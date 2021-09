Life is Strange - True Colors Test+

Teaser Deck Nine tritt das schwere Erbe von Serienschöpfer Dontnod an. Dem Studio aus Colorado gelingt mit True Colors jedoch nicht bloß eine würdige Fortsetzung, sondern der bislang beste Teil der Reihe.

Wie üblich trefft ihr im Laufe der fünf Episoden etliche kleine sowie besonders wegweisende Entscheidungen wie hier. Manche Handlungen oder Aussagen mögt ihr später bereuen, richtig oder falsch aber gibt es in klassischen Sinne aber nicht.



Auf schweres Vorleben folgt Schicksalsschlag

Alex und ihr Bruder Gabe sind wieder vereint, wenig später aber schlägt das Schicksal zu.

Für Gabes Quasi-Stiefsohn Ethan (Mitte) nehmt ihr später an einem Liverollenspiel teil. Ich finde solche Sachen in Spiel oft peinlich umgesetzt. In True Colors funktioniert aber selbst das sehr gut ohne Fremdschämfaktor.

Spielmechanisch mau, inhaltlich packend

Das Spielprinzip ist nicht fordernd, bietet aber wie im Falle dieser Gedächtnisrekonstruktion für Blumenfrau Eleanor mehr als Dialoge und Entscheidungen. So gibt es nun etwa deutlich mehr optionale Inhalte und Aufgaben, die die Erkundung stärker belohnen.

Atmosphärisch schön ohne klares Next-Gen-Bekenntnis

Meinung: Benjamin Braun Mir haben bislang alle Teile der Life-is-Strange-Reihe gefallen. Das von Dontnod selbst entwickelte Life is Strange 2 war für mich der schwächste Ableger und mit dem von Deck Nine entwickelten Spin-Off Before the Storm mit Schandmaul Chloe in der Hauptrolle bin ich kaum mehr warm geworden. Mit True Colors übernimmt Deck Nine aber nicht nur das Ruder von Dontnod, sondern liefert den eindeutig besten Teil der Reihe ab. Die Story ist spannend und wendungsreich, auch wenn ihr hier und dort ein höheres Erzähltempo nicht geschadet hätte. Die Charaktere sind genauso stark wie die meisten Dialoge – und sogar die deutsche Sprachausgabe macht abseits der schlechten Lippensynchronität eine gute Figur.



Meinung: Benjamin Braun Mir haben bislang alle Teile der Life-is-Strange-Reihe gefallen. Das von Dontnod selbst entwickelte Life is Strange 2 war für mich der schwächste Ableger und mit dem von Deck Nine entwickelten Spin-Off Before the Storm mit Schandmaul Chloe in der Hauptrolle bin ich kaum mehr warm geworden. Mit True Colors übernimmt Deck Nine aber nicht nur das Ruder von Dontnod, sondern liefert den eindeutig besten Teil der Reihe ab. Die Story ist spannend und wendungsreich, auch wenn ihr hier und dort ein höheres Erzähltempo nicht geschadet hätte. Die Charaktere sind genauso stark wie die meisten Dialoge – und sogar die deutsche Sprachausgabe macht abseits der schlechten Lippensynchronität eine gute Figur.

Vor allem aber habe ich mich der Hauptheldin und den übrigen Charakteren in einem Spiel dieser Art wohl noch nie so nahe gefühlt und nahezu jegliche Distanz zum Geschehen verloren. Trotz vielfältigerer Interaktionsmöglichkeiten und deutlich mehr Nebenaufgaben ist True Colors spielmechanisch wie gehabt keine Herausforderung. Aber darum geht es hier eben nicht, sondern um das Erlebnis. Und das hat mich schlichtweg durchweg gefesselt und stellenweise begeistert.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDie GamersGlobal-User wissen genau, dass ich ein Fan der so genannten "Story-Adventures" bin. Egal ob sie(Telltales mit Abstand bestes Spiel!),(ebenfalls großartig) oderheißen. Sie wissen aber auch, dass ich dem ersten Teil vonseinerzeit im Jahr 2015 am Ende "nur" eine 8.0 gegeben habe . Zu dieser Wertung stehe ich übrigens bis heute, denn von überragend war das Episoden-Adventure mindestens genauso weit entfernt wie von schlecht.Seitdem ist massenhaft Wasser den Fluss hinunter geflossen. Es gab allein bezogen auf die Serie mit dem Spin-Offundgleich zwei Fortsetzungen. Die Markenrechte liegen mittlerweile komplett bei Square Enix. Für das Prequel Before the Storm zeichnete allerdings nicht der bisherige Entwickler Dontnod verantwortlich, sondern Deck Nine Games. Jenes Studio aus Westminster im US-Bundestaat Colorado liefert nun miteine zweite vollwertige Fortsetzung ab. Das grundlegende Spielkonzept ist ähnlich und legt wie gehabt den Fokus stark auf Story und mitunter wegweisende Entscheidungen, die der Spieler im Laufe des Abenteuers fällt. Neu ist dabei nicht nur der Schauplatz sozusagen vor der Haustür des Entwicklers, die fiktive Bergarbeiterstadt Haven Springs in Colorado. Erstmals erscheint ein Teil der Life-is-Strange-Reihe direkt als Komplettpaket, statt über einen längeren Zeitraum hinweg als Einzelepisoden. Zudem gibt es zum allerersten Mal eine vollständige deutschsprachige Lokalisation.Wie sich Life is Strange - True Colors in Bezug auf diese Besonderheiten schlägt, vor allem aber, weshalb es für mich der bislang eindeutig beste Teil der Reihe ist, erfahrt ihr im folgenden Text sowie im oben eingebetteten 4K-Reviewvideo auf Basis der PS5-Version. Technisch nehmen sich PS5 und Xbox Series X nach meinen Erfahrungen nichts.Gänzlich leicht im Leben haben es gewiss die Wenigsten von uns. Alex Chen hat aber definitiv eine harte Geschichte hinter sich. Ihre Familie ging vor geraumer Zeit auseinander. Sie selbst landete in der unglückseligen Obhut des Staates, während ihr Bruder Gabe einige Jahre im Jugendgefängnis verbrachte. Sie hat darüber hinaus auch noch ein sehr spezielles Problem. Denn anders als andere Menschen ist sie in der Lage, die Emotionen anderer Menschen im wahrsten Sinne des Wortes wahrzunehmen, sie zu fühlen, zu sehen, ja in einem Maße von ihnen ergriffen zu werden, wie unsereins es sich nicht einmal vorstellen kann. Deshalb hat sie ein Problem mit menschlicher Nähe, wünscht sich jedoch wie jeder von uns in einer Krise die Chance auf einen Neuanfang.Die Gelegenheit scheint zu Beginn von True Colors greifbar nahe. Alex ist erwachsen und muss sich ihrem staatlichen Vormund nicht mehr beugen. Vor allem aber ist es ihrem Bruder gelungen, sie aufzuspüren und lädt sie in die Bergarbeiterstadt Haven Springs ein, in dem es dem einst Kleinkriminellen gelungen ist, ein glückliches Leben aufzubauen. Alex' Hoffnung auf eine bessere Zukunft bekommt nach dem herzlichen Empfang durch die Bürger der Kleinstadt allerdings schnell einen dicken Dämpfer. Denn kaum nachdem sie in Haven Springs angekommen ist, wird sie erst von ihrer als Fluch empfundenen Gabe torpediert und zu allem Überfluss stirbt ihr Bruder bei einem tragischen Unfall. Doch schnell kommen Zweifel an der zufälligen Natur des Ablebens ihres einzigen Verwandten auf.Das mag jetzt vielleicht alles theatralisch, in Anbetracht von Alex' nicht gerade realistischer Fähigkeit womöglich sogar ansatzweise lächerlich, klingen. Was Deck Nine Games allerdings daraus macht, ist ziemlich großartig. In Kombination mit den unzähligen alltäglichen menschlichen Problemen, die thematisiert werden, ist die Story außerdem in einer Qualität einnehmend, die ich so insbesondere nach dem etwas zu langsamen Auftaktkapitel nicht erwartet hätte.Es wäre schon irgendwie sinnbefreit, an dieser Stelle erst noch groß zu erklären, wie sich Life is Strange - True Colors spielt. Denn im Wesentlichen funktioniert das Spiel ziemlich genauso wie auch die Vorgänger. Erwartet also keine kniffligen Rätsel oder andere ausgefeilte Mechaniken, sondern ein prinzipiell äußerst simpel bedienbares Abenteuer, in den ihr primär Dialoge führt und dabei häufig kleinere und größere Entscheidungen trefft. Die wirken sich natürlich auf den weiteren Verlauf und vor allem das Ende aus. Dabei gibt es keine so großen Weggabelungen wie in Detroit - Become Human, bei denen man in gefühlt jeder zweiten Situation einen alternativen Pfad öffnet. Was aber definitiv gelingt, ist eine vergleichsweise bodenständige Erzählung, die mich vielleicht auch gerade aufgrund ihrer Lebensechtheit mehr fesselt als die allermeisten anderen Spiele dieser Art.Die Auswirkungen meiner Entscheidungen mögen (wenigstens unmittelbar) zumeist kleiner sein, sind aber stets spürbar und vor allem glaubwürdig. Jeder halbwegs bedeutende Charakter wirkt in seiner Art auf mich absolut echt und nicht so künstlich und konstruiert wie anderswo. Das gilt ganz besonders für Alex selbst. Ja, sie kann komische Sachen und ist ein ziemlich Nerd. Aber in den meisten Spielen gelingt es den Entwicklern nicht, die Distanz zur Hauptfigur aufzulösen. Das liegt oftmals an mangelnder Realitätsnähe. Das Profil von Alex kann durch meine Entscheidungen aber so beeinflussen, dass ich mich mit ihr wirklich identifiziert habe. Ich spiele sie nicht nur, ich bin sie selbst. Klingt hochtrabend, aber so habe ich es nach leichten Einstiegshürden bis zum Schluss einfach empfunden.Auch die Entwicklung der Beziehungen zu den anderen Charakteren, egal ob der väterliche Barbesitzer Jed, Gabes Quasi-Stiefsohn Ethan oder Radiomoderatorin Steph und Waldhüter Ryan, mit denen ihr im Spiel anbändeln könnt, sind für mich in einem Maße glaubwürdig, wie es den Figuren aus kaum einem anderen Spiel attestieren würde. Selbst, wenn sich das Spiel zwischendrin scheinbar in Nebenhandlungen verliert, etwa ein Liverollenspiel, mit dem man den zutiefst frustrierten Ethan auf andere Gedanken bringen möchte, ist das alles sinnvoll in die Haupthandlung eingewoben und fast immer emotional einnehmend, ohne billig auf die Tränendrüse zu treten.Sehr gut finde ich in dem Zusammenhang auch, dass mich True Colors auch in letzter Konsequenz nicht belehrt oder mir schließlich zeigt, dass mein moralischer Kompass in die falsche Richtung zeigen würde. Ja, ich habe durchaus einzelne meiner Entscheidungen bereut und viele hinterfragt. Aber den moralischen Weltverbesserer-Zeigefinger gibt es hier nicht. So muss das sein, Erziehung ist Elternsache!Es gibt tatsächlich ziemlich wenig, was ich an True Colors auszusetzen habe. Zumindest, wenn ich mich nicht in Kleinigkeiten verlieren möchte. Die Story ist spannend und wendungsreich, auch wenn hier und dort das Pacing nicht perfekt ist. Ich mag die Ausweitung der optionalen Aufgaben, die mich noch näher ans Geschehen binden, sowie das stark erweiterte, meist lohnenswerte Exploring der Umgebung. Die Sprachausgabe ist klasse, auch in der deutschen Version, obgleich die üblichen Probleme bei der Lippensynchronität bestehen. Was mich tatsächlich etwas stört ist der halbgare Support von PS5 und Xbox Series X/S. Gut, die Auflösung ist natürlich höher als auf den jeweiligen Vorgängermodellen. Und auch das typische Unreal-Engine-Problem der spät nachladenden Texturen ist nicht zu sehen. Zudem finde ich die Mischung aus realistischer Grafik und Cel-Shading-Look wirklich schön, gerade auch die nicht immer natürlich anmutende Farbgebung, die ich als bewusste Entscheidung der Macher wahrnehme.Aber bei den nun wirklich überschaubar großen Ladezonen will ich nicht mehr sekundenlang auf einen Blackscreen schauen müssen. Wenn Alex etwa den Plattenladen betritt, hat es direkt danach weiterzugehen. Ich weiß, dass das kleinlich klingt, aber das geht mir einfach total auf die Nerven. Bereits technisch aufwendigere Exklusivtiteln wieauf der PS5 haben es geschafft, ohne sichtbare Ladezeiten auszukommen. Aber dabei will ich es auch bewenden lassen. Bei einem Release immerhin beinahe ein Jahr nach dem Konsolenstart, hätte ich in dieser Hinsicht mehr erhofft. An der Atmosphäre kratzt das aber letztlich doch nur sehr bedingt.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla (GamersGlobal)