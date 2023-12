Feiertage-Verlosung 2023, 31.12.: Total War - Pharaoh

Teaser Mit dem heutigen Preis könnt ihr nicht nur mit Total War – Pharaoh auf den Schlachtfeldern des Alten Ägyptens den Sieg erringen, sondern auch eine besondere Goodie-Box gewinnen.

2023 war ein Jahr voller Spiele-Highlights, aber in der Branche selbst waren keine rosigen Zeiten angesagt. Auch Betreiber unabhängiger Spiele-Websites leben nicht im Überfluss. Umso mehr ein Grund, etwas an jene zurückzugeben, die GamersGlobal mit ihrer kontinuierlichen Unterstützung am Netz halten! Daher ist die Teilnahme an unserer jährlichen Feiertage-Verlosung mit fünf Preisen den Premium-Abonnenten von GamersGlobal vorbehalten. Wir danken Sega für die Bereitstellung des heutigen Tagespreises.

Tag 4, 31.12.: Total War Pharaoh Limited Edition und Räucherstäbchen-Box

Das heutige Preispaket umfasst zum einen Total War – Pharaoh, den neuesten historischen Teil der Strategie-Reihe von Creative Assembly in der Special Editon, die neben einem Spielcode auch eine Karte sowie zwei kosmetische Sets umfasst. Zum anderen darf sich der Gewinner über einen stilvollen Räucherstäbchenhalter mit einem Satz Räucherstäbchen, die euch auch olfaktorisch nach Ägypten versetzen sollen (beachtet bitte, dass die thematisch passende Box für Stäbchen und Halter auf einer Seite etwas beschädigt ist, wie auf dem Foto zu sehen ist).



Und so könnt ihr teilnehmen:

Echnaton versuchte bekanntlich, den ägyptischen Pantheon zu verdrängen und eine monotheistische Religion um den Gott Aton einzuführen. Tun wir so, als würdet ihr es ähnlich machen, aber ihr seid Zeitreisende und nehmt ein Spiel (plus Hardware und Energiequelle zum Abspielen) mit, das euer Volk von an anbeten darf. Um teilzunehmen, schreibt in die Kommentare, welches Spiel ihr dafür wählen würdet.