KeyWe Test+

Teaser Das kooperative Geschicklichkeitsspiel im Geiste von Overcooked garniert die eigentlich simplen Aufgaben in einem schrägen Postamt mit reichlich Chaos und sorgt so für vogelwilden Spaß.

Kleine Kiwis an einem großen Arbeitsplatz: Ihr seid ständig in Bewegung und die Uhr tickt. Das ist vorrangig für die Abschlusswertung von Bedeutung. Erst in den letzten Levels ist die Gefahr real, dass euch die Zeit ausgeht und ihr verliert.

Kuriose Arbeitsbedingungen

Kalte Winde lassen in diesem Level Kiwis und Teile der Maschinen einfrieren, die ihr dann mit einer Lampe enteisen müsst.

Saisonale Besonderheiten

Ein Fragezeichen über einem Kiwi verrät: Die Spieler sind auf ein Geheimnis gestoßen. Meist sind noch ein paar weitere Schritte nötig, um das versteckte Sammelobjekt zum Vorschein zu bringen, und ihr müsst noch den Level rechtzeitig beenden, um es zu behalten.

Ecken und Kanten

Meinung: Hagen Gehritz Ich hatte mit Overcooked 2 samt DLCs etliche Stunden Riesenspaß. Auch das ähnlich gelagerte Umzugsspiel Moving Out gefiel mir, wobei ich bei letzterem doch manches mal puren Hass auf die Spielphysik kriegte, wenn ein Sofa sich beim Transport in einem verwinkelten Flur verkeilte. KeyWe ergänzt die Reihe der Koop-Chaos-Indies äußerst gelungen und erreicht vielleicht nicht die Klasse eines Overcooked, gefällt mir aber besser als Moving Out.



Auch wenn die vier Typen an Grundaufgaben gleich bleiben, bringen diverse Gemeinheiten in den 36 Levels immer wieder frischen Wind und stellen eure Zusammenarbeit auf die Probe. Dazu warten einige Überraschungen in jeder der drei Jahreszeiten, die euch vor ganz neue Aufgaben stellen. Allerdings ist KeyWe mit rund drei Stunden zum Erleben aller Levels weniger umfangreich als Overcooked 2 in seiner Grundversion.



Auch wenn die Grafik nicht die starke Seite von KeyWe ist, sind die gefiederten Helden und die Gestaltung der Levels charmant. Die Steuerung könnte noch etwas präziser sein und einige Macken bei der Kollisionsabfrage sowie Bugs sind ärgerlich, doch das trübte meine große Freude an der Mechanik nur wenig – aktuell jage ich noch die letzten Goldtrophäen. Ähnlich wie bei Overcooked und Co. fehlt im Singleplayer deutlich die hektische Koordinationsfreude. Doch für den Multiplayer gilt: KeyWe ist ein herrlich vogelwilder Koop-Spaß.

KeyWe PC Switch

Einstieg/Bedienung Simple Steuerung

Wiederholbare Tutorials

Zwei Eingabe-Modi für Singleplayer (Wechsel per Knopf oder einen Vogel je Stick steuern) Steuerung teils etwas schwammig Spieltiefe/Balance 36 Levels und 9 Bonus-Minispiele

Trotz gleichbleibender Grundaufgaben interessante Variationen in Mechanik

Jagd nach Gold-Wertung angenehm knifflig

15 versteckte Sammelgegenstände

Zahlreiche Kostümoptionen Wer nur alle Levels sehen will, kann in rund 3 Stunden durch sein

Hin und wieder ärgerliches Hängenbleiben an Kanten Grafik/Technik Charmant gestaltete Tiere und Kulissen Schwache Grafik

Auf Switch schwankende FPS Sound/Sprache Vielseitiger Soundtrack geht ins Ohr

Deutsche Lokalisation samt verändertem Tastatur-Layout der Schreibmaschine Ein paar Inkonsistenzen und kleine Fehler in deutschen Texten

Hin und wieder treten Bugs auf

Fehler in Switch-Version führt dazu, dass zwei Levels bei deutscher Spracheinstellung nicht abschließbar sind Multiplayer Spielprinzip vollkommen auf sehr spaßigen Koop ausgerichtet

Sowohl lokal, als auch online spielbar Im Singleplayer deutlich weniger spaßig

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalMitlegt das aus drei Mitgliedern bestehende Indie-Studio Stonewheat & Sons seinen Debut-Titel vor. Der im ersten Moment wenig sprechende Name macht lautmalerisch Sinn, sobald der Blick auf die beiden Helden des Koop-Titels für zwei Spieler fällt. Ihr steuert nämlich zwei Kiwis. Ihr wisst schon, diese braunen, haarigen Dinger. Also die braunen, haarigen Dinger mit Schnäbeln, nicht die mit Fruchtfleisch.Seinen Anfang nahm KeyWe 2018 beim Global Game Jam. Binnen 48 Stunden entstand der Prototyp eines Schreibspiels mit Kiwis. Auf dem Weg zum fertigen Spiel wuchs die Zahl an Aufgaben für das kleine Vogel-Duo, das aus Neuseeland auf die fiktive Insel Bungalowborn reist, um bei der dortigen Telepost-Station anzuheuern. Ihr müsst in 32 Levels mal Nachrichten auf einer riesigen Schreibmaschine tippen, mal Fracht sortieren, Kisten mit den richtigen Aufklebern versehen oder Nachrichten wie bei altmodischen Erpresserbriefen aus Wortschnipseln zusammenkleben. So einige Hindernisse machen den Kiwis dabei das Leben schwer, bringen euch aber mehr Spielspaß. Warum Koop-Freunde sich KeyWe nicht entgehen lassen sollten, verrät dieser Test.Wenn ihr KeyWe zum ersten Mal startet, führt euch euer Boss Buck durch die Grundsteuerung, damit ihr euren Arbeitsvertrag unterschreibt. So lernt ihr, dass eure Kiwis spurten können, mit ihrem Hinterteil ordentlich auf den Boden zu hauen wissen, mit ihrem Schnabel Dinge packen und auch kreischen können. Dieses überschaubare Grundrepertoire setzt ihr ein, um etwa Sticker mit eurem Hintern aufzunehmen und auf Objekte zu klatschen oder Kisten zu ziehen.Spaßig wird das Tagesgeschäft durch die äußerst umständlichen Arbeitsabläufe, die von euch Absprache und Koordination verlangen. Gleichzeitig dürft ihr nicht zu hektisch werden, während die Zeit beständig runtertickt. So sind die Tasten der seltsamen Schreibmaschinen-Konstruktion wild über einen großen Bildschirm verteilt und ihr müsst erst einmal die entsprechende Taste suchen, ehe ihr lostippen könnt. Bei Großbuchstaben muss der Partner dabei auf der Umschalttaste sitzen bleiben, sollte aber schon runterspringen, bevor ihr bei der nächsten angekommen seid, sonst habt ihr einen Tippfehler und müsst den letzten Buchstaben löschen.Auch die anderen Jobs gestalten sich schräg und kleinteilig. In den Levels mit den Briefen aus Wortschnipseln senden die Inselbewohner aus unerfindlichen Gründen Tonbänder, die ihr übertragen müsst. Es gilt also zunächst das Band von der Ablage zu schnappen und einzulegen, der Mitspieler haut mit dem Hintern auf die Play-Taste und ihr lest die Botschaft am Bildrand. Ihr sucht nun passende, herumliegende Wortschnipsel wie "Ver" und "kauf" und puzzelt so die Nachricht zusammen, wobei ihr streng in der richtigen Reihenfolge vom ersten bis zum letzen Wort aufklebt. In späteren Levels gibt es häufig gar nicht den Wortteil, den ihr braucht, und so müsst ihr zunächst längere Schnipsel in ihre beiden Silben zerschneiden.Ist der Brief fertig, müssen beide Kiwis gleichzeitig zwei Schalter betätigen, damit die Nachricht von einer Art Toaster in einen Umschlag verpackt wird. Dann muss ein Spieler den Brief in die Satteltasche eines Lieferkasuaren legen und auf dessen Rücken springen, um die Schnallen der Tasche zu schließen. Das geht aber nur, wenn der zweite Spieler fleißig Futter aus einem Sack in die Schale des Vogels legt. Erst wenn die Schnallen geschlossen sind, ist die erste von drei bis vier Nachrichten abgehakt. Die Botschaften selbst ändern sich in jedem Level und sind oft ulkig, allerdings gibt es pro Level nur eine Handvoll Nachrichten, die sich also beim mehrmaligen Spielen schnell wiederholen. Das sorgt wiederum für eine gewisse Planbarkeit, die für die Highscore-Jagd Vorteile bringt.Ihr erlebt mit euren Kiwis die drei Jahreszeiten Sommer, Herbst und Winter mit je 12 Levels. Obwohl ihr die Abläufe der vier Level-Typen nach der ersten launigen Verwirrung schnell verinnerlicht, setzen kleine Gemeinheiten und jahreszeitspezifische Besonderheiten neue Impulse. So treibt euch die absurde Schreibmaschine in späteren Levels damit in den Wahnsinn, dass die Tasten ständig ihre Positionen tauschen. Im Sommer ärgern euch in diversen Levels libellenartige Käfer, die Sticker vertauschen oder anderen Unfug mit euren Geräten anstellen. Im Herbst habt ihr in einem Level zunächst mit einem Sturm zu kämpfen, wegen dem in einem späteren Abschnitt der Keller unter Wasser steht, was die Postsortierung dort anders als sonst gestaltet.Dazu kommen komplett anders geartete Levels passend zu Festtagen, in denen ihr beispielsweise plötzlich Weihnachtskekse backt. Die Entwickler schaffen es hier ausgezeichnet, die Spielerfahrung frisch zu halten. Beim ersten Durchgang ist es ein großer Spaß, die immer neuen Chaos-Faktoren zu entdecken. Bei späteren Durchläufen auf der Jagd nach Bestzeiten sorgen die Faktoren wiederum für Anspruch, denn die Zeitlimits für Goldtrophäen sind angenehm knackig und gleichzeitig ist das Grundgameplay so spaßig, dass auch die achte Wiederholung desselben Levels mir und meiner Holden (die für den Koop in diesem Test assistierte) weiter Spaß bereitete.Neben den Hauptlevels gibt es dazu neun Minispiele, in denen ihr etwa musiziert oder Lecks im Wassertank von Tintenfisch-Kollegin Zoey stopft. Die bieten kurzweilige Abwechslung und entlohnen wie die Hauptlevels mit Briefmarken, die ihr gegen Hüte, Gefiederfarben und weitere Accessoires für eure Kiwis umtauscht. Manche Items sind daran gekoppelt, dass ihr die Minispiele oft genug gewinnt oder eines von 15 Geheimnissen in den Levels aufspürt. Obwohl ihr also alle Jahreszeiten in rund drei Stunden geschafft haben könnt und die Zahl an Levels hinter Titeln wie der Grundversion vonzurückbleibt, gibt es nicht zu wenig Anreize, weiter Zeit im Telepost-Amt zu verbringen.KeyWe bietet zwei Optionen, wenn ihr als Einzelspieler agiert: Entweder wechselt ihr auf Knopfdruck den Vogel oder ihr weist jedem Kiwi einen Stick zu und steuert den linken mit den Tasten auf der linken Seite des Pads und umgekehrt. Letzteres erfordert vermutlich die Körperkoordinationsfähigkeiten eines Drummers und sorgte bei mir für Knoten im Hirn. Das größere Manko ist aber, dass ähnlich wie bei anderen Genre-Vertretern viel Spaß durch die Absprache entsteht und das Gameplay-Konzept für Einzelspieler nicht in gleicher Weise aufgeht.Die flauschigen Kiwis und die Landschaften im Hintergrund kommen charmant daher, aber dennoch gehört die Grafik zu den Schwächen des Indie-Titels. Zudem ist die Bildwiederholrate auf der Switch nicht flüssig, sondern das Bild gerät oft etwas ins Stottern. Dagegen habe ich im Sound-Ressort nichts zu meckern. Einige Stücke gingen so ins Ohr, dass ich auch nach Beenden des Spiels noch an sie denken musste.Die deutsche Lokalisation übersetzt zum einen gelungen die ulkigen Nachrichten, die ihr im Telepostamt bearbeitet. Allerdings ist an der englischen Version grundlegend gelungener, dass ihr beim Kleben von Wortschnipseln richtige Worte in kleine Teile zertrennt – bei deutscher Spracheinstellung sind es dagegen überwiegend unsinnige Silbenkombinationen. Dazu kommen kleine Inkonsistenzen, bei der Mal Ortsnamen eingedeutscht werden und mal nicht und kleine Fehler wie dass auf der Maschine zum Trennen der Wortschnippsel "Push" mit "Schieben" statt "Drücken" übersetzt wurde. Besonders ärgerlich ist aber ein Bug, der nur in der Switch-Fassung beim Spielen auf Deutsch auftritt und der dazu führen kann, dass ihr zwei Levels mit deutscher Spracheinstellung nicht beenden könnt: In diesen beiden Abschnitten werden nämlich besagte zu trennende Wörter an der falschen Stelle zerschnitten, wodurch ihr sie nicht in die Nachricht kleben könnt und ihr nicht mehr in der Lage seid, die vom Spiel geforderte Botschaft zu erstellen.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)