen. Auch Tears of the Kingdom hat etliche dieser Mini-Dungeons, die zudem als Schnellreisepunkt dienen und in denen ihr die Kraft erringt, um eure Herzen und Ausdauer wiederzuerhalten. Wie im Vorgänger hat man mit denen im Mobil-Betrieb trotz Open World kleine dosierte Spaßportionen, sodass ihr auch bei einer Busfahrt schnell mal ein Erfolgserlebnis erringen könnt.Magnetmodul und Co. aus dem Vorgänger haben ausgedient, stattdessen lernt ihr im Tutorial vier neue Sonau-Fähigkeiten und die sind fantastisch umgesetzt! Mein Liebling ist wohl der Zeitumkehrer. Damit dreht ihr für ein einzelnes Objekt die Zeit zurück. Damit vom Himmel fallende Brocken als Fahrstuhl zu nutzen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Entwickler haben einige herrliche Zeitspielerei-Rätsel im Gepäck, die teils auf die Kombination mit den anderen Fähigkeiten setzen und auch nach vielen Stunden finde ich den visuellen Effekt dafür hammermäßig.Den Deckensprung habe ich anfangs noch oft vergessen, aber immer mehr zu schätzen gelernt – auch für ihre Einsatzmöglichkeiten in Rätseln, in denen ihr einen bestimmten Ort erreichen sollt. Wenn ich in eine Grube falle und keinen Ausweg finde, tauche so einfach wieder an die Oberfläche. Oft genug funktioniert die Fähigkeit auch als Abkürzungswerkzeug. Stellt ihr euch unter eine Vorsprung, erspart ihr euch so eine Klettertour oder umgeht Oberflächen, an denen Link keinen Halt findet.Mit der Synthese fusioniert ihr Materialien mit eurem Schild, Schwert oder Pfeilen. So stellt ihr euch ruckzuck selbst Elementarwaffen oder zielsuchende Pfeile her. Experimentieren lohnt sich hier, auch wenn ihr selbst jeden gespannten Pfeil einzeln modifizieren müsst. Zudem gibt es nun noch mehr Materialien, bei denen ihr das Gesuchte erstmal finden müsst. Da lobe ich mir besonders die Sortieroption “Am häufigsten verwendet ”.Schließlich die Ultra-Hand. Mit hebt ihr alles in einem recht kleinen Radius hoch, was nicht niet- und nagelfest ist und klebt vor allem Gegenstände aneinander. So baut ihr Hilfsmittel, um ans Ziel zu kommen. Neben Umgebungsobjekten wie Baumstämmen sowie Depots mit Rädern, Holzplatten, Balken und mehr kommt auch eine große Bandbreite an Sonau-Bauteilen zum Einsatz, von Gleitern bis hin zu Flammenwerfern, mit denen ihr kleine Maschinen baut. Die Bauteile findet ihr in der Gegend oder zieht sie im Tausch gegen Materialien aus Kapselmaschinen. Das Zufallsprinzip bei der Ausgabe wird dadurch etnschärft, dass jede Maschine vier spezifische Teile auf Lager hat.Die Rotation von Bauteilen nutzt nicht den Bewegungssensor und so kann das dreidimensionale Ausrichten anhand von zwei Achsen etwas fummelig sein, aber in der Regel geht das System gut von der Hand, ihr solltet nur gerade am Anfang darauf achten, welcher Kontaktpunkt zum Festkleben gerade hervorgehoben ist, um unnötige Neuversuche zu vermeiden. Clever umgesetzt ist das Lösen von Verbindungen: Einfach ein Teil mit der Ultra-Hand greifen und etwas mit dem Stick rütteln. Die Bastelei sattelt clever auf der Physik-Simulation auf, die schon in Breath of the Wild so faszinierend war und schöpft da aus den Vollen. In manchem Schrein habe ich mich so doof gefühlt, bis ich endlich das süße, süße Aha-Erlebnis hatte.Beeindruckt hat mich, dass bei einigen Schreinen am Ende das starke Gefühl aufkam: Das habe ich anders gelöst, als sich das die Designer vorgestellt haben. Die Kombination aus Ultra-Hand, Physik-Simulation und anderen Fähigkeiten gibt euch so viele Freiheiten an die Hand, dass sich auch in den Mini-Dungeons öfter alternative Lösungswege ergeben. Das führte aber auch dazu, dass ich teils die Funktion einzelner neu eingeführter Bauteile erst gar nicht verstanden habe, weil ich mich irgendwie anders zum Ziel gemogelt habe.Es ist absehbar, dass nicht jedem dieses neue Feature gefallen wird. Dazu sei gesagt: Auch ich bin kein Fan von Baukasten-Mechaniken und war skeptisch, doch das System in Tears of the Kingdom hat mir Spaß gemacht. Nicht zuletzt, weil auch eine Fehlkonstruktion zu lustigen Szenen führen kann. Frust kommt dabei nicht auf, weil Tears of the Kingdom sehr regelmäßig automatisch Speicherpunkte anlegt – unter anderem auch direkt vor dem Start eines Kampfes. Andererseits ärgerlich: Es gibt nur einen manuellen Spielstand.Andererseits: Auch wenn Nintendo sehr viel Kreativität beim Rätsel-Design beweist, gefühlt hat doch der größte Teil davon irgendwie mit der Bastelfunktion zu tun. Zum Beispiel, indem ihr eine grobe Schaufel aus Steinplatten an ein sich drehendes Rad montiert, das so Kugeln aus einem Becken fischt. Oft geben die Namen der Schreine einen ersten Denkanstoß. Nicht nur das wird Bastelmuffeln Tears of the Kingdom verleiden, abseits vom Startgebiet sind fast alle am Himmel fliegenden Inseln versprengte kleine Brocken. Bei all den Möglichkeiten, die euch Tears of the Kingdom oft bietet: Ohne den Einsatz von Gleitern und anderen Konstruktionen werdet ihr da nicht weiterkommen.