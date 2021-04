Returnal Test+

Teaser Bekanntheit erlangte Entwickler Housemarque vor allem mit kleinen Shoot-em-ups. Das PS5-exklusive Returnal ist bis dato ihr ambitioniertestes Projekt, ein Third-Person-Shooter mit Roguelike-Elementen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Returnal ab 79,99 € bei Amazon.de kaufen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIch bezeichne mich eigentlich ungern als Fan von Entwicklerstudios oder Spielereihen. Abgesehen von Piranha Bytes und den Titeln des Essener Studios vielleicht. Wenn man mit mir über Housemarque spricht hätte ich allerdings auch kein Problem damit, mich als dem Studio zugeneigt bezeichnen zu lassen. Vor allem mit den Twin-Stick-Shootern der Finnen, ganz besonders, hatte ich sehr viel Spaß. Und wenn es nach mir geht, dann war ihr stark an den Klassikererinnerndes Shoot-em-upder mit Abstand beste der Launch-Titel für die PS4. Zum Start der PS5 hat es für Housemarques neues Spielnicht geklappt. Im bislang größten Projekt des Studios aus Helsinki Sprachkunde mit Benjamin: das finnische Wort für Sonnenuntergang) versuchen sich die Entwickler an einem Third-Person-Actionspiel mit zahlreichen Anleihen am Roguelike-Genre. Doch auch Elemente aus Shoot-Em-Ups haben die Entwickler verbaut, in den Kämpfen müsst ihr euch regelrechten Bullethell-Segmenten stellen.lässt grüßen.Ob Housemarque mit dem PS5-Exklusivtitel einen Must-Have-Titel für die aktuelle Sony-Konsole abliefert oder ihr getrost einen Bogen um das Spiel machen könnt, erfahrt hier und im oben eingebetteten 4K-Testvideo. Vergesst auch nicht die zugehörige Ausgabe der Stunde der Kritiker , in der Hagen und Jörg die ersten 60 Minuten erleben und anschließend verraten, ...