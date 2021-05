Total War Warhammer 3 Preview+

Teaser Seit fünf Jahren schickt uns Creative Assembly in die Welt von Total War Warhammer, per "Mortal Empires" sogar auf einer Riesenkarte mit dutzenden von Fraktionen. Jetzt aber naht... das Chaos!

Die Welt derbegeisterte früher nur Tabletop-Spieler, die Zinnfiguren mithilfe von Maßband oder Lineal millimetergenau über Modellbau-Schlachtfelder zogen – und sich gerne darüber in die Haare gerieten, ob nun ein Trupp noch unter die Pappscheibe eines Zauberspruchs fiel (und also getroffen wurde) oder nicht. Die meiste Zeit verbrachten echte Fans jedoch damit, selbige Zinnfiguren liebevoll anzumalen.In der Folge wurde zwar Warhammer Fantasy vonübertrumpft, doch etliche Romane und Spin-off-Spiele hielten auch das Original am Leben. Dergenannte Reboot vermochte es allerdings 2015 nicht, das Herz vieler Alt-Fans zu erwärmen, aber zum Glück gibt es ja noch Creative Assembly: Die haben sich die dank des Resets offenbar günstiger gewordenen Lizenzrechte für drei Computerspiel-Umsetzungen auf Grundlage der "alten" Lore gesichert (also ohne Fantasy-Space-Marines und Co.) und seit 2016 zwei große Teile vonveröffentlicht, dazu die kostenlose Super-Kampagnen(die beide Spiele, im Maßstab angepasst, zu einer Riesenkarte vereinigt) und nicht zuletzt mehr kostenpflichtige DLCs mit weiteren Völkern und Helden veröffentlicht, als Normalsterbliche ohne Hilfe eines Taschenrechners zählen können.