Diablo 2 Resurrected Test

Teaser Wie gemein: Selbst das Remaster von Diablo 2 kommt nicht ohne Verballhornung der deutschen Gegnernamen des Vorgängers herum. Lohnt sich der Erst- oder Neukauf?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit





Wenn ein Hersteller nicht genau weiß, ob er da gerade ein Remake oder ein Remaster anfertigt – nach orthodoxer Fanboy-Lehre ja angeblich zwei scharf voneinander abzugrenzende Begriffe –, nennt er es eben Re-irgendwas. Im Falle von Blizzards Erfolgstitel Diablo 2 naheliegenderweise Resurrected. Gut, auch Reanimated oder Reawakened oder Resold wären mir in den Sinn gekommen, aber das bin ja nur ich.



Das wegweisende Action-Rollenspiel ist ursprünglich vor etwas über 21 Jahren erschienen, ein Jahr später folgte mit dem Addon Lord of Destruction mehr Content und ein Grafik-Update auf sage und schreibe 800x600 Pixel Auflösung. Diablo 2 war ein Riesenhit und wurde seit damals kontinuierlich von klickitötungswürdigen Massen online gespielt. Da stellt sich schon die Frage, wie sich das Ganze heutzutage anlässt, wenn man nicht zur erlauchten Gruppe der Die-hard-Fans gehört. Dieser Frage bin ich, kurz vor dem offiziellen Release, mit der Xbox-Fassung von Diablo 2 Resurrected nachgegangen.



Übrigens: zu Diablo 2 gab es 2019 eine Aus "produktionstechnischen Gründen" sind die Mehrzahl der Bilder aktuell Hersteller-Bilder.Wenn ein Hersteller nicht genau weiß, ob er da gerade ein Remake oder ein Remaster anfertigt – nach orthodoxer Fanboy-Lehre ja angeblich zwei scharf voneinander abzugrenzende Begriffe –, nennt er es eben Re-irgendwas. Im Falle von Blizzards Erfolgstitelnaheliegenderweise. Gut, auch Reanimated oder Reawakened oder Resold wären mir in den Sinn gekommen, aber das bin ja nur ich.Das wegweisende Action-Rollenspiel ist ursprünglich vor etwas über 21 Jahren erschienen, ein Jahr später folgte mit dem Addonmehr Content und ein Grafik-Update auf sage und schreibe 800x600 Pixel Auflösung. Diablo 2 war ein Riesenhit und wurde seit damals kontinuierlich von klickitötungswürdigen Massen online gespielt. Da stellt sich schon die Frage, wie sich das Ganze heutzutage anlässt, wenn man nicht zur erlauchten Gruppe der Die-hard-Fans gehört. Dieser Frage bin ich, kurz vor dem offiziellen Release, mit der Xbox-Fassung von Diablo 2 Resurrected nachgegangen.Übrigens: zu Diablo 2 gab es 2019 eine Stunde der Kritiker Classic von uns.

Gute Nachricht: Auch auf Konsole ist es Diablo 2!

Diablo 2 Resurrected entspricht ganz weitgehend dem Original, und somt geht es wieder darum, im Halbsekundentakt Gegner zu töten, dadurch Erfahrung zu erlangen und Items, die man dann zusammen mit den Skills dazu verwendet, eine zur eigenen Spielweise passende Kampfmaschine zu basteln, die sich noch besser durch die immer wieder neu generierten Levels und Gegnerhorden pflügt. Fünf Akte gibt es, mit damals aufsehenerweckenden Render-Sequenzen, und entsprechend fünf Schauplätze. Sieben Heldentypen stehen zur Auswahl, vom reinen Nahkämpfer bis zum reinem Fernkämpfer, jeder hat seine Besonderheiten und speziellen Item-Klassen.

Auch wenn es manchen Alt-Fan verstören könnte: Die vermutlich größte Leistung des Resurrecteds, äh, Remasters, ist der Umstand, dass es sich tadellos mit dem Gamepad spielen lässt. Ich möchte das wirklich unterstreichen. So ein Gamepad hat zwar begrenzt viele Tasten, aber mit partieller Doppel-, keinesfalls aber Dreifachbelegung schaffen es die Entwickler, den gewohnten Funktionsumfang zur Verfügung zu stellen. Mit dem Digipad löst man die vier trankgefüllten Quick-Slots aus, die Skills kommen auf die vier bunten sowie zwei Schultertasten, bei gedrücktem LT (das ist der Trigger vorne links) verdoppeln sich diese auf zwölf Slots für Angriffe, Auren und sonstige Skills. Da ich mir mehr als acht Belegungen eh nicht merken kann, werde ich also sogar noch um 50 Prozent überversorgt!

Apropos merken: Freundlicherweise wird meine Belegung immer eingeblendet, beim Drücken von LT ändert sich die Icon-Leiste also, und es steht sogar noch bei jedem ein kleines Symbol für die entsprechende Taste (was sich auch ausblenden lässt). Besser lässt sich so etwas meines Erachtens nicht lösen, schon gar nicht mit einem der üblichen Kreismenüs.

Erstaunlich gut, nahezu perfekt, klappt das Auswählen und Aufnehmen von Items, die freundliche von mir getötete Gegner massenhaft zurücklassen. Wie von früher gewohnt, sammelt man anfänglich dankbar auch den letzten wackeligen Holzprügel ein und freut sich über das "Pling!" eines jeden lädierten Edelsteins, wird aber bald sehr viel wählerischer. Diablo 2 Resurrected stellt beim Näherkommen die Items um einen herum per Text da, der Text des aktuell nächsten wird hervorgehoben. So kann ich gezielt den blauen (magischen) oder gelben (einzigartigen) Schild aus einer Masse von Plunder herauspicken.

Dieser 1440p-Screenshot von Series S zeigt, wie schön Diablo 2 Resurrected auch auf Konsole ist. Die klein eingezeichneten Tasten unter den Symbolen lassen sich (wie einiges andere im Interface) zu- oder abschalten.

Inventar-Managment: Gut gelöst, aber...

Selbst das Inventar-Management – der Graus jedes nicht von nostalgischer Hirnzellen-Ermüdung Altspielers von Diablo 2 – klappt hinreichend gut: Per Analogstick bewege ich einen Auswahlring (der dummerweise denselben Umfang wie die Sockel-Slots hat, die viele Waffen und Rüstungen aufweisen, weswegen ich mehrmals dachte, ein Item sei gesockelt), nehme Zeug auf, setze es wieder ab, verkaufe sie per Gedrückthalten von A oder sortiere sie automatisch durch Gedrückthalten des rechten Sticks. Wenn ich will, schalte ich auch kästchenweise zwischen den Inventar-Plätzen um, indem ich das Digipad benutze. Mit der Maus ist das Inventarmanagement noch ein wenig besser machbar, aber nicht viel.

Insgesamt, ich traue mich kaum, es zu sagen, finde ich die Gamepad-Steueurng Maus/Tastatur sogar überlegen, einfach, weil es bequemer ist und nicht zu einem angeschwollenen Klickfinger führt. Reife Leistung, Blizzard!

Und: Selbst wenn man ausschließlich blaue und bessere Items sammelt, ist man alle vier bis fünf Minuten am Zurück-Teleportieren zur Stadt, um den überflüssigen Krempel wieder loszuwerden. Oder man fährt eine Elite-Strategie und sammelt wirklich nur noch blau/zum Charakter passend oder höher ein. Nur: Da man mit A ebenso angreift wie auch einsammelt, landet im Getümmel doch immer wieder etwas im Inventar, und ständig beschwert sich mein Paladin oder Barbar lautstark „ICH KANN NICHT MEHR TRAGEN!“. Worauf ich nach einigen Stunden ebenfalls laut antworte (zum Glück bin ich allein im Zimmer): „ICH KANN DEN SPRUCH NICHT MEHR HÖREN!“.

Ich bin mir bewusst, dass das winzige Inventar ein so genanntes „Feature“ ist, und ja etwa auch die „Zauber“ damit spielen (sie bringen Boni, belegen aber wertvolle Slots). Dennoch hätte Blizzard mir und allen Gleichgesinnten eine Riesenfreude damit bereit, wenn man das Inventar verdoppelt oder einen Teleport des Zeugs zur Truhe eingebaut hätte. Und wo wir gerade dabei sind: Da 90 Prozent meiner eingesammelten Items magisch sind und identifiziert werden müssen: Warum muss ich immer noch von Hand meinen Identify-Folianten bestücken, und dann jedes dieser Items manuell „identifizieren“? Vor 20 Jahren hat mich diese Fleißarbeit nicht so gestört, aber heute empfinde ich das als völlig sinnbefreiten Angriff auf meine wertvolle Freizeit.



Problem: Es ist immer noch Diablo 2

Allerdings kann die Bedienung noch so toll gelöst sein, über das Alter des zugrundeliegenden Spielkonzepts täuscht sie nicht hinweg. Auch wenn ich nicht die jederzeit umschaltbare Funktion nutze, die Altgrafik auf den Bildschirm zu zaubern, empfiehlt sich schon ein gewisses „In den Nullerjahren war ich noch jung und schön“-Mindset. Denn aus der Klicki-töt-sammel-töt-Endlosschleife hat sich nicht plötzlich ein taktisches Kleinod entwickelt. Wie schön, dass auch per Gamepad das Gedrückthalten der jeweiligen Angriffstaste ein Auto-Zuhauen auslöst, das sich sogar in Maßen auf Gegner aufschaltet beziehungsweise, ergreift dieser im Moment des Zuschlagens die Flucht, sogar zu einer automatischen Verfolgung führt. Aber es bleibt halt ein Töt-töt-töt bis kurz vor der Geistlosigkeit.

Doch auch wenn ich bislang nicht unbedingt wie der Jubel-Youtuber von nebenan klinge: Diablo 2 Resurrected macht schon auch Spaß. Manchmal sogar großen! Wenn ich in die Held- und Ausrüstungsoptimierungspirale rutsche –um diese dreht sich ja das ganze Spiel, alles andere ist nur Beiwerk –, vergehen die Minuten wie im Flug und die Viertelstunden wie im Wahn. Ständig setzt man sich selbst kleine Ausstattungsziele: Dank Mana-Regnerations-Helm mit dem Paladin eine mächtige Aura konstant aufrechtzuerhalten. Endlich, qua erreichtem Attributsminimum, die tödlichen Wurfäxte führen zu dürfen. Ein Rüstungsset zusammen zu bekommen. Solche Dinge.

Auch der wiederbelebbare Sidekick-Söldner sorgt immer noch für gewisse väterliche Gefühle bei mir – zumal man ihn ja seit Lord of Destruction auch ausrüsten darf, und er ebenfalls im Level steigt. So kann man sich etw als Nahkämpfer ideal abrunden und auch mal die eigene Ausrüstung zweitverwerten, sollte noch bessere im Inventar gelandet sein. Schade nur, dass er oder sie bis auf „Ich bin jetzt stärker geworden“ stumm bleibt. In einem modernen Spiel würde sich die Nebenfigur mit Sicherheit zu Wort melden, um besondere Items oder einen neuen Schauplatz zu kommentieren. Aber wenigstens ein Todesschrei hätte es sein dürfen, so merke ich oft erst nach ein paar Minuten, dass mir die Amazonenjägerin oder Stadtwache mal wieder abhanden gekommen ist.

Anzeige