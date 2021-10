Far Cry 6 Test+

Teaser Der Ausflug auf die karibische Inselgruppe Yara ist eine Riesengaudi für Fans abgedrehter Shooter. Gedankt ist das einem gelungenen Antagonisten und tonnenweise Nebenbeschäftigungen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEin guter Bösewicht kann entscheiden, ob ein Spiel, ein Film, eine Serie die Zuschauer packen kann oder nicht. Denn was wäreohne Dr. Evil,ohne Bowser, James Bond ohne Goldfinger oderohne Gustavo Fring? Die-Reihe hat eben diesen wichtigen Punkt mit dem dritten Teil erkannt und setzt seitdem auf möglichst einzigartige Antagonisten, die euch nicht nur das Leben schwer machen, sondern euch auch begeistern sollen. Das funktionierte mal besser (Vaas), mal schlechter (Pagan Min).Für den neuen Serienableger,, haben sich die Entwickler nun den Schauspieler Giancarlo Esposito ins Boot geholt – richtig, das Gesicht des Gegenspielers von Walter White in der AMC-Hitserie rund um den Meth-kochenden Chemielehrer. Als kaltblütiger Diktator Antón Castillo unterjocht er sein eigenes Volk, was naturgemäß zu Widerstand aus der Bevölkerung führt.Ein neuer Gegenspieler reicht aber freilich nicht aus, um Shooter-Freunde zum Kauf zu bewegen. Also hat man sich bei Ubisoft noch den einen oder anderen Kniff ausgedacht. Die Reihe erfindet das Unternehmen dabei zwar nicht neu, bringt aber alte Stärken mit neuen Ideen zusammen und vergisst bei all dem den Spaß an simplen Shooter-Freuden nicht. Warum es dennoch nicht zum besten Serienteil reicht und wo der Hase im Pfeffer liegt erfahrt ihr im nachfolgenden Test oder im 4K60-Video.Eigentlich könnte das Leben für Dani Rojas so schön sein. Denn seine Heimat, das karibische Land Yara, ist ein kleines Paradies. Blöd nur, wenn es sich im Würgegriff eines skrupellosen Diktators befindet. Antón Castillo gibt zwar vor, nur im Sinne seines Volkes zu handeln, wie bei jedem anderen großen Alleinherrscher stimmt das aber nur bedingt. Zunächst klingt sein Plan nobel, die angeschlagene Wirtschaft des eigenen Landes durch die Tabaksorte Viviro wieder aufzupäppeln. Das Kraut hat nämlich die untypische Eigenschaft, Krebs zu heilen. Blöd nur, dass Castillo yaranische Bürger zum Anbau zwingt. Als wäre das nicht genug, wird ein ekelhaftes Gift auf den Feldern versprüht, dass die "Freiwilligen" vergiftet.In bester Familientradition lässt Antón aus Yara außerdem politische Gegner verschwinden, auf dass sie nie wieder gesehen werden. All diese Punkte stinken der Guerilla-Truppe Libertad so dermaßen, dass sie etwas dagegen unternehmen wollen. Als wahlweise männlicher oder weiblicher Dani schließt ihr euch also dem Widerstand an und macht Jagd auf die Regierungstruppen und ihre Anführer. Doch alleine kämpft es sich nur selten gut und so gilt es zunächst, Mitstreiter zu finden.Zugegeben, die Geschichte von Far Cry 6 gewinnt keinen Innovationspreis. Ein karibischer Diktator ist in etwa so kreativ wie ein russischer Oligarch. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn Giancarlo Esposito verkörpert Castillo so gut, dass ich ihn richtig gerne gehasst habe. Zur Immersion in die Spielwelt tragen außerdem Besuche von Folter-Fabriken, in Museen und die allgegenwärtig spürbare Unterdrückung durch die Soldaten bei. Und natürlich dürfen in einem Far Cry abgedrehte Nebencharaktere nicht fehlen. Zu ernst nimmt sich auch der neue Serienteil nicht und das ist gut so.Revolutionen werden aber nur selten mit netten Worten gewonnen und so könnt ihr in Far Cry 6 auf ein reichhaltiges Angebot an Schießprügeln zurückgreifen. Durch die Geschichte, laut der Yara mehrere Jahre von der Außenwelt abgeschnitten war und dementsprechend technologisch etwas zurückhängt, sind eure Knarren zwar nicht die neuesten Modelle. Um Soldaten ins Nirwana zu schicken, reichen sie aber noch allemal aus. Und an Werkbänken dürft ihr sie mit vielfältigen Aufsätzen, Visieren und Mods noch weiter anpassen. Wie man jetzt genau aus einer Platine ein modernes ACOG-Visier zaubert, das sei mal dahingestellt. Videospiele müssen ja nicht immer logisch sein und ein Far Cry sowieso nicht.Guerilla-Krieger sind ja bekanntermaßen kreative Zeitgenossen und so habt ihr mit den Impro-Waffen wahrlich ungewöhnliche Tötungswerkzeuge im Waffenschrank. Beispielsweise einen Raketenwerfer, der Silvester-Böller verschießt. Oder die aus Trailern bekannte Macarena-Kanone, die CDs als Projektile verwendet. Oder eine schwere Armbrust, mit der ihr Feinde mit wuchtigen Metallbolzen pfählt. Die Impro-Waffen bringen eine nette Abwechslung ins Arsenal, spielen sich aber nur in wenigen Fällen wirklich anders als reguläre Schießprügel.Anders sieht es da bei den Supremos aus, die am ehesten mit ultimativen Fähigkeiten aus MMORPGs zu vergleichen sind. Nach ihrem Einsatz brauchen sie eine gewisse Zeit, bis sie wieder aufgeladen sind. Die verringert sich, indem ihr Gegner tötet. Die Rücksackwaffen verschießen im Fall vom Exterminador beispielsweise eine Salve zielsuchender Raketen, der Gladiador versetzt euch kurzzeitig in einen Berserker-Modus mit erhöhter Gesundheit und Geschwindigkeit. Weitere Supremos senden einen EMP-Impuls aus, verströmen Gift oder lassen euch kurzzeitig auf einer Flammensäule gleiten.Wie schon seine Vorgänger lässt auch Far Cry 6 euch nur selten durchschnaufen. Denn selbst wenn ihr nicht ständig die abwechslungsreichen Hauptquests verfolgt, habt ihr ständig etwas zu tun. Die yaranischen Geschichten sind richtige Nebenstränge der Geschichte, die euch die abgedrehten Charaktere näherbringen. Oder ihr versucht, Nachschublieferungen der Armee abzufangen, spielt eine Runde Domino, geht auf Schatzsuche, lasst Hähne in Tekken-Kämpfen gegeneinander antreten und vieles mehr. Benötigt die Hauptstory etwa 20 Stunden, könnt ihr locker nochmal so viel Zeit mit all dem optionalen Kram verbringen und werdet mit einzigartigen Waffen und mehr belohnt.Durch bestimmte Nebenhandlungen steigt ihr außerdem im Guerilla-Rang auf. Beispielsweise, wenn ihr Kontrollpunkte erobert, an Götzen betet oder Militärfahrzeuge zerstört. Allerdings bringen euch die Stufenfortschritte nicht direkt Vorteile im Sinn von Skillpunkten oder so. Denn einen Fähigkeitenbaum werdet ihr in Far Cry 6 nicht finden, stattdessen reguliert ihr die Fähigkeiten von Dani über Waffenmods und eure Klamotten. So entsteht ein dynamisches System, das ihr ganz an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Schleichen, Rambo spielen, irgendetwas dazwischen – möglich ist alles.