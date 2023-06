Total War - Pharaoh Preview+

Teaser Nichts gegen Warhammer, aber es wird Zeit, dass nach (je nach Zählung) vier oder gar acht Jahren Creative Assembly mal wieder einen vollwertigen Serien-Hauptteil im historischen Setting herausbringt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal



Das kürzlich angekündigte Total War Pharaoh konnte ich bereits vor einigen Wochen mehrere Stunden lang spielen und selbst videograbben, nämlich in drei Schlachten. Alle Infos zur Kampagne, die ihr im folgenden lesen werdet, stammen hingegen aus einem Online-Event, und ich darf sie noch nicht bebildern. Darum habe ich im zugehörigen Preview-Video (unbedingt ansehen!) einige trickreiche Schwenks und Wetteränderungen gecapturt, um euch nicht nur Schlachtszenen zu zeigen.

Troy im Jahr 2020, aber das war ja, wie 2018 schon Thrones of Britannia, „nur“ ein Total-War-Saga-Titel, also kein Hauptwerk mit neuer Engine. Demnach war 2019 Three Kingdoms das letzte historische Total War, zumindest wenn man es im realistischeren statt Romanzen-Modus (auf Deutsch wiedersinnigerweise „Geschichte“ genannt) spielte. Will man ganz puristisch sein, muss man sogar bis 2015 zurück, zu Total War Attila, dem Quasi-Nachfolger zu Rome 2. Oder sogar gleich zu letzterem (Atilla und „neue Engine“?), dann wären wir im Jahr 2013 und bei Pharaoh ist das erste historische Total War seit…im Jahr 2020, aber das war ja, wie 2018 schon, „nur“ ein Total-War-Saga-Titel, also kein Hauptwerk mit neuer Engine. Demnach war 2019das letzte historische Total War, zumindest wenn man es im realistischeren statt Romanzen-Modus (auf Deutsch wiedersinnigerweise „Geschichte“ genannt) spielte. Will man ganz puristisch sein, muss man sogar bis 2015 zurück, zu, dem Quasi-Nachfolger zu. Oder sogar gleich zu letzterem (Atilla und „neue Engine“?), dann wären wir im Jahr 2013 und bei diesem Test und dem damaligen kleinen "Skandal" angelangt.

Von der Strategiekarte gibt's noch keine Screenshots, auch wenn ich sie schon im Video vorgeführt bekam, samt sich ändernder Grafik bei fortschreitendem Verlust der Ordnung (die Welt wird dann düsterer). Dieser Screenshot stammt aus einer Schlacht.

Die Strategie-Ebene: 3 Fraktionen, 8 Führer & Frisches

Total War Pharaoh beginnt etwa 1200 Jahre vor Christi Geburt und dreht sich um die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeerraum. Drei Fraktionen und acht Anführer treten an: Die Ägypter des Neuen Königreichs, bei denen ihr zwischen vier Anführern wählt, darunter der aggressiv expandierende Seti und der berühmte Ramses. Zweitens die aus dem heutigen Anatolien stammenden Hethiter sowie drittens die Kanaaniter – aus einem Gebiet, in dem wir Israel, Jordanien und Libanon verorten. Als nicht-spielbare vierte große Fraktion gibt es noch die Seevölker – eine historisch verbürgte Allianz von Seeräubern, die ihren Ursprung vermutlich im griechischen Raum oder in Süditalien hatten.

Die Weltkarte umfasst große Teile des östlichen Mittelmeerraums und ist entsprechend abwechslungsreich. Creative Assembly verspricht drei einzigartige Playthroughs, und auch jeder der Anführer spiele sich klar anders. Dazu kommen etliche neue Mechaniken auf der Kampagnenebene: Je nach der Stabilitätsstufe (von wohlhabend über Krise bis zum Kollaps) wird nicht nur die Weltkarte düsterer, sondern nehmen positive Ereignisse ab und Naturkatastrophen zu. Die Entwickler versprechen übrigens sehr viel mehr Einstelloptionen für die Kampagne als in früheren Titeln, darunter sogar zufällige Startpositionen.

Euren Anführer werdet ihr mit fünf freizuschaltenden Kronen individualisieren können (beispielsweise entfernt ihr so Bau-Restriktionen in einer Region), später wählt ihr noch, welchem von vier historischen Anführern eure Nation nacheifern soll, was weitere fundamentale Änderungen bringt. Indem ihr euren Pharaoh in spe mit entsprechender Ausrüstung ausstattet, verändert ihr seine Leibwache. Hier sehen wir Ramses als Teil einer Streitwagen-Einheit, vorhin war er noch von Bogenschützen umgeben gewesen. Doch wie gesagt, das alles wurde mir nur erzählt und vorgeführt, selber spielen konnte ich drei Schlachten. D ie sollten vor allem das neue dynamische Wetter, die unterschiedlichen, sich durchs Wetter teils verändernden Terrains (so kann Erdreich versumpfen oder Schlamm auch wieder trocknen) sowie sich ausbreitende Brände demonstrieren.

Die Animationen mögen besser geworden sein, aber sonderlich realistisch wirkt dieses Getümmel nicht auf mich...

Die Schlachten: Taktischer und wetterfühliger

Das Tempo der Gefechte wurde laut Creative Assembly verlangsamt, sodass sie taktischer werden. Neben bekannten Elementen wie Erschöpfung gibt es nun Abnutzung von Rüstung – eine schwer gepanzerte Einheit verliert also mit der Zeit im Getümmel ihren Schutz.

Drei grundsätzliche Einheiten-Haltungen bestimmen ihr Verhalten: Per „Advance“ versuchen sie den Gegner zurückzudrängen, per „Hold“ bleiben sie an Ort und Stelle, und per „Give Ground“ ziehen sie sich kämpfend Schritt für Schritt zurück, statt einfach wegzulaufen. Je nach Einheit gibt es davon noch Variationen wie etwa „Schildwall“ oder „schneller Rückzug“.

Das Wetter kann sich innerhalb einer Schlacht ändern und hat direkte Auswirkungen: Sandstürme verringern die Sichtweite und Bewegung, schädigen Soldaten darin und nehmen ihnen die Puste. Sengende Hitze erhöht stark die Erschöpfung, trocknet schlammige Böden und begünstigt das Ausbreiten von Feuern. Stürme wiederum verhindern Feuer und senken die Effizienz von Fernkämpfern, während Blitz und Donner auch noch Moraleinbußen mit sich bringen.

Nachdem ich die erste Preview-Schlacht auf Anhieb und die zweite im zweiten Versuch gewonnen habe, bin ich gespannt auf die dritte und letzte: Eine Belagerungsschlacht, bei der ich Mennefer, das heutige Memphis, verteidigen soll.

Die ägyptische Hauptstadt Mennefer sieht sogar während einer Belagerungsschlacht schön aus.



Belagerungen: Warhammer 3 setzt sich zum Glück nicht durch

Im Vergleich zu Total War Warhammer 3 scheint der Siegpunkte- und Verteidigungsbauten-Wahn wieder stark zurückgefahren zu werden. Mennefer stellt eine Spezialkarte dar, hat aber deutlich mehr „Frontfläche“, nämlich drei angreifbare Seiten, als die Warhammer-Hauptstädte. Das nutzt die KI in diesem Szenario auch aus und greift gleich an vier Stellen an.

Es gibt viel Platz auf Mauern und Straßen, dazu kommen große Plätze, sodass das Manövrieren – ein klassischer Schwachpunkt der Total-War-Belagerungssclachten – halbwegs funktionieren sollte. Abwehrtürme feuern automatisch auf die Angreifer, solange dieser sie nicht einnimmt. Es gibt mehrere Siegpunkte in der Stadt, deren Kontrolle kleine Boni wie Moralsteigerung mit sich bringt. Alles in allem also weniger Kleinklein bals in Warhammer 3, aber mehr als noch in Attila – mir kommt das so genau richtig vor, und ich hoffe inständig, dass die Kleineren Städte wieder kleinere Schlachten sein werden statt die komplizierten unübersichtliche Fleißarbeit aus Warhammer 3.

Schön auch Details wie in Brand gesetzte Gebäude oder hohes Gras, in dem sich manche Einheiten verstecken können. Wie bereits geschrieben, hat das Wetter Einfluss auf die Entwicklung von Bränden. In großer Hitze wie hier breiten sie sich schnell von Baum zu Baum aus beziehungsweise von Palme zu Palme, und greifen auch auf Gebäude über. So können wahre Flächenbrände entstehen, die auch Einheiten, die ich hindurchschicke, schädigen können. Irgendwann aber ist alles abgebrannt, und verkohlte Stümpfe bleiben zurück.

Diese dritte Preview-Schlacht, im Menü als „sehr schwer“ bezeichnet, habe ich auf Anhieb gewinnen können. Der Trick scheint zu sein, die viel zu langen Stadtmauern rechtzeitig aufzugeben und sich auf einige der Siegpunkt-Stellen zurückzuziehen. Es gibt genügend Engstellen, um diese zu verteidigen, und der von der Mauererstürmung bereits angeschlagene Gegner war meinen noch relativ intakten Einheiten im Straßenkampf nicht gewachsen.



Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)



Anzeige

Meinung: Jörg Langer Mir hat dieser erste Kontakt mit Pharaoh Spaß gemacht, aber natürlich würde ich nun gerne als nächstes die Kampagne selber spielen können – sie ist für mich traditionell die wichtigere der beiden Spielhälften eines jeden Total War. Denn so anders spielten sich die Preview-Gefechte nicht als die Schlachten der letzten, sagen wir vorsichtig, zehn Total-War-Serienteile, Rüstungsabnutzung hin, dynamisches Wetter her. Die Kampagne aber, mit ihren angekündigten Neuerungen wie der auch optisch wahrnehmbaren „Stabilität“, der neuen Epoche, in der sie spielt, und der in der Serie noch nie so detailliert dargestellten Region des östlichen Mittelmeers, die interessiert mich sehr. Und da Total War Pharaoh noch 2023 erscheinen soll, dürfte es ja nicht dermaßen lange dauern, bis man uns – und bald auch euch – ans ganze Spiel lässt.



Auf jeden Fall bin ich froh, dass nach Jahren, in denen die Total-War-Serie von Warhammer bestimmt wurde – nichts gegen die Trilogie, ich habe aktuell große Lust, eine weitere Warhammer-3-Partie zu starten! –, die Wurzeln der Serie wieder in den Fokus rücken. Und die liegen im historischen Bereich. Also, der Spätsommer (mein unverbindlicher Tipp...) kann kommen! Bei der Prognose bleibe ich jedoch vorsichtig, ich habe nicht wirklich viel vom Spiel selbst erlebt bislang. Mir hat dieser erste Kontakt mit Pharaoh Spaß gemacht, aber natürlich würde ich nun gerne als nächstes die Kampagne selber spielen können – sie ist für mich traditionell die wichtigere der beiden Spielhälften eines jeden Total War. Denn so anders spielten sich die Preview-Gefechte nicht als die Schlachten der letzten, sagen wir vorsichtig, zehn Total-War-Serienteile, Rüstungsabnutzung hin, dynamisches Wetter her.