Outriders Test+

Teaser Der SF-Loot-Shooter entführt euch auf einen gefährlichen Planeten. Die blutigen Kämpfe setzen auf einen Mix aus taktischen Manövrieren zwischen Deckungen und aggressivem Angriff mit Superkräften.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDa die Spiel-Server für Tests von Outriders erst einen Tag vor Launch live gingen, seht und lest ihr hier mein vorläufiges Fazit nach einem Tag intensiven Spielens mit Wertungstendenz am Ende.Das neueste Werk der-Macher People Can Fly ist ein Loot-Shooter mit Deckungsmechanik. Ihr streckt aber nicht wie beispielsweise bei The Division 2 (im Test, Note 9.0 ) möglichst wenig die Nase hinter hüfthohen Hindernissen hervor. Stattdessen geben euch Superkräfte Anreize, aus dem Versteck zu kommen und aggressiv zu spielen.Ihr erstellt euch zu Beginn ein Outrider-Alter-Ego. Der Charakter-Editor verwöhnt euch aber nicht mit großer Auswahl. Als Outrider seid ihr die Vorhut bei der Besiedelung des Planeten Enoch. Auf dem wollen sich die halbe Million Menschen, die es lebend von der zerstörten Erde geschafft haben, für einen Neuanfang niederlassen. Wie so oft, wenn es um alles geht, passieren Fehler: Ein übereifriger Anzugträger gibt zu früh grünes Licht und es stellt sich heraus, dass es doch Probleme beim Einzug gibt. Die neue Heimat wird nämlich von tödlichen Anomalie-Stürmen geplagt. Ihr geratet in so einen Sturm, aber anstatt zu sterben, werdet ihr ein sogenannter Veränderter mit unheimlichen Kräften.