Tales of Arise Test

Teaser Die "Tales of"-Reihe fristete bisher eher ein Schattendasein, mit dem neuen Teil will Bandai Namco das ändern. Wie bewertet Dungeon Master Michael Hengst das komplexe JRPG nach dem Durchspielen?

Lord Balseph ist der finstere Herrscher der ersten Region.

Held in eiserner Maske

Bei fliegenden Händlern oder in Städten kann man neue Waffen kaufen oder schmieden lassen.

Dynamische Nebenquests

Jeder Charakter hat zudem eine eigene Spezialattacke. Wird diese ausgelöst, gibt es Großaufnahmen und tolle Effekte.

Titel machen Leute

Im Kampfgetümmel kann man auch schnell den Überblick verlieren. Wohl dem, der gelenkige Finger hat.

Aktives und flottes Kampfsystem

Das bringt uns zum eigentlichen Kampfsystem, dem bereits erwähnten LMBS. Wenn euch das alles jetzt zu überbordend klang, keine Sorge: Tales of Arise hat ein Herz für Einsteiger. Ihr dürft den Schwierigkeitsgrad einstellen und die Kämpfe sogar eurer Konsole überlassen. Dann prügeln die Helden vollautomatisch auf die Gegner einprügeln ein und lösen nach KI-Gusto Fähigkeiten, Zauber oder Sonderkräfte aus.



Kenner steuern natürlich manuell und lösen geschickt die Attacken in schlagkräftigen Kombos aus. Von den sechs Figuren sind immer nur vier in der aktiven Party, ihr könnt aber "on the fly" wechseln. Aktiv selbst steuern lässt sich immer nur ein Charakter; die anderen drei Mitglieder laufen auf Autopilot. Ihr Verhalten passt ihr in einem Strategiemenü individuell an. Sollen die Figuren etwas aggressiver kämpfen, sich auf das Heilen konzentrieren oder gar nichts tun?



Neben den Standard-Angriffen gibt es natürlich noch Overdrive-Attacken, individuell für jeden Charakter. Dazu kommen noch optisch besonders eindrucksvolle Gruppen-Kombos, für die sich mehrere Recken zusammenschließen.



Eine weitere Besonderheit ist ein spezieller HP-Pool, der im Laufe des Spieles immer größer wird – Achtung, HP bedeutet nicht Hitpoints, die heißen in Tales of Arise KP. Aus dem gemeinsamen HP-Speicher schöpfen Charaktere während des Kampfes, da einige Artes (wie der Wiederbelebungszauber) diese Punkte benötigen. Ist der Pool leer, heißt es rasten oder einen Gegenstand nutzen, um ihn wieder aufzufüllen.



Zu guter Letzt besitzen die meisten Charaktere eine nützliche Sonderfähigkeit, die ebenfalls HP kostet und auch außerhalb von Kämpfen nützlich sind. Der Hauptheld kann beispielsweise mit seinem Flammenschwert Hindernisse wegbrennen, Shionne NPCs heilen, eine weitere Figur Brücken bauen oder Felsen sprengen.

Im eingebauten Journal lassen sich auf Knopfdruck wertvolle Informationen über Gegner noch einmal ansehen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalBereits 1995 legte Namco den Grundstein für eine der gleichzeitig erfolgreichsten als auch unbekanntesten JRPG-Serien. 26 Jahre nach dem Debütsoll die Tales-of-Reihe endgültig aus dem Schatten treten, so zumindest der Plan von Bandai Namco.Wobei ich das "unbekannt" zumindest teilweise revidieren muss. Immerhin ist die Tales of-Reihe laut IGN.com die Nummer drei der populärsten japanischen RPGs, hinter den beiden Platzhirschenund. Allerdings hauptsächlich in Japan, wo auch die stärkste Spielerbasis für einen neuen Teil vorhanden ist. Das liegt auch daran, dass es nicht alle der mittlerweile 17 Folgen der Reihe in den Westen geschafft haben, und wenn, dann meist nur mit gehöriger Verspätung. Das soll mitnun ein Ende haben.Gleich vorweg: Ihr müsst keines der älteren Spiele kennen und könnt problemlos mit dem neuesten Titelanfangen. Die meisten Ableger der Reihe behandeln individuelle Geschichten und unabhängige Szenarien, teilen sich aber Features und Besonderheiten, die sich durch die Serie ziehen wie ein roter Faden. Das wohl bekannteste Merkmal der Reihe ist das Action-Kampfsystem, genannt Linear Motion Battle System (LMBS). Natürlich wurde es über die Jahre hinweg stetig erweitert und verbessert. Das System erinnert spielmechanisch eher an Beat-em-ups als an die gemächliche Befehlsauswahl anderer Genrevertreter.Tales of Arise startet in einer der fünf Provinzen des Planeten Dahnas. Dieser wurde vor 300 Jahren von den technologisch weit entwickelten Bewohnern des Schwesterplaneten Rena unterjocht. Die Dahnaer müssen sich dem Willen der fünf lokalen Herrscher, sogenannten Lords, beugen. Die Startprovinz Calaglia ist eine karge Wüstenlandschaft, die von Lord Balseph mit eiserner Faust regiert wird. Er lässt die Einwohner bis zur Erschöpfung in den Minen schuften. Einer dieser Sklaven ist ein Mann mit einer eisernen Maske, ohne Erinnerung an seinen Namen oder seine Vergangenheit. Und praktischerweise ohne Schmerzempfinden. Natürlich handelt es sich dabei um euren Helden.Das Auftauchen einer mysteriösen Renarin namens Shionne bringt den Stein ins Rollen und unser Held, durch die Hilfe eben dieser unerwarteten Mitstreiterin mit einem furiosen Flammen-Zweitschwert ausgestattet, wird zum Spartacus und stürzt Lord Balseph. Aber warum hier aufhören? Es kommt, wie es kommen muss: Der Ex-Sklave macht sich mit Shionne auf den Weg, ganz Dahna von der Knechtschaft der Lords zu befreien. Shionne handelt nicht ganz uneigennützig: Von den besiegten Lords holt sie spezielle Energie-Orbs, die ihr helfen sollen, sich von einem Fluch zu befreien.Ich will nicht zu viel von der Story verraten – sie bietet zahlreiche Überraschungen, Wendungen und Twists. Eine kryptische Aussage sei mir aber erlaubt: Sind alle fünf Lords besiegt, murmelt einer der vier weiteren Charaktere, die sich im Laufe des Spieles eurem Abenteuer-Duo anschließen, den verheißungsvollen Satz: "Dies ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang!"Die recht lineare Hauptstory von Tales of Arise wird immer wieder durch kleinere Nebenquests unterbrochen. Insgesamt gibt es 70 solcher auflockernden Missionen. Mal brauchen gerade befreite Bewohner eine aufmunternde Rede oder Nahrungsmittel, mal haben sie Probleme mit besonders garstigen Monstern. Für das Absolvieren solcher Nebenquests erhaltet ihr in Tales of Arise Fertigkeitspunkte. Und natürlich Geld und den einen oder anderen feinen Gegenstand.Die Nebenmissionen sind aber nicht immer sofort verfügbar, sondern entwickeln sich dynamisch: Schreitet ihr beispielsweise in der Hauptstory voran, kann es sein, dass in vorher besuchten Gegenden neue Aufgaben erscheinen. Backtracking kann sich also durchaus lohnen, wenn ihr eure Helden wirklich maximal aufleveln wollt. Überdies sind die Nebenaufgaben schön vielseitig, man verpasst also auch inhaltlich etwas, wenn man nur der Hauptquest folgt.Durch das Absolvieren von Haupt- und Nebenquests bekommen eure Charaktere zusätzlich "Titel" in einer aufrufbaren Fähigkeiten-Übersicht. Jeder davon enthält vier freischaltbare Skills, Buffs, Verbesserungen oder sogenannte "Artes", das sind Kampf- oder Magietechniken. Schaltet ihr alle vier Punkte innerhalb eines Titels mit Fähigkeitspunkten frei, gibt es einen zusätzlichen Bonus. So erhält der Hauptheld den Titel "Rebellischer Funke". Dieser bringt Fähigkeiten wie eine spezielle Luftattacke, die im Sprung ausgelöst wird, mit sich. Sobald ihr alle vier Skills freigeschaltet habt, freut ihr euch auch noch über einen Bonus auf den Verteidigungswert.Die Mischung aus Fähigkeiten und freigeschalteten Titeln hat es in sich – allein die Hauptfigur hat ganze 17 Titelfelder, mit jeweils vier Fähigkeiten und den entsprechenden Boni. Die Kampf- oder Magietechniken, die Ihr hier freischaltet, stehen dann im Artes-Menü zur Verfügung. Hier werden diese Kampfkünste auf drei Knöpfe des Joypads gelegt und entsprechend im Gefecht ausgelöst. Es existieren drei Belegungen für den Bodenangriff und ebenfalls drei für Attacken aus dem Sprung heraus. Später dürft ihr ein zweites Set anlegen und könnt jederzeit zwischen beiden wechseln. Das ist wichtig, denn nicht alle Gegner sind für alle Artes und Skills gleichermaßen empfindlich. Fünf Elemente im Spiel (Feuer und Co.) bringen entsprechende Stärken oder Schwächen bei Freund und Feind mit sich. Je nach ausgelöster Art erzielt ihr dann mehr oder minder viel Schaden.Zudem verbrauchen Artes Aktionspunkte – je stärker eine Technik, desto mehr braucht sie. Glücklicherweise kann die Anzahl dieser Punkte und die Geschwindigkeit, mit der sie geladen wird, durch bestimmte Titel weiter verbessert werden.