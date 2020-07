Elfenhof-Sondersitzung 5. Monat: Kriegsplanung (Warhammer 2 Letsplay)

Abwehr, Ritual-Durchführung, Angriff

PC Linux MacOS

Teaser Die Mitte des 5. Monats sieht ein geeinigtes Elfenreich, das aber bereits wieder bedroht wird. Außerdem sollten wir schleunigst das dritte Mahlstrom-Ritual starten. Kommt an den Elfenhof und gebt Rat!

Aktion: Warhammer 2 LP 8030€ 1500 1. Monat (1-10) 3000 2.Monat (11-20) 4500 3. Monat (21-30) 6000 4. Monat (31-40) 7500 5. Monat (41-50live) 9000 6. Monat (51-60) Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen. Danke, dass du uns unterstützen möchtest! Klicke auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Jede Medaille entspricht einem Spendenrang und bestimmten Leistungen, siehe diese Übersicht. Du willst als Nicht-GamersGlobal-User mitmachen? Extra für dich haben wir eine Schnellregistrierung. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Warhammer 2 LP" hinter eure Usernummer (siehe Profil): Lastschrift Ihr könnt den Betrag auch via Lastschrift über GoCardless bezahlen: zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€

Total War - Warhammer 2 ab 42,62 € bei Amazon.de kaufen.

Zur Monatsmitte steht bereits der nächste starke Feindverband vor Tor Anroc, das wir eben erst befreit haben. Und wie uns ein Spion verriet, droht eine widernatürliche Besonderheit zugunsten der KI, die Verteidigung fast unmöglich zu machen...

Langsam wird es Zeit, den Angriff gegen die Dunkelelfen zu planen. sollen wir im Nordosten angreifen, bei Karond Kar, in der Mitte (Die Irrlichtung oder Vauls Amboss) oder gar im Süden, bei Arnheim, womöglich unter Eroberung des Galleonenfriedhofs?

Es ist die 99. Woche seit Beginn unseres glorreichen Krieges um Ulthuan, nein, letztlich um die ganze Welt! Die erste Welle der Dunkelelfen ist besiegt, der verrückte Admiral versenkt, Tor Anroc zurückerobert.Auch die Clans der Skaelinger sind in den Staub getreten. Doch schon stehen zwei weitere starke Armeen der Dunkelelfen vor Tor Anroc, und unser nächstes Ritual ist überfällig. Schicksalsentscheidungen stehen an!Ein Spion verriet uns unterdes, dass es gegen die dunkelelfischen Kataklystischen Insurgenten keinen Sinn ergibt, mit einer direkt benachbarten Armee eine in der Stadt verteidigende gegen zwei Feindarmeen unterstützen zu wollen, wie es im obigen Bild zu sehen und selbstverständlich sinnvoll ist.Aber nein, was wohl passieren wird: Die Kataklystischen Insurgenten belagern mit der ersten Armee zunächst die Stadt und greifen einen Wimpernschlag später mit der zweiten Armee die außerhalb der Stadt stehenden Verteidiger an, was zu einem Kampf beider Feindarmeen gegen diese führt, ohne dass ihr Garnison oder Stadtarmee helfen könnten. Doch wir haben schon einen Plan gegen dieses Szenario. Lasst euch überraschen!Angenommen, wir werden auch diese zweite Welle abwehren, und wer würde etwas anderes annehmen, wird es Zeit für unseren Gegenangriff. Doch wann genau? Und wo? Das müsst ihr nun am Elfenhof debattieren, denn an dieser Frage könnte unser ganzes Schicksal hängen. Nein, nicht könnte: wird! In Kürze, nämlich vermutlich in Runde 101, werden wir endlich das dritte Ritual starten, Tyrion, Korhian und Ingmir haben die Aufgabe, die Ritualstädte Lothern, Yvresse und Gaental sowie deren Umland zu sichern. Sobald die Horden des Chaos und etwaige Interventionsarmeen abgewehrt sind, sollten binnen kurzer Zeit mindestens vier voll ausgerüstete Armeen zu Verfügung stehen. Oder preschen Alastar und sein Verbündeter Elataine schon los, wenn die aktuelle zweite Welle unter der stinkenden Dunkelelfin Vanquish vernichtet ist?Und wo sollen wir attackieren? Im Nordosten des Westkontinents, wo unsere Brüder von Nagarythe chancenlos geschlagen wurden? Oder weiter südlich und ungefähr westlich von Tor Anroc, wo Die Irrlichtung und, ganz in der Nähe, Vauls Amboss (Wegsteinsplitter!) auf uns warten? Oder noch weiter südlich, ungefähr bei Arnheim, wo man auf dem Weg dorthin den Galleonenfriedhof besetzen könnte?Nun ist es an euch, werte Elfenedle, diese möglichen Pläne zu diskutieren!