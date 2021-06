Ratchet & Clank - Rift Apart Test+

Teaser Seit beinahe 20 Jahren sind Ratchet und Clank auf der PlayStation zuhause. Ihr neues Abenteuer spielt in gleich zwei Dimensionen, begeistert spielerisch und setzt technisch neue Maßstäbe auf PS5.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalEin Doktortitel macht niemanden zu einem besseren Menschen – in jedem Fall aber nicht zu einem besseren Roboter! Denn egal, was Dr. Nefarious auch studiert haben mag, der Hasser aller nicht-künstlichen Lebensformen ist ein ziemlich fieser Typ. Erstmals mussten ihn Fans im dritten Teil der-Reihe besiegen, die inzwischen auf über ein Dutzend Spiele angewachsen ist. Im neuesten, PS5-exklusiven Serienablegerhat Nefarious allerdings einen mächtigen Unterstützer: sich selbst! Die Erklärung, wie das geht, ist ganz einfach. In Rift Apart sorgt die anfängliche Zerstörung des sogenannten Dimensionators für die Verschmelzung der Welt des Helden-Duos mit einer alternativen Wirklichkeit, in der Nefarious mit seinen finsteren Plänen erfolgreich war und als Imperator herrscht.Aber auch Ratchet und Clank, die kurz nach dem Unfall voneinander getrennt werden, existieren in Form der Widerstandskämpferin Rivet und des gelben, ebenfalls weiblichen Roboters Kit nun sozusagen doppelt. Gemeinsam versuchen sie in bewährter Manier den zweifachen Nefarious zu stoppen. Was dabei herauskommt, ist ein exzellentes Action-Adventure mit jeder Menge Balleraction, üppigen Jump-and-run- und RPG-Anteilen. Nicht zuletzt glänzt die tolle Technik, die mehr als nur andeutet, was wir künftig auf der PS5 noch erwarten dürfen. Warum ich von Rift Apart so angetan bin und das Abenteuer Besitzern der aktuellen Sony-Konsole nur empfehlen ...