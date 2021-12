Chorus - Rise as One Test+

Teaser Im Weltraum-Shooter treffen packende Schusswechsel auf motivierende Erkundung und eine interessante Story. Dabei tendiert der Titel aus Deutschland deutlich mehr in Richtung Action statt Simulation.

Die meiste Zeit seht ihr euer Raumschiff von außen. Perspektivwechsel samt Großaufnahme von Figuren wie in dieser einführenden Cutscene sind die Ausnahme.

Rache ist süß und grau

Im Hangar erhascht ihr eine Nahaufnahme der Waffen des Raumschiffs Forsa. Ansonsten kauft und ändert ihr hier eure Ausrüstung.



Packende Kämpfe mit besonderen Fähigkeiten

Der feindliche Flieger links oben möchte sich aus irgendwelchen Gründen nicht von mir abschießen lassen. Dank des Rituals der Jagd kann ich mich jedoch von einem Moment auf den nächsten hinter ihn teleportieren.



Geister der Vergangenheit

Die Erzählweise von Chorus bietet in gewisser Weise ebenfalls kaum Verschnaufpausen, da ihr in nahezu jeder freien Minute Dialogzeilen hört. Sei es ein Gespräch zwischen Nara und Forsa über ihre gemeinsame Vergangenheit, Nara und einem Auftraggeber oder Naras innere Monologe. Es ist schwer, jedem Satz zu folgen, zumal es nicht immer klar ist, ob das Gesagte von größerer Bedeutung ist oder nicht.



Dazu stöbert ihr geisterhafte Erinnerungsfetzen auf, durch die ihr den Großteil des Erzählten selbst zusammensetzen müsst, wodurch manche relevante Storyinformation schon einmal durchrutscht. Trotz dieser Zerstückelung ergeben sich stellenweise Geschichten mit überraschend emotionaler Tiefe, besonders wenn es um Themen wie die Frage nach Schuld oder den Preis des Überlebens geht. Die zum größten Teil gelungene englische Sprachausgabe aller Figuren trägt ihren Teil dazu bei, die zerstückelten Geschichten zum Leben zu erwecken. Eine deutsche Vertonung gibt es dagegen nicht.

In der Welt verstreute Wolken stellen Überbleibsel alter Erinnerungen dar und zeigen bei Aktivierung vergangene Ereignisse.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalAuf den klangvollen Namenhört das neuste Projekt des in Hamburg ansässigen Entwicklerstudios Deep Silver Fishlabs, die mit der-Reihe bereits Erfahrung im Genre der Weltraum-Shooter aufweisen. Während die drei Ableger besagter Reihe jedoch auf Smartphones zuhause waren, erscheint Chorus nun für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Stadia. Die Nintendo Switch, auf der immerhin der dritte Teil von Galaxy on Fire erschien, hat das Nachsehen.Anders als in (im Test, Note 8.0 ) schaut ihr nicht in der Ego-Perspektive aus dem Cockpit, sondern steuert Hauptfigur Nara und ihr Raumschiff Forsa aus der Third-Person. Das Ganze spielt sich nicht nur durch die Perspektive weniger wie eine Flugsimulation. Wendige Manöver und schnelle Action stehen im Mittelpunkt. Die vergrößerte Sichtweite durch die Außensicht lädt außerdem zum Genießen der Umgebung ein und zeigt die packenden Schusswechsel in ihrer ganzen Pracht. Ich bin für euch in der PS5 durch das All gedüst und hatte jede Menge Spaß dabei, die Story und jede verfügbare Nebenmissionen zu erleben.Die Geschichte der jungen Nara beginnt mit einer Rückblende, die ihre Vergangenheit als die Auserwählte des großen Propheten zeigt. Als Anführer des Kultes ‚Der Zirkel‘ sorgt er mit seiner Streitmacht der Gesichtslosen im ganzen Universum für Angst und Schrecken. Auch Nara machte er zur eiskalten Killerin. In einer Schlacht eskalierten die Ereignisse und die Protagonistin zerstörte einen ganzen Planeten und löschte mit einem Streich zahllose Leben aus. Die Last dieser Schuld führte zum Bruch mit dem Propheten und Nara lebte fortan als Söldnerin im Exil. Dadurch verlor sie nicht nur ihre magie-ähnlichen Kampffähigkeiten, sondern lies auch ihr denkendes und fühlendes Raumschiff Forsa zurück.Als die Truppen des Propheten eines Tages ihre neue Heimat angreifen, entschließt sich Nara dazu, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und gegen den Propheten zu kämpfen. Bald wird sie dabei wieder mit Forsa vereint. Das Duo kommt auf seiner gemeinsamen Reise in Kontakt mit Personen aus den unterschiedlichsten Schichten und Gruppierungen und so entspinnen sich neben der düsteren Rache-Story mehrere Geschichten ohne eindeutiges Schwarz und Weiß.Ganz zu Beginn muss Nara mit einem Ersatzraumschiff vorlieb nehmen und es mit ersten Waffen und einem Schild ausrüsten. Die Gatling Gun ist besonders effektiv gegen herkömmliche Schiffsrümpfe. Der Laser hingegen kommt bei feindlichen Schilden zum Einsatz und der Raketenwerfer bietet genug Durchschlagskraft gegen gepanzerte Gegner. Da der Zirkel clever genug ist, nicht nur einen Raumschifftypen zeitgleich auf euch zu hetzen, ist ein ständiger Wechsel der drei Geschosse nicht nur empfehlenswert, sondern überlebenswichtig. Einerseits zerstört ihr gegnerische Flotten effektiver, andererseits verträgt euer Flieger auch nicht allzu viele Kugeln, weshalb die schnelle Dezimierung der Feinde auf dem Schlachtfeld entscheidend ist. Als Belohnung für Nebenmissionen oder über Hangar-Shopping erhaltet ihr neue Waffen, die sich etwa in ihrem Schaden oder der Schussgeschwindigkeit unterscheiden.Das gleiche Prinzip gilt für die Modifikationen eurer Maschine, die beispielsweise defensive Werte wie Schildpunkte oder den ausgeteilten Schaden weiter erhöhen. Auf diese Art verbessert ihr auch Naras wieder erlernte Kampffähigkeiten, die für Abwechslung in den Schusswechseln sorgen. Diese sogenannten Rituale schaltet ihr im Verlauf der Hauptstory nach und nach frei, wodurch sich auch eure verfügbaren Kampfstrategien erweitern.So teleportiert ihr euch mit dem Ritual der Jagd direkt hinter euren flinken Feind und habt ihn direkt im Visier, um nach dessen Zerstörung unmittelbar zum nächsten zu springen. Das Ritual der Sinne zeigt neben den Schwachpunkten der größeren Raumschiffe auch versteckte Schätze an. Jedes Ritual hat Vorteile, die zu gewissen Zeitpunkten oder gegen bestimmte Gegner besonders nützlich sind. Chorus konfrontiert euch mit einer ganzen Bandbreite an Feindtypen von Minenlegern über Schiffe mit Frontschilden, die nur von hinten verwundbar sind, bis hin zu großen Kreuzern, deren Abwehrgeschütze und Schwachpunkte ihr nach und nach zerschießt. Auch Bosskämpfe sind mit von der Partie.Die Rituale verbrauchen mindestens eine Energieleiste, die sich ausschließlich über die Zeit wieder auflädt, wodurch ein taktisch kluger Einsatz der Kräfte gefragt ist. Durch den flüssigen Wechsel der eigenen Position im Weltraum und dem Gebrauch der Waffen und Rituale ergeben sich rasante Schlachten, die keine Zeit für Verschnaufpausen lassen.