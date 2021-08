Ghost of Tsushima Director's Cut Test+

Teaser Die erweiterte Version des Samurai-Abenteuers bringt nicht nur kleinere Verbesserungen unter der Haube, sondern auch gleich ein neues Story-Kapitel samt Schauplatz. Und das hat es in sich!

Früh im Verlauf der Iki-Story werdet ihr vergiftet, was zu teils heftigen Halluzinationen führt.

Auf Iki ist der Adler los

Der Schamane sollte schnell ausgeschaltet werden, sonst stärkt er die anderen Mongolen.

Immer auf die Schamanen!

Spiel mir das Lied für die Katze

Per Bewegungssteuerung spielt ihr der Katze ein Lied, um einen neuen Talisman zu erhalten.

Kleine PS5-Features

Meinung: Dennis Hilla Wenn ihr Ghost of Tsushima bisher noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr spätestens jetzt mit dem Director’s Cut zugreifen. Euch erwartet eines der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre, das durch die neue Insel und zugehörige Storyline samt Nebenaufgaben noch einmal um zehn bis 15 Stunden Content erweitert wurde. Zwar sind die Aufgaben auf Iki nicht wirklich anders als im Hauptspiel, das müssen sie meiner Meinung nach aber auch gar nicht sein. Never change a running System, wie es so schön heißt.



Wenn ihr das Grundspiel allerdings schon durchhabt, dann müsst ihr für euch entscheiden, ob euch die 20 Euro für das PS4-Upgrade, beziehungsweise 30 Euro für das PS5-Update, die paar Neuerungen wirklich wert sind. Denn auf technischer Seite tut sich kaum etwas, abgesehen von ein paar netten Dualsense-Spielereien, der erhöhten Auflösung und leichten Upgrades. Ich für meinen Teil muss aber sagen, dass wohl alleine der Iki-Ausflug ein mehr als gutes Argument für den Director’s Cut ist. Wenn ihr Ghost of Tsushima bisher noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr spätestens jetzt mit dem Director’s Cut zugreifen. Euch erwartet eines der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre, das durch die neue Insel und zugehörige Storyline samt Nebenaufgaben noch einmal um zehn bis 15 Stunden Content erweitert wurde. Zwar sind die Aufgaben auf Iki nicht wirklich anders als im Hauptspiel, das müssen sie meiner Meinung nach aber auch gar nicht sein. Never change a running System, wie es so schön heißt.Wenn ihr das Grundspiel allerdings schon durchhabt, dann müsst ihr für euch entscheiden, ob euch die 20 Euro für das PS4-Upgrade, beziehungsweise 30 Euro für das PS5-Update, die paar Neuerungen wirklich wert sind. Denn auf technischer Seite tut sich kaum etwas, abgesehen von ein paar netten Dualsense-Spielereien, der erhöhten Auflösung und leichten Upgrades. Ich für meinen Teil muss aber sagen, dass wohl alleine der Iki-Ausflug ein mehr als gutes Argument für den Director’s Cut ist.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMit Ghost of Tsushima hat sich das in Bellevue ansässige Studio Sucker Punch im Jahr 2014 an sein bis dato ambitioniertestes und aufwändigstes Projekt gewagt. Was genau so herausfordernd war und wie das Team an die Entwicklung des Samurai-Abenteuers herangegangen ist, könnt ihr in unserem Making-Of-Report zunachlesen. Die harte Mühe von Sucker Punch hat sich aber definitiv ausgezahlt, schließlich wurde das Spiel mit hohen Wertungen überhäuft und könnte auch im Test hier auf GamersGlobal eine 9.0 abholen. Das liegt nicht zuletzt an der liebe- und detailvollen Umsetzung der Insel Tsushima selbst, aber auch das Kampfsystem und die allgemeine Stimmung, die nicht nur entfernt an die Filme vonerinnert, konnten uns überzeugen.Nun war es aber bisher so, dass Ghost of Tsushima ein Playstation-4-exklusiver Titel ist. Zwar ist die Reise von Jin Sakai auch auf der PS5 dank Abwärtskompatibilität spielbar, bis auf konstante 60 Bilder pro Sekunde bei etwas höherer Auflösung ändert sich im Vergleich zur Last-Gen aber nichts. Mit der Definitive Edition will Sucker Punch nun auch Besitzern der aktuellen Sony-Konsole den Zugang auf die japanische Insel ermöglichen. Allerdings muss ich in meinem Test feststellen, dass sich oberflächlich nur sehr wenig durch den Generationssprung tut, wie ihr am besten im 4K60-Testvideo selbst seht. Dafür ist aber ein komplett neues Abenteuer enthalten, das gewohnt starke Samurai-Kost bietet.Im Zuge der neuen Storyline verschlägt es den Samurai Jin Sakai auf die südöstlich von Tsushima gelegene Insel Iki. Laut einigen Mongolen soll dort der Adlerstamm herrschen, benannt nach seiner gleichnamigen Anführerin. Und die Bewohner eines kleinen Dorfes erzählen Jin, dass der Clan mit mysteriösen Ritualen arbeitet, um Gefangene zu foltern und sogar gefügig zu machen. Der Sache muss unser Held natürlich auf den Grund gehen.Doch es geht so ziemlich alles schief, was nur schief gehen kann. Auf dem Weg nach Iki kentert das Schiff von Jin und als er es doch endlich auf die Insel schafft, wird er ziemlich schnell gefangen genommen. Das Kennenlernen mit Adler läuft auch nicht so harmonisch, sie flößt ihm ein mysteriöses Gift ein, das Jin halluzinieren lässt. Die Story der Iki-Erweiterung fand ich richtig gut gelungen, auch weil sie so verzahnt mit Jins Vergangenheit ist. Dort ist schließlich sein Vater gestorben, die Insel hat also eine ganz besondere Bedeutung für den Geist von Tsushima.Iki ist etwa ein Viertel der Größe von Tsushima, was sich ungefähr an den realen Vorbildern orientiert. Auch die Tatsache, dass sich auf der kleinen Insel Mongolen befinden, ist nicht aus der Luft gegriffen. Im Zuge der Invasion 1274 haben sie neben Tsushima auch das kleine Einland überfallen, dessen Name wörtliche übersetzt „Einkap-Insel“ bedeutet, und seiner Bewohner auf brutalste Art und Weise abgeschlachtet.In Sachen Gameplay ändert sich durch den Director’s Cut, beziehungsweise den Ausflug auf Iki, nur wenig. Allerdings gibt es mit den Schamanen nun einen neuen Gegnertyp, der nicht zu unterschätzeln ist. Die spirituellen Führer hauen zwar nicht sonderlich kräftig zu, allerdings können sie durch ihren Gesang Mongolen in ihrer Nähe verstärken, so dass ihr deren Blocks schwerer durchbrechen könnt und auch weniger Schaden verursacht. Ihr solltet also tunlichst Ausschau halten, wo sich Schamanen befinden und diese als erste erledigen.Das wäre alleine schon eine zusätzliche Herausforderung, doch zusätzlich können einige Gegner nun auch ihre Waffen im Kampf wechseln. So müsst ihr sie genau beobachten und im Ernstfall auch mal während einer Auseinandersetzung mit ein und denselben Mongolen euren Stil wechseln, um euch effektiv zu wehren.Natürlich gibt es auch einige Samurai-Zeitvertreibe, mit denen ihr euch optional die Zeit vertreiben könnt. Wie schon auf der Hauptinsel könnt ihr an Bambusstecken euer Schwert schärfen oder kleine Haikus verfassen. Neu sind zum einen die Tierstatuen, an denen ihr eure Flöte auspackt und per Bewegungssteuerung ein Lied für das dort lebende Tier spielt. Außerdem gibt es neue Bogenschieß-Herausforderungen, bei denen ihr so schnell wie möglich eine vorgegebene Anzahl Laternen abschießen müsst. Belohnt werdet ihr bei beiden Tätigkeiten mit neuen Talismanen. Außerdem gibt es auch zwei weitere Nebengeschichten von Charakteren, die abermals sehr schön ausgearbeitet sind.Wenn ihr euch von der nativen PS5-Version einen riesigen technischen Sprung erwartet, dann muss ich euch enttäuschen. Wirklich sichtbare grafische Verbesserungen erfährt Ghost of Tsushima auf der neuen Sony-Konsole nicht. Der Director’s Cut läuft zwar in höherer Auflösung, einen großen Unterschied konnte ich aber nicht wahrnehmen. Doch das ist nicht wirklich etwas negatives, denn bereits auf der PS4 Pro sah das Spiel fantastisch aus und die flüssigen 60 Bilder pro Sekunde machen einfach nur Freude.Der Dualsense wird hingegen an einigen Stellen eingebunden. So ist der Lautsprecher in dem Controller nun deutlich mitteilsamer, was besonders während Jins Halluzinationen einen Stimmungsboost bedeutet. Außerdem gibt es den erwartbaren Einsatz der adaptiven Trigger beim Bogenschießen und auch wenn ihr den Enterhaken nutzt, um beispielsweise ein Hindernis einzureißen, spürt ihr das in den Schultertasten. Auch das haptische Feedback wird genutzt, beispielsweise um das Hufgeklapper eures Pferdes zu simulieren. Dadurch wird die Immersion auf jeden Fall noch einmal gesteigert.Eine für viele Spieler nicht unwichtige Änderung gibt es sowohl auf PS4 als auch auf PS5: Ihr habt nun die Möglichkeit, Gegner direkt anzuvisieren. Das funktioniert aber mehr schlecht als recht, oft springt die Markierung wirr zwischen Mongolen. Irgendwie auch logisch, schließlich ist Ghost of Tsushima voll auf das freie System ausgelegt.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)