Death Stranding - Director's Cut Test+

Teaser Mit dem Director's Cut können nun auch PS5-Spieler sich mit optimierter Grafik als postapokalyptischer Lieferboten verdingen. Doch animieren die neuen Features auch erfahrene Boten zur Rückkehr?

Schon im ersten der drei Spielgebiete führt euch eine neue optionale Missionskette zu den Ruinen einer Untergrundfabrik, in der ihr einige Stealth-Missionen absolviert.

Metal Gear Sam

Mittels Katapult will ich die Materialien für den Aufbau der Rennstrecke zum Zielort schießen, doch ich habe die Reichweite des Geräts überschätzt.

Neue Gadgets und Beschäftigungen

Sam trinkt übrigens nicht mehr Energy Drinks einer bekannten Marke, was der Ernsthaftigkeit der Welt durchaus gut tut.

Grafik und Dualsense-Features

Death Stranding steuert sich gewohnt griffig, auch wenn man sich besonders an das kleinteilige Frachtsystem gewöhnen muss. Der Lautsprecher des Dualsense wird stimmig für BB und Ambient-Sounds genutzt. Theoretisch sollen auch die Widerstände der Trigger benutzt werden, allerdings haben die sich bei mir nie geregt, selbst wenn ich mit schwerer Last das Gleichgewicht zu verlieren drohte oder mich GDs umwerfen wollten.



Meinung: Hagen Gehritz Die Kernmechanik von Death Stranding, den eigenen Weg durch die mühsam zu durchquerende Spielwelt zu finden, ist auch im Director’s Cut nach wie vor ungewöhnlich und obwohl es letztlich keine allzu komplexe Herausforderung ist, habe ich dank der Hindernisse auf dem Weg und meiner steigenden Zahl an Hilfsmitteln Spaß. Die detaillierte Einöde kommt im Directo's Cut ein bisschen besser zur Geltung, es gibt einige zusätzliche Nebenbeschäftigungen und neue Spielzeuge. Letztere folgen dem Muster, die Bewegung durch die Welt immer einfacher zu machen, wie es bereits die überall verstreuten Konstruktionen anderer Spieler im Online-Modus es tun.



Die Rennstrecke wirkt für mein Empfinden deplatziert, doch insgesamt runden die Neuerungen das Spielerlebnis weiter ab, ohne aber essenziell etwas an den Stärken oder Schwächen zu verändern, sei es nun beim Gameplay oder der Story, die zwar einige sehr starke Zwischensequenzen bietet, sich aber auch in der Mitte des Spiels eine ganze Weile nicht mehr blicken lässt und teils sehr konfus daherkommt – und das sage ich als jemand, der die Story von Metal Gear Solid sehr mag!



Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalFast zwei Jahre nach dem Release des streitbar gestalten aber unstreitbar interessanten Death Stranding (im Test, Note 8.5 ) erscheint nun mit dem Director's Cut eine PS5-Fassung, die nicht nur die Grafik der spröden aber schönen Spielwelt aufpoliert und die Goodies der PC-Version umfasst, obendrein finden auch einige neue Features den Weg ins Spiel, von zusätzlichen Hilfsmitteln für euer Boten-Alter-Ego Sam über neue Aktivitäten wie virtuelle Schießstand-Parcours bis hin zu einer neuen optionalen Story-Mission.Death-Stranding-Schöpfer Hideo "ich tauche in allen Credits vier mal auf" Kojima (ich meine das liebevoll, ich bin mag sein Schaffen) zeigte sich dabei gar nicht so angetan von dem Titel Director's Cut . Die Film-Analogie passt dem Cineasten nicht, schließlich handele es sich beim ursprünglichen PS4-Spiel nicht um eine Version, bei der er unter Schmerzen fertige Inhalte rauskürzen musste, die nun wieder eingefügt werden. Alle Inhalte, die dazukommen, seien dafür neu geschaffen worden.Im Folgenden verrate ich euch, wie sich die neuen Inhalte auf das Gesamterlebnis auswirken. Eine tiefergehende Betrachtung des eigentlichen Gameplays, seiner Irritationen und interessanten Seiten findet ihr in unserem Test zum PS4-Original. Im oben eingebundenen 4K-Testvideo findet ihr zudem einige Vergleichsszenen, die das Original auf PS4 Pro und den Director's Cut direkt vergleichen (jeweils im Qualitätsmodus).Grundlegend bleibt alles beim Alten: Ihr brecht in der virtuellen Haut von Sam Porter Bridges (verkörpert von) auf, um Pakete in Nordamerika auszuliefern, das vom Gestrandeten Tod verwüstet wurde. Durch die mysteriöse Katastrophe wurde das Diesseits mit dem Vorhof zum Jenseits verbunden. Warum die ehemaligen USA aussehen wie eine Mischung aus Irland und Island und es nur ein Tagesausflug von Küste zu Küste ist, bleibt offen, aber was es gibt schließlich auch andere Seltsamkeiten wie GD genannte Geistwesen und MULE-Paketdiebe, gegen die ihr euch wehren müsst. Nicht vergessen werden darf natürlich das ikonische BB in seiner Kapsel, das es euch erst ermöglicht, die GDs zu sehen. Spezielle Lieferungen treiben die verquere Story voran, aber es gilt bei jeder Lieferung, die Route durch die schroffen Landschaften zu planen und Gewicht von Ausrüstung und Fracht gut zu verteilen. In der Mitte hängt das Pacing durch, weil die Geschichte auf Tauchstation geht, aber dann häufen sich auch wieder schön inszenierte Cutscenes. Es ist faszinierend, wie manche zuvor fiebertraumartige Trailer eins zu eins als Zwischensequenz im Spiel auftauchen und nun (etwas) mehr Sinn ergeben. Aber wenn ihr bei manchen Aspekten trotzdem am Ende nur Lalilulelo versteht, grämt euch nicht. Mads Mikkelsen ging es ähnlich und der spielt eine der Hauptrollen!Nun aber zur frischen Geschichte im Director's Cut: Relativ früh im Spiel schickt euch eine Aufgabe zu einem neuen Gebäude, einer größtenteils unterirdischen Fabrik-Ruine. Ihr könnt den Komplex nicht sofort vollständig erkunden, sondern müsst in mehreren Aufträgen die Anlage möglichst ungesehen infiltrieren und Daten stehlen. Mit jedem Aufteag öffnen sich dabei verschlossene Türen, die vorher das Vorankommen verhindern. Dabei entdeckt ihr über Dokumente und Cutscenes neue Infos zu einer bereits etablierten Figur des Ensembles. Spielerisch gestaltet sich der Missionsstrang ähnlich wie die schon bekannten Aufgaben, in denen ihr von MULEs gestohlene Fracht aus ihren Revieren zurückholen müsst. Da schien schon zuvor etwas vom altbekannten-Flair durch, die Missionskette unterstreicht diese Ähnlichkeit noch mehr – ganz besonders in einer ulkigen Szene. Dazu bringt die beengte Anlage sowohl in Sachen Level-Design als auch grafischer Gestaltung etwas Abwechslung, wenn auch nur kurz: Der Missionsstrang beschäftigt euch etwa eine Stunde (mehrere Hin- und Rückwege zur Fabrik eingerechnet).Für die Schleicheinsätze wird euch die neue Maser Gun überreicht, die Feinde aus mittlerer Distanz lautlos und nicht-tödlich mit Elektroschocks kaltstellt, allerdings müsst ihr gut treffen, damit ein Schuss reicht. Die Waffe fügt sich eher unauffällig in das restliche nicht-tödliche Sortiment. Auch Sams neue Sprungangriffe sind zwar lustig anzusehen, aber nicht unbedingt treffsicher, sodass es auch ein altgedienter Schulterstoß zum Aufbrechen der Deckung tut. Die Gegner selbst erfuhren kein bemerkenswertes Upgrade. Gerade wenn Feinde am Steuer eines Wagens sitzen, neigen sie zu Aussetzern und sind mit dem Terrain überfordert.Die Maser Gun und andere Waffen könnt ihr zudem in den neuen Schießanlagen zum Einsatz bringen – in Einsätzen, die an die klassischen virtuellen Missionen aus Metal Gear Solid erinnern. Die Schießstände sind über jedes größere Terminal zugänglich und bieten Parcours diverser Schwierigkeitsgrade, wo ihr auf Zeit alle Zielscheiben, MULEs oder GDs eliminieren und schnell ins Ziel kommen müsst. Eine eher nette Dreingabe. Ähnliches würde für die Rennstrecke gelten, die ihr wie ein kaputtes Straßenstück an einem speziellen Terminal mit Metall, Keramik und Chiralium errichten müsst. "Würde" deshalb, weil ich dieses Element nicht nur ästhetisch unpassend in der Welt finde (trotz ihrer anderen Albernheiten), sondern auch weil ich spielerisch mit dem Fahrmodell von Death Stranding auf den Rundkursen weder ein rechtes Geschwindigkeitsgefühl noch Rennspaß aufkommen will.Anders als diese beiden Ablenkungen vom Kerngameplay ergänzen einige neue Hilfsmittel eure Möglichkeiten bei Lieferungen. Das Katapult, das Fracht mit Falschirm durch die Luft schießt, erwies sich dabei durch seine begrenzte Reichweite als nicht zu übermächtig. Andererseits konnte ich es dadurch nie so einsetzen, wie ich es wollte. Chirale Brücken brauchen weniger Platz als die breiten Metall-Pendants und überbrücken Höhenunterschiede, verschwinden aber im Regen. Vor allem aber fiel beim Spielen der Vorderteil meines Threewheeler-Bikes immer hindurch... Per Spezialauftrag schaltet ihr circa in der Mitte des Spiels zudem Bot-Begleiter frei, die etwa wie laufende Lastenschweber funktionieren, nur dass sie Sam auch tragen und automatisch zu einem Terminal transportieren lassen können. In Sachen Aufträge gibt es einige neue Frachttypen, wie Kühlboxen, die am Besten im Schatten oder bei Schnee und Regen transportiert werden. Unterm Strich erhaltet ihr durchaus komfortable, aber nicht aus den anderen Optionen zu stark herausragende neue Hilfsmittel zur Erfüllung der bekannten grundlegenden Free-Form-Aufgabe von Death Stranding, einen validen Weg von A nach B zu finden.Technisch machen sich im Leistungmodus die sechzig Bilder pro Sekunde deutlich bemerkbar. Im Qualitätsmodus wirken die Objekte und Bodentexturen etwas plastischer und knackscharf, doch der Unterschied fällt vor allem im direkten Vergleich auf. Auch bei den Charaktermodellen in Zwischensequenzen gibt es Verbesserungen bei Details und Beleuchtung, doch die sind eher klein.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)