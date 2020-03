Aufruf an alle Elfenfürsten! (TW Warhammer 2 Letsplay #0)

Letsplay + User-Metagame

Teaser Letsplay mit User-Beteiligung: Ihr könnt per Metagame als Crowdfunder die Geschicke des Hochelfen-Königreichs mitbestimmen – andernfalls aber auch kostenlos zusehen. Folge #0 erklärt alles. ​​​​​​​

Aktion: Warhammer 2 LP
165€ 1500 1. Monat (Folgen 1-10 + Metagame)
3000 2.Monat (Folgen 11-20 + Metagame)
4500 3. Monat (Folgen 21-30 + Metagame)

Wir grüßen euch!

I. Über das Crowdfunding

Die Folge #0 enthält noch kein Metagame-Rollenspiel, weil es viel zu erklären gibt. Durch Teilnahme am Crowdfunding unterstützt ihr das Projekt und nehmt am Metagame teil (sofern ihr registrierter GG-User seid). Sobald 1.500 Euro erreicht sind, beginnt sofort der 1. Elfenmonat (siehe II), alle Folgen sind frei für alle. Sollten bis 31.3. keine 1.500 Euro erreicht werden, gibt es ein Mini-Letsplay nur für Crowdfunder (aus je 150 Euro wird eine Folge, großzügig gerundet). Ist am ersten Tag eines neuen Elfenmonats nicht der nächste Elfenmonat finanziert (weitere 1500 Euro), geht das Letsplay noch so viele Folgen lang, wie finanziert wurden.

II. Über den Elfenmonat

Ein Elfenmonat dauert 29 irdische Tage und enthält zehn Folgen und das Metagame. Tage 1-3: Metagame: Elfenhof + Kriegsrat, Weisungen des Schatzkanzlers Tag 6: Folge 1, Tag 8: Folge 2, Tag 10: Folge 3, Tag 12: Folge 4, Tag 14: Folge 5 Tage 16-18: Metagame: Kriegsrat, Weisungen des Schatzkanzlers. Tag 21: Folge 6, Tag 23: Folge 7, Tag 25: Folge 8, Tag 27: Folge 9, Tag 29: Folge 10 Tag 30 ist dann wieder der Beginn der dreitägigen Phase Elfenhof + Kriegsrat, siehe II.2

III. Über den Elfenhof

Dem Elfenhof gehört automatisch jeder Crowdfunder an. Der Elfenhof stimmt zu Beginn jedes Elfenmonats über das strategische Vorgehen ab. Dazu werden mehrere Vorschläge vom Elfenkönig formuliert und zur Wahl gestellt. Dazu gehört Interventionsarmeen gegen feindliche Rituale, Kriegserklärungen etc. Der Elfenhof stimmt zudem ab dem 2. Elfenmonat über eine Erhöhung eines der beiden Schwierigkeitsgrade (Wirtschaft/Schlachten) ab. In Notsituationen kann der Elfenkönig auch zur Monatsmitte den Elfenhof einberufen.

IV. Über den Hohen Elfischen Kriegsrat

Im ersten Elfenmonat entspricht der Kriegsrat den Top-12-Spendern (bei Gleichstand Los). Ab Elfenmonat 2 zählen die Spenden des Vor-Elfenmonats (bei Gleichstand Los). Die Kriegsräte erhalten 2x pro Elfenmonat den aktuellen Spielstand von Jörg. Die Mitglieder des Kriegsrats beraten per PN-Depesche über wichtige taktische Ziele, also etwa wann eine Stadt erstürmt werden soll, eine Story-Schlacht anzugehen ist etc.

V. Über den Schatzkanzler

Schatzkanzler wird oder bleibt der User, der zu Beginn eines Elfenmonats seit Crowdfunding-Beginn am meisten in die Kriegskasse geworfen hat. Der Schatzkanzler ist Teil des Kriegsrats (der dadurch auf 13 Mitglieder wachsen kann). Zusätzlich zu seinen Pflichten als Kriegsrat kann der Schatzkanzler zu Beginn des Elfenmonats für bis zu drei Städte vorgeben, welche drei Gebäude dort errichtet werden. Der Schatzkanzler kann zu Beginn des Elfenmonats allen Provinzen neue Erlasse geben. Der Schatzkanzler darf in jeder Kriegsratssitzung verlangen, dass bestimmte Einheiten aufgelöst oder die Rekrutierung einer oder mehrerer Einheiten gestoppt wird. Der Schatzkanzler kann in jeder Kriegsratssitzung verlangen, Gebäude aufzulösen oder den Bau eines Gebäudes zu stoppen.

VI. Über das Letsplay

Eine Folge dauert etwa 45 Minuten und umfasst i.d.R. mehrere Spielrunde. Lange Spielrunden oder Schlachten können jedoch auch unterbrochen werden. Echtzeitschlachten werden nur geführt, wenn Jörg das für spannend oder nötig hält. Um voranzukommen, werden Schlachten oft einfach ausgewürfelt. Führt ein Auswürfeln zu einem schlechten Ergebnis, kann Jörg sich zur Echtzeit-Schlacht umentscheiden. Wenn sich Jörg einer Vorgabe von Schatzkanzler, Kriegsrat oder Elfenhof widersetzt, muss er die darauffolgende Runde ohne jegliche Befehlsvergabe überspringen: Grund ist, dass die dann nötigen Besänftigungsfestivitäten die Hochelfen voll in Anspruch nehmen. Verteidigungsschlachten dürfen dann nur durch Auswürfeln bestritten werden. Jörg wird auf Standard/Standard-Schwierigkeit beginnen (Wirtschaft/Kämpfe). Der Elfenhof darf ab dem zweiten Elfenmonat die Schwierigkeit anheben (siehe III.3).

VII. Über die Spielauswahl

Ich wollte schon lange mal ein Strategiespiel als Letsplay bringen. Total War - Warhammer 2 ist durch den Fantasy-Aspekt "bunt“, zudem schön anzusehen (auf der Kampagnenkarte wie in den Schlachten) und bietet auch viel Story. Teil 2 ist zudem klarer strukturiert als Teil 1 und bietet durch die Mahlstrom-Rituale immer wieder „Zwischen-Finale“.

Ursprünglich wollte ich die „Mortal Empires“-Kampagne spielen, die quasi TWWH1 und TWWH2 vereint. Dagegen sprachen dann drei Faktoren: Erstens bekommt man von der riesigen Zahl an Fraktionen in Wahrheit nichts mit (nur die ewig langen Zugzeiten des Computers). Zweitens ist die Karte „rausgezoomt“, es gibt weniger Regionen und damit taktische Finesse pro Kontinent. Und drittens fehlen fast alle Story-Elemente.

Wieso die Hochelfen statt Echsenmenschen, Skaven oder Dunkelelfen? Weil sie direkt dort sitzen, wo die Action passiert (um den Mahlstrom herum) und weil sie die am wenigsten "phantastische" Rasse sind. Sie sind quasi das „Imperium“ der Neuen Welt...

Wichtige Botschaft vorneweg: Wir sind sicher, dass auch Nicht-Strategen ihren Spaß haben werden mit diesem Letsplay, denn die Stärke vonist, dass durch das Szenario, die Story-Schlachten, das Mahlstrom-Ziel und natürlich durch die Entscheidungen der Fraktionen eine dichte Geschichte entsteht. Und die Stärke von Jörg ist, auch noch die schlimmsten eigenen Fehler als schlechtes Design oder Zorn der Götter zu erklären – wobei er dieses Mal (ab Folge 1) in die Rolle des(Möchtegern-) Königs der Hochelfen schlüpfen wird.Ihr müsst die folgende Textmassen übrigens nicht lesen, sondern könnt einfach Folgen angucken und, wenn ihr wollt, auch gerne etwas in die Schatzkiste werfen (ihr könnt anonym spenden, aber die interaktiven Elemente funktionieren nur für angemeldete User). Erteilen wir nun aber Elfenkönig Joregh Langorion das Wort (die genaue Erklärung von Crowdfunding sowie den Rechten von Elfenhof, Kriegsrat und Schatkanzler folgen danach)!Und sollten jetzt noch Fragen offenbleiben: Stellt sie in den Comments!