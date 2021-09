Kena - Bridge of Spirits Test+

Teaser Als Debütwerk kann sich das Action-Adventure von Ember Labs durchaus sehen lassen – im wahrsten Sinne des Wortes. Doch hinter der schicken Pixar-Optik versteckt sich auch eine Menge Spiel.

Die Rott helfen, indem sie einen Steinblock an eine nützliche Stelle hieven.

Ich sehe Rott!

Die Bosse sind ziemlich zäh und benötigen oftmals mehrere Versuche, bis sie endlich besiegt sind.

Inkonsistente Kämpfe

Die Geschichten der drei wichtigen Charaktere werden in schicken Cutscenes erzählt. Kena selbst bleibt aber auf der Strecke.

Dreigeteilte Story

Meinung: Dennis Hilla In meinen ersten Minuten war ich regelrecht verzaubert von Kena - Bridge of Spirits. Die Grafik ist einfach zauberhaft und der wunderschöne Soundtrack mit seinen beruhigenden Gesängen begleitet mich stimmig und doch unaufdringlich bei meinen Erkundungstouren durch die Spielwelt. Und was es da nicht alles zu finden gibt! Karmapunkte, Rotts, Meditationsstellen, an denen ich meine Lebensenergie erhöhe, Story-Rückblenden oder Hüte für meinen pelzigen Begleiter. Letztere sind zwar nutzlos, aber niedlich!



Auch die Kämpfe konnten mich anfangs trotz oder gerade wegen ihrer Simplizität noch fesseln. Die Gegner sind kreativ gestaltet und jeder Typ benötigt seine eigene Taktik. Als besonderes Highlight stechen die Bosse hervor, doch spätestens hier wird das suboptimale Balancing von Kena klar. Die Obermotze fegten mich selbst bei der kleinsten Unachtsamkeit gnadenlos vom Bildschirm, hier hätten konsumierbare Tränke oder ähnliche Ansätze Wunder gegen Frust bewirkt.



Ansonsten spielt sich Ember Labs Debüt schön locker, ohne in einem seiner vielen Spielelemente wirklich herauszustechen. Die Kletterpassagen machen Spaß, sind in Uncharted aber deutlich packender und abwechslungsreicher. Wenn ich die Rott herumschicke, erinnert das an Pikmin, ohne auch nur im Ansatz eine ähnliche Tiefe zu erreichen – was natürlich nicht schlimm ist! Und bei der Story bleibt das Spiel hinter seinen Möglichkeiten zurück, hier erzählt jedes Zelda spannendere Geschichten. Aber letztlich hat mich Bridge of Sprits für etwa 10 Stunden gut unterhalten und ich kann mir nur wünschen, dass die Entwickler einen in jeglicher Hinsicht aufgebohrten zweiten Teil nachliefern! In meinen ersten Minuten war ich regelrecht verzaubert von Kena - Bridge of Spirits. Die Grafik ist einfach zauberhaft und der wunderschöne Soundtrack mit seinen beruhigenden Gesängen begleitet mich stimmig und doch unaufdringlich bei meinen Erkundungstouren durch die Spielwelt. Und was es da nicht alles zu finden gibt! Karmapunkte, Rotts, Meditationsstellen, an denen ich meine Lebensenergie erhöhe, Story-Rückblenden oder Hüte für meinen pelzigen Begleiter. Letztere sind zwar nutzlos, aber niedlich!Auch die Kämpfe konnten mich anfangs trotz oder gerade wegen ihrer Simplizität noch fesseln. Die Gegner sind kreativ gestaltet und jeder Typ benötigt seine eigene Taktik. Als besonderes Highlight stechen die Bosse hervor, doch spätestens hier wird das suboptimale Balancing von Kena klar. Die Obermotze fegten mich selbst bei der kleinsten Unachtsamkeit gnadenlos vom Bildschirm, hier hätten konsumierbare Tränke oder ähnliche Ansätze Wunder gegen Frust bewirkt.Ansonsten spielt sich Ember Labs Debüt schön locker, ohne in einem seiner vielen Spielelemente wirklich herauszustechen. Die Kletterpassagen machen Spaß, sind in Uncharted aber deutlich packender und abwechslungsreicher. Wenn ich die Rott herumschicke, erinnert das an Pikmin, ohne auch nur im Ansatz eine ähnliche Tiefe zu erreichen – was natürlich nicht schlimm ist! Und bei der Story bleibt das Spiel hinter seinen Möglichkeiten zurück, hier erzählt jedes Zelda spannendere Geschichten. Aber letztlich hat mich Bridge of Sprits für etwa 10 Stunden gut unterhalten und ich kann mir nur wünschen, dass die Entwickler einen in jeglicher Hinsicht aufgebohrten zweiten Teil nachliefern!

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalFalls euch der Name Ember Lab nichts sagt, braucht ihr euch nicht wundern. Denn auch wenn das kalifornische Studio bereits 2009 gegründet wurde, so ist es in der Videospielelandschaft so frisch wie die Semmeln beim Bäcker um 5 Uhr morgens. Mit, einem Fan-Film zu, haben die 3D-Animations-Spezialisten unser Lieblingsmedium zwar einmal gestreift, selbst etwas Spielbares programmiert haben sie bisher aber noch nicht.Bei der bisherigen Fokussierung von Ember Lab ist es nicht weiter verwunderlich, dass ihr Games-Einstandoptisch an Pixar-Animationsfilme erinnert. Das Debüt der Animateure ist aber keinesfalls ein süßer kleiner Spaziergang, wie die Grafik zunächst vermuten lassen würde. Stattdessen hat man sich munter bei Titeln wieund einigen anderen Inspiration geholt. In meinen etwa zehn Stunden mit der Geisterführerin hatte ich dank den vielen unterschiedlichen Elementen durchaus meinen Spaß, konnte aber doch noch einiges Verbesserungspotenzial entdecken. Warum ich letztlich aber doch meine Freude an Kena hatte, erfahrt ihr nachfolgend oder im oben eingebundenen 4K60-Videotest.Neben der namensgebenden Heldin Kena gibt es mit den Rott noch einen ganzen Haufen weiterer Hauptcharaktere. Die Flauschtierchen sind eure ständigen Begleiter, im Spielverlauf findet ihr stetig neue von ihnen. Doch die kleinen Kerle sind nicht nur als süßer Sidekick nützlich, sie helfen euch auch aktiv im Spielgeschehen. Per Knopfdruck lasst ihr sie diverse Aktionen ausführen. So schleppen sie schwere Steinbrocken für euch an die gewünschte Stelle, damit ihr höher gelegene Plattformen erreichen könnt. Oder sie greifen tatkräftig ins Kampfgeschehen ein.Damit ihr die Rott aber wirklich sinnvoll in den Auseinandersetzungen einsetzen könnt, müsst ihr zunächst im Level aufsteigen. Das ist eigentlich ganz simpel, ihr müsst einfach möglichst viele von den kleinen Kumpels sammeln. Durch eine höhere Stufe schaltet ihr nicht nur neue Skills für sie frei, sondern auch für Kena. Ihr dürft während dem Bogenschießen die Zeit kurz verlangsamen, verstärkt euren Schild und so weiter. Insgesamt sind die Upgrade-Möglichkeiten aber eher gering.Daran ändern auch die wenigen Skills für die Rott nichts. Um sie im Kampf für euch draufhauen zu lassen, braucht ihr genügend Mut. Die Punkte füllt ihr, indem ihr Gegner attackiert. Habt ihr mindestens einen Kreis gefüllt, dürft ihr einen besonders starken Pfeil abfeuern, eure Rott auf Gegner hetzen, so dass sie diese ablenken, oder einen gestärkten Schlag abgeben.Abgesehen vom Einsatz der Rott sind die Kämpfe in Kena eher simpel gehalten. Ihr hat stark und schwach zu, verschießt Pfeile und setzt später auch Bomben ein. Oft braucht es spezielle Taktiken, Gegner mit einem Holzschild könnt ihr nur von hinten attackieren, in Stein gehüllte Feinde müsst ihr via Bombe sprengen, bevor ihr den verletzlichen Kern zerstören dürft.Auch wenn ich eigentlich ein Freund von vergleichsweise einfach gehaltenen Kämpfen bin, konnte mich Kena in diesem Bereich nicht vollends überzeugen. Das liegt vor allem am unsauberen Balancing. Bereits auf der zweiten von vier Schwierigkeitsstufen hatte ich oft allerhand zu tun, um nicht direkt ins wunderschöne Gras zu beißen. Ein Schuldiger hierfür war schnell ausgemacht: Das Parieren. Kena kann einen Geisterschild nutzen, der sich nach vielen eingesteckten Treffern erst aufladen muss. Das funktioniert soweit gut, auf derselben Taste liegt aber auch die Parade und das Zeitfenster für sie ist so klein, dass ich viel zu oft einen Treffer kassiert habe.Besonders in den Bosskämpfen hat sich diese Problematik bemerkbar gemacht, was schade ist. Denn die Obermotze sind nicht nur super gestaltet, ihr müsst bei ihnen spezielle Taktiken und eure bisher erhaltenen Skills nutzen, um sie zu erlegen – Zelda lässt grüßen. Allerdings hauen sie so hart drauf, dass ihr nach wenigen Treffern das Zeitliche segnet. Da hilft auch der Geisterschild nicht viel, allzu schnell ist er leer. Wenn ihr nicht gänzlich frustresistent seid, würde ich euch empfehlen, Kena in der Story-Stufe anzugehen. Ändern dürft ihr den Schwierigkeitsgrad jederzeit.Bei der Geschichte von Kena - Bridge of Spirits hätte sich Ember Lab für mein Empfinden etwas mehr ins Zeug legen können. Ein wenig ist das aber wohl dem Aufbau des Spiels geschuldet, letztlich erlebt ihr die Schicksale von drei Bewohnern der Welt. Als Geisterführerin ist es eure Aufgabe, ihren unruhigen Seelen zum ewigen Frieden zu verhelfen. In Rückmelden und wunderschön animierten Cutscenes erfahrt ihr beständig mehr über die Vergangenheit, Kontakte und Ambitionen der Figuren. Auch vor ersnten Themen wie Verlustängsten, dem Tod und mehr schrecken die Entwickler nicht zurück.Problematisch wird es dann aber bei der namensgebenden Heldin. Kena selbst bleibt als Figur eher blass, ihre große Motivation oder ihre Vergangenheit werden kaum bis gar nicht thematisiert. Und so erzählt euch Bridge of Spirits letztlich von drei Charakteren, aufgesplittet in ihre eigenen Leben, also noch nicht einmal miteinander verbunden. Das ist schade, denn bei der Zeichnung der NPCs merkt man, dass Ember Lab das erzählerische Potenzial gehabt hätte, auch Kena interessant zu gestalten und eine ineinandergreifende Geschichte zu erzählen.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)