Teaser Nach Auslassungen über Deals in der gegenwärtigen Studiolandschaft werfen Rüdiger und Hagen einen Blick ins Alte Ägypten.

Hagen freut sich, einmal mehr Rüdiger Steidle im Wochenschluss-Podcast begrüßen zu dürfen. Nach dem Blick auf Gegenwartsgeschehen wie den angekündigten Abgang von Bobby Kotick wird es historisch mit Total War - Pharaoh, wir blicken da aber nicht nur auf dem Zeitstrahl der Spielereihe zurück, sondern auch in die Zukunft (also welches Szenario wir uns als nächstes wünschen). Außerdem geht es auch über den nächsten Titel, den Rüdiger für GamersGlobal testen will.

