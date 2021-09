Deathloop Test+

Teaser Der neue Shooter von Arkane wird von den Entwicklern selbst als "Dishonored mit Knarren" bezeichnet. Allerdings wird diese Beschreibung dem Zeitschleifen-Puzzle nicht mal im Ansatz gerecht.

Ein Colt für einen Tag

Der Lebensbalken zeigt es, Julianna hatte mich bereits erwischt, bevor ich sie ins Visier nehmen konnte.

Toughe Gegenspielerin

Die Linien auf den Eternalisten zeigen: Sie sind per Nexus verbunden. Drücke ich jetzt ab, sterben alle drei gleichzeitig.

Noch weiter an euren Spielstil anpassen könnt ihr das Arsenal durch Siegel. Dabei handelt es sich um Erweiterungen, die beispielsweise schnelleres Nachladen, höhere Genauigkeit oder tödlichere Kopftreffer ermöglichen. Doch die Siegel gibt es auch für Colt selbst. Mehr Gesundheit, weniger Empfindlichkeit oder sogar der Doppelsprung, den ihr standardmäßig habt – euer Held kann von Rambo bis Solid Snake auf jede Gangart angepasst werden.



Die wichtigsten Fähigkeiten erhaltet ihr aber durch die Tafeln. Diese erhaltet ihr von toten Visionären oder einer erledigten Julianna. Ihr könnt euch durch sie teleportieren, werdet kurzzeitig unsichtbar, verfallt in einen Blutrausch oder verknüpft die Schicksale zweier Eternalisten miteinander. Lediglich der Reprise bildet eine Ausnahme, diesen Skill erhaltet ihr im Storyverlauf. Dank ihm dürft ihr zwei Mal sterben, bevor es endgültig aus ist und der Tag von vorne beginnt. Anzeige Auch bei Puzzles kommen die Tafeln zum Einsatz: Die Laser erwischen mich nicht, wenn ich unsichtbar bin. Das Waffenarsenal in Deathloop ist ebenso vielfältig wie ausgefallen. Im Kern sind die meisten Schießprügel Standardgeräte wie Pistolen, Schrotflinten, Scharfschützengewehre und Maschinenpistolen. Es gibt sie aber in unterschiedlichen Seltenheitsgraden und je besser sie sind, umso stärker ihre Effekte. Warum also nicht einen Revolver nutzen, dessen Projektile Giftgaswolken am Ort des Einschlagens hinterlassen? Oder ein Scharfschützengewehr, das getroffene Gegner markiert, so dass ihr sie durch Wände hindurch sehen könnt?Noch weiter an euren Spielstil anpassen könnt ihr das Arsenal durch Siegel. Dabei handelt es sich um Erweiterungen, die beispielsweise schnelleres Nachladen, höhere Genauigkeit oder tödlichere Kopftreffer ermöglichen. Doch die Siegel gibt es auch für Colt selbst. Mehr Gesundheit, weniger Empfindlichkeit oder sogar der Doppelsprung, den ihr standardmäßig habt – euer Held kann von Rambo bis Solid Snake auf jede Gangart angepasst werden.Die wichtigsten Fähigkeiten erhaltet ihr aber durch die Tafeln. Diese erhaltet ihr von toten Visionären oder einer erledigten Julianna. Ihr könnt euch durch sie teleportieren, werdet kurzzeitig unsichtbar, verfallt in einen Blutrausch oder verknüpft die Schicksale zweier Eternalisten miteinander. Lediglich der Reprise bildet eine Ausnahme, diesen Skill erhaltet ihr im Storyverlauf. Dank ihm dürft ihr zwei Mal sterben, bevor es endgültig aus ist und der Tag von vorne beginnt.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalWenn man an Zeitschleifen denkt, dann kommen unweigerlich Klassiker wie der Filmmitoder der N64-Evergreenin den Sinn. Das Motto eines sich immer wiederholenden Tages hat es bislang aber nur selten in das Medium Videospiele geschafft. Vermutlich, weil die große Gefahr besteht, dass die Titel repetitiv (oder auch: langweilig) werden könnten.Mitnimmt sich das französische Studio Arkane nun aber genau diese Mechanik und strickt einen Shooter darum. Bereits während meiner ausführlichen Preview-Session mit dem Spiel habe ich bereits gemerkt, dass die in Lyon ansässige Spieleschmiede durchdacht und wohlüberlegt an die Entwicklung herangetreten ist. Nun, einige Stunden später, habe ich meinen ersten Loop auf der PS5 durchbrochen und kann sagen: Der Ansatz geht über die gesamte Länge des Spiels auf, trotz der unvermeidlichen Abnutzungserscheinungen. Warum ich aber trotzdem einen Heidenspaß hatte, will ich euch in meinem Test näherbringen – in Textform oder im oben eingebundenen 4K60-Video. Natürlich ist beides spoilerfrei!Warum aber seid ihr gezwungen, ein und denselben Tag wieder und wieder zu erleben? Diese Frage will ich gar nicht zu genau beantworten, denn einen großen Teil des Reizes von Deathloop macht die Erkundung der Insel Blackreef aus. An deren Küste erwacht Protagonist Colt, inmitten von leeren Flaschen. Doch sein erster Gedanke ist genauso falsch wie das Lächeln der Herrscher der Insel. Denn er hat keine Sauftour hinter sich, vielmehr ist er in einer Zeitschleife gefangen und gezwungen, denselben Tag wieder und wieder und wieder zu erleben. Um diesen Loop zu brechen muss er innerhalb von 24 Stunden alle acht Visionäre töten. Wie und warum, das gilt es herauszufinden.Ein großes Problem mit Colts selbst auferlegter Mission hat Julianna. Die Assassinin will aus irgendeinem Grund den Loop beschützen und macht deshalb Jagd auf euren Helden. Sobald ihr also die Meldung bekommt, dass Julianna aufgetaucht ist, solltet ihr auf der Hut sein. Nicht nur hat sie ein beachtliches Arsenal von Waffen zur Verfügung, sie kann außerdem die Optik anderer Eternalisten (Bewohner von Blackreef) übernehmen und euch so täuschen. Ein wenig wie der Spion aus dem Multiplayer-ShooterEine Mehrspieler-Komponente gibt es tatsächlich auch in Deathloop: Standardmäßig wird die Antagonistin zwar von der KI kontrolliert, wenn ihr aber online spielt, kann auch eine echte Person in ihre Rolle schlüpfen. Oder ihr werdet selbst zum Invasor und macht anderen Colts das Leben schwer. Vielleicht seid ihr aber doch eher der hilfsbereite Typ und greift dem Loopbrecher unter die Arme? Möglich ist theoretisch vieles, in meinem Testzeitraum waren die Server aber zu leer, um ausgiebige Tests vorzunehmen. So viel sei aber gesagt, wenn ich mal ein Match gefunden hatte, ging die Verbindung schnell vonstatten und war immer stabil. Durch Kills und andere Aktionen steigt ihr als Julianna sogar im Level auf und erhaltet im Gegenzug mehr und bessere Ausrüstung.