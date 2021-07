F1 2021 Test+

Teaser Nach der Übernahme durch EA erscheint Codemasters' F1-Simulation erstmals für die Next-Gen-Konsolen mitsamt Storymodus und Zwei-Spieler-Karriere. Bringt das F1 2021 die Pole Position ein?

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalSeit 2009 liegt die offizielle Formel-1-Lizenz bei Codemasters. Den ersten Teil der Reihe ließen die Briten zwar tatsächlich noch extern entwickeln, als Rechteinhaber aber erreichen sie dieses Jahr miteine Zahl, die jeden Abergläubischen mit Furcht erfüllt. Zählt man sämtliche Serieniterationen unter Codemasters-Flagge zusammen, handelt es sich nämlich um den 13. Teil. Zudem gehört das über weite Strecken seiner langen Historie unabhängige Studio seit Anfang dieses Jahres offiziell zu Electronic Arts, die das Rennspiel unter ihrem EA-Sports-Label vermarkten, das auch Serien wieoderumfasst.Unabhängig davon, ob manch einer FIFA und Co. nun zu Recht oder zu Unrecht Innovationsarmut vorwirft, scheint das erste F1 unter EA-Leitung auf dem Papier nicht still zu stehen. Codemasters behält sämtliche aus dem Vorgänger bekannte Spielmodi bei und erweitert etwa auch den erst 2020 eingeführten My-Team-Modus, schnürt mit einer brandneuen Story-Kampagne namens Breaking Point, Zwei-Spieler-Karriere und dem oft vermissten Splitscreen-Modus jedoch ein noch etwas dickeres Paket. Ob die neuen und überarbeiteten Inhalte sowie nicht zuletzt die Next-Gen-Technik auch etwas taugen, möchte ich im Folgenden auf Basis der Version 1.03 auf der Xbox Series X klären.

9.0

