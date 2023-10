Creative Assembly verärgert Fans mit Stil der Forenmoderation

PC Linux MacOS

Im Steam-Forum zu Total War - Warhammer 3 hat Creative Assembly etliche Käufer ihres Spiels gegen sich aufgebracht: Zunächst wurden mehrere Kritik äußernde User aus den Foren verbannt, dann in einem Moderatorenpost neue Regeln erklärt, auf denen die Verbannungen basieren sollen. Unabhängig von der Kritik selbst löste diese umgekehrte Reihenfolge weitere Kritik aus, zumal in einem – mittlerweile nicht mehr zugänglichen – Post von CA unkonstruktive Kommentaren als "kritisch, ohne Lösungen aufzuzeigen oder nur auf Streit abzielend" definiert wurden – was auch legitime Kritik an den Spielen zu einem bannbewehrten Regelverstoß gemacht hätte.

Dazu kam die Aussage, dass die Diskussion von Leaks illegal sei, also gegen das Gesetz verstoßen würde, was faktisch falsch ist. In einem neuen Post hat sich Adam Freeman, Head of Community, für den vorherigen Post eines anderen, als Entwickler gekennzeichneten Mitarbeiters von Creative Assembly entschuldigt.

Die Kritik der Fans hatte sich zuletzt an dem Bann des Modders stompie5 entfacht. Der Modder konnte demnach fortan seine im Steam-Workshop veröffentlichte Mod "New Legendary Lord and Hero Artefacts Warhammer 3" nicht mehr aktualisieren.

Dieser jüngsten Auseinandersetzung vorausgegangen war Kritik an den verteuerten Preisen der jüngsten DLC zu Total War - Warhammer 3 sowie am Umfang des jüngsten Spiels der Reihe, Total War - Pharaoh. Letzteres wird von einigen Usern außerdem als "Fork" (Gabelung auf derselben technischen Grundlage) von Total War Saga - Troy bezeichnet, einem wesentlich günstigerem Ableger der Serie. Ob die Abstammung korrekt identifiziert wurde oder nicht, ist für den Ärger der Kommentatoren sicher zweitrangig. Im Test auf GamersGlobal wurde Pharaoh nicht als zu wenig umfangreich kritisiert, allerdings als innovationsarm.