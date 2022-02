Total War Warhammer 3 Test

Teaser Als uralter Total-War-Fan seit Shogun-1-Tagen hat sich Jörg Langer nur verhalten auf Teil 3 der Warhammer-Serie gefreut. Und wurde umso positiver überrascht von der Chaos-Invasionsmechanik und mehr.

Mal wieder ein neues Total War – da fragen sich selbst alte Liebhaber, ob sie nicht mal grundsätzlich in anderen Gefilden amourös unterwegs sein sollten als immer nur im guildfordschen Schlafzimmer. Und der Gelegenheitsstratege denkt sich: Was ist der Unterschied zu den gefühlt 99 Völker-DLCs, die Creative Assembly für Teil 1 und 2 gebracht hat? Wenn ihr mir die Chance gebt, will ich diese Fragen gerne beantworten!

Einordnung der drei Serienteile

Total War Warhammer spielte in der Alten Welt, das ist bei dem vom Games Workshop erdachten Warhammer-Szenario so in etwa ein mystisch verzerrtes Europa. Das Kaiserreich entspricht in gröbsten Zügen dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, die Skandinavier sind wilde Nordmänner namens Norsca (und fallen auch gern dem Chaos anheim), im Nordosten bildet die an Russland erinnernde Kislev-Fraktion das Bollwerk gegen das Böse aus dem noch höheren Norden. Sturzbetrunkene nackte mordlüsterne Finnen? Man will es eigentlich nicht wissen und ist froh, dass es dann doch nur Chaos-Krieger sind. Im Südosten der Alten Welt sitzen Vampire (Transsylvanien, klar), und noch weiter südlich und östlich so illustre Rassen wie Zwerge und Grünhäute. Im Westen und Südwesten? Da machen sich in einer Art frankophiler Persiflage der Artus-Saga die Bauern-und-Ritter-Heere von Bretonia breit, benachbart zu den Waldelfen und anderem Gesocks wie den nomadischen Tiermenschen. Etliche der genannten Fraktionen gab es übrigens erst per DLC.

Warhammer 2 nahm sich dann die Neue Welt vor, wozu der Maßstab etwas verkleinert, also herangezoomt wurde. Hier gaben sich Hochelfen (auf "Atlantis" zwischen Europa und Amerika) sowie Dunkelelfen, Echsenwesen und Skaven (die gemeinsam Nord- und Südamerika bevölkern) gegenseitig auf die Mütze. Bald machten sich im Süden (Nordafrika) auch noch die Mumien-Könige breit und im Südosten und Osten die Vampir-Piraten. Während es in Teil 1 noch keine wirkliche Story gab – man musste seine Eroberungsziele trotz der periodischen Invasionen von Chaos-Armeen aus dem Norden schaffen –, legte Teil 2 deutlich nach: Alle vier Hauptfraktionen trachteten danach, den in der Mitte des Hochelfenreichs gelegenen magischen Mahlstrom zu kontrollieren. Zudem gab es mehrere Story-Schlachten und Cutscenes sowie ein richtiges Finale mit einer mehrteiligen Final-Schlacht (nachzugucken in den letzten beiden Folgen meines nahm sich dann die Neue Welt vor, wozu der Maßstab etwas verkleinert, also herangezoomt wurde. Hier gaben sich Hochelfen (auf "Atlantis" zwischen Europa und Amerika) sowie Dunkelelfen, Echsenwesen und Skaven (die gemeinsam Nord- und Südamerika bevölkern) gegenseitig auf die Mütze. Bald machten sich im Süden (Nordafrika) auch noch die Mumien-Könige breit und im Südosten und Osten die Vampir-Piraten. Während es in Teil 1 noch keine wirkliche Story gab – man musste seine Eroberungsziele trotz der periodischen Invasionen von Chaos-Armeen aus dem Norden schaffen –, legte Teil 2 deutlich nach: Alle vier Hauptfraktionen trachteten danach, den in der Mitte des Hochelfenreichs gelegenen magischen Mahlstrom zu kontrollieren. Zudem gab es mehrere Story-Schlachten und Cutscenes sowie ein richtiges Finale mit einer mehrteiligen Final-Schlacht (nachzugucken in den letzten beiden Folgen meines Warhammer-2-Letsplays ).

In Total War Warhammer 3 geht es jetzt weit in den Norden und weit in den Osten: Die Gebiete von Teil 2 fehlen völlig, und auch von der Karte aus Teil 1 nur noch wenig übrig: Die damalige Kartenmitte (Reikland, Sitz des Imperiums) ist nun das südöstliche Kartenende. Einige imperiale sowie zwergische und vampirische Fraktionen sitzen dort als NPC-Reiche, die aber maximal nervende statt spielentscheidende Wirkung entfalten.



So sieht die südliche Hälfte der neuen Kampagnenkarte aus (sie scrollt ungefähr noch mal so weit nach Norden, wo sich vor allem Chaos-Fraktionen, die vier Chaos-Minikarten und Cathay befinden). Ganz im Südwesten liegen Reikland und die Südlichen Gebirge. Dafür hat Kislev, das in Teil 1 im Nordosten saß, sehr viel mehr Platz bekommen und stellt die neue "westliche Kartenmitte" dar. Nördlich davon befindet sich das verzerrte "Skandinavien" mit seinen Eiswüsten und Gebirgen, dort kommen die meisten der fünf Chaos-Fraktionen her, nur das Orakel des Tzeentch startet direkt neben Cathay. Das wiederum stellt einen Abklatsch von China dar und liegt ganz im (Nord-) Osten, es wird von wahrhaftigen Drachen angeführt. Und südlich von Cathay lagert eines der beiden spielbaren Ogerkönigreiche (das sind Menschenkebapspieß-knabbernde Riesen, die es als Vorbesteller-Bonus/DLC gibt).

Die Story von Warhammer 3

Doch die genannten Chaosgötter schicken nun ihre Chaos-Champions in die Schlacht, um eben diese Gottwerdung zu verhindern, und auch Oger-Obermotze, Kislev-Kossaken und Cathay-Chinesen wollen mitmischen. Die Klammer des Ganzen ist, das der schon seit Teil 1 bekannte "alte weiße Mann mit weißem Raben auf der Schulter" (Warhammer-Eingeweihte streiten sich, ob er Archaon heißt) eine der Fraktionen dazu überredet, ihn als Berater zu beschäftigen. Als Belohnung will er jeweils "nur einen Tropfen von Ursuns Blut". Damit will er seinen magischen Superfolianten reinigen, wenn ich es richtig kapiert habe. Je nachdem, welche Fraktion ihr spielt, erzählt der Alte dieser genau das, was sie hören will, um ihn zu beschäftigen. Also beispielsweise der Sturmdrachin von Kathay, dass nur Ursun wisse, wo ihre verschollene Drachenschwester steckt.



Ken-Burns-zoomende, um Spezialeffekte und Animationen angereicherte Zeichnungen, nur vereinzelt gibt es kurze Renderszenen zur Abrundung. Chaosrisse korrumpieren sprichwörtlich das Land um sie herum (Tentakel im Boden...) und müssen schnell verschlossen werden. Unabhängig von der gewählten Fraktion gibt euch Warhammer 3 ein festes Ziel vor: Ihr müsst vor allen anderen den im Sterben liegenden Bärengott erreichen – was ihr dann mit ihm vorhabt, ist wie soeben geschrieben eine individuelle Angelegenheit, die sich in einem halben Dutzend fraktionsspezifischer Cutscenes manifestiert. Diese Zwischensequenzen sind englisch vertonte,-zoomende, um Spezialeffekte und Animationen angereicherte Zeichnungen, nur vereinzelt gibt es kurze Renderszenen zur Abrundung.

Die Chaosriss-Spielmechanik Spielmechanisch läuft die Kampagne so: Ihr müsst (mindestens) vier Chaos-Invasionen überstehen, die je 15 Runden dauern – übrigens gilt das auch als Chaos-Champion, denn die andere Chaoten sind ja eure Feinde. Während solch einer Invasion, die zwei Runden vorher angekündigt wird, öffnen sich überall auf der Welt "Risse". Diese haben die Farbe des jeweiligen Gottes (Grün für Pestgott Nurgle und so weiter) und korrumpieren die umliegenden Gebiete, sodass dort Steuereinnahmen und Zufriedenheit sinken und eure Armeen zunehmend Verschleiß erleiden, wenn sie sich dort bewegen. Auch die Landschaft verändert sich, wirkt verzerrt, verfärbt sich, Tentakel schießen aus dem Boden. Nach kurzer Zeit verlassen Chaos-Agenten die Risse und verstärken die negativen Effekte zusätzlich, sodann bilden sich dort Chaos-Armeen, die anfangen, die umliegenden Städte niederzubrennen. Kurzum: Ihr solltet die auf eurem Gebiet entstandenen Risse schnellstmöglich schließen, indem ihr jeweils eine Armee hinschickt und den anfänglich noch einfachen Kampf gewinnt.

Aber: Diese Risse sind auch Zugänge zu den vier Chaos-Reichen, die wiederum die Schmiede der Seelen umgeben. Dort wird Ursun gefangengehalten und dämmert seinem Ende entgegen. Indem ihr mit eurer Hauptarmee pro Invasion in eine der Chaosdimensionen reist und dort (in einer mehrstufigen "Survival Battle", die ich in meiner Version aber auch einfach automatisch gewinnen konnte) die Seele des örtlichen Chaosgötter-Prinzen stehlt, öffnet ihr schließlich den Weg zur Schmiede. Dann müsst ihr, bevor das ein Mitbewerber schafft, die letzte und ziemlich schwere Survival Battle überstehen, gegen Be'lakor und seine Seelenschnetzler-Hybrid-Dämonen. Ich brauchte, inklusive eines Fehlversuchs, gut vier Stunden dafür.

Last but not least lassen sich die Risse auch noch als Teleporter zweckentfremden.

Aber damit habe ich die eigentlichen Chaosgötter-Dimensionen noch nicht beschrieben: Diese sind Teil der großen Kampagnenkarte, aber nur durch die Risse erreichbar und normalerweise nicht sichtbar (auf der Minimap hingegen schon). Sie gehorchen eigenen Regeln: In Khornes Reich geht es darum, durch Gefechte möglichst viel "Blutzoll" zu zahlen, bevor man die Messingfestung betreten darf, wo man Khornes Champion besiegen muss. Außerdem lassen sich im Khorne-Reich mächtige Waffen "ausleihen", bis ihr das nächste Mal ein Chaos-Reich betretet. Konkurrenz-Chaosgott Slaneesh versucht euch, beim Betreten von Teleportern zu verführen, indem er euch gewaltige Goldgeschenke und Boni für die Kampagne verspricht, wenn ihr sein Territorium sofort verlasst. Bei Nurgle geht es wie erwartet um Seuchen (ihr solltet euch auf der Mini-Kampagnenkarte erst Anti-Seuchen-Boni holen, bevor ihr euch auf den Weg zur Festung macht). Und bei Tzeentch müsst ihr so zwischen Inseln herumteleportieren, dass ihr schließlich die Festung erreicht. Dazu könnt ihr euch Runen über den Teleportern anzeigen lassen, verzichtet dann aber auf andere Belohnungen wie die Wiederauffrischung eurer angeschlagenen Armee.

Ich war wirklich positiv überrascht, wie unterschiedlich sich die vier Dämonenreiche spielen. In jedem werdet ihr so etwa zehn bis zwölf Runden verbringen und dann hoffentlich mit einer Seele zurückkehren. Schafft das nämlich eine andere Fraktion im selben Gebiet vor euch, werdet ihr sofort rausgeworfen, müsst auf die nächste Invasion warten und lauft vermutlich nur noch im Verfolgerfeld mit (in meiner Partie schaffte es eine weitere Fraktion, quasi zeitgleich mit mir die vierte Seele zu holen). Wohlgemerkt, diese Chaos-Reich-Einlage findet parallel mit der normalen Kampagne statt, ihr könnt eure Expeditionsarmee auch per Globaler Rekrutierung noch verstärken. Ich finde, da hat sich Creative Assembly wirklich Mühe gegeben!

Auf der nächsten Seite verrate ich Einsteigern kurz den grundlegenden Spielablauf und allen Kennern die vielen Neuerungen. Und danach, wieso ich Warhammer 3 klasse finde, obwohl ich mit sechs der acht Fraktionen nichts anfangen kann!

Nur noch zwei Runden (siehe ganz oben die "2" unter dem Riss-Symbol) bleiben uns, die Seele des Hexer-Champions zu ergattern.

Die gleich fünf Chaos-Fraktionen ergeben insofern Sinn, als sich auch die Story von Warhammer 3 darum dreht, dass Dämonenprinz Bel'akor den Bärengott Ursun von Kislev – der wichtigste von vier Göttern der Fraktion – tödlich verwundet und gefangen genommen hat. Nach dessen Tod will er sich mit Ursuns Macht selbst zum Gott erheben, um den vier Chaosgöttern Nurgle (Pestilenz), Slaneesh (Verführung/Täuschung), Khorne (Blut und Krieg) sowie Tzeentch (Magie) Konkurrenz zu machen. Diese Gottwerdung könnt ihr quasi selbst nachspielen, indem ihr die Fraktion der Chaosdämonen übernehmt.