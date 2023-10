Total War - Pharaoh Test+

Teaser Nach dem grandiosen Finale der Warhammer-Trilogie erweitert Creative Assembly den beliebten Taktik-Strategie-Mix um einen neuen historischen Teil. Kämpft, verhandelt und wirtschaftet im alten Ägypten!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Total War - Pharaoh ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobal



Für Total War - Pharaoh blicken die britischen Macher von Creative Assembly weiter zurück in die Vergangenheit als bei allen bisherigen Folgen der ehrwürdigen Strategiesaga: bis in die späte Bronzezeit, in die Ära von Ramses dem Zweiten, seines Zeichens Herrscher der alten Ägypter und eine der Hauptfiguren des jüngsten Total War-Teils. Aus drei Fraktionen und insgesamt acht Anführern könnt ihr wählen. Neben dem Volk vom Nil treten die Hethiter an, die auf dem Gebiet der heutigen Türkei siedeln, sowie die Kanaaniter oder Phönizier, die zwischen den beiden Großmächten auf dem Gebiet des heutigen Syrien, Libanon, Israel und Jordanien eingequetscht sind. Alle drei Fraktionen haben eigene Bauten, Einheiten, Ziele und auch Regeln, wobei die Kanaaniter sich teils bei ihren südlichen und teils bei ihren nördlichen Nachbarn bedienen. Je nach Startposition steht euch eine vergleichsweise einfache oder aber anspruchsvolle Herrscherlaufbahn bevor, wobei Pharaoh beim Kampagnenstart gleich mit der ersten Zugabe punktet.

Ihr dürft diesmal nämlich nicht nur den Schwierigkeitsgrad festlegen, sondern darüber hinaus viele weitere Details des Szenarios beeinflussen. Zum Beispiel wie häufig Zufallsereignisse auftreten, wie weit Armeen sich in einer Runde bewegen dürfen, wie lange die Forschung dauert, ob eure Verhandlungspartner diplomatischen Vorschlägen eher zu- oder abgeneigt sind, wie aggressiv eure Kontrahenten agieren und zahlreiche zusätzliche Faktoren. Einige Optionen dürft ihr sogar noch in einer laufenden Partie ändern. Das alles erhöht nicht nur den Wiederspielwert, sondern beeinflusst tatsächlich auch wesentlich den Verlauf der Partie. Ob auch die anderen Neuerungen im nunmehr sechzehnten Serienteil zu gefallen wissen und für Veteranen genug frischen Wind bringen, verrate ich euch in diesem Test. Die Ländereien der Hethiter unterscheiden sich nicht nur in Sachen Optik von denen der Ägypter, auch die Rohstoffe sind anders verteilt.

Das Wichtigste in aller Kürze

Tatsächlich möchte ich mich im Folgenden weitgehend auf die Änderungen gegenüber den Vorgängern beschränken, denn die Grundlagen der Total-War-Reihe sollten angesichts ihrer über 20-jährigen Erfolgsgeschichte auch jenen bekannt sein, die diesen seltenen Mix aus rundenbasierter Globalstrategie und in Echtzeit geschlagenen Taktikgefechten bislang verschmäht haben.



Ohnehin ist das Spielfundament recht einfach gegossen: Als Anführer eines kleinen Fürstentums ringt ihr mit Dutzenden anderen Potentaten um die Vorherrschaft. Dazu handelt ihr mit euren Nachbarn Tauschgeschäfte und Abkommen aus, erweitert eure Provinzen um diverse Einrichtungen wie Farmen, Minen, Kasernen oder Tempel und stellt Armeen auf, welche ihr Zug um Zug von einem Brennpunkt zum nächsten schickt. Prallen zwei Kontrahenten aufeinander, könnt ihr das Ergebnis entweder vom Computer berechnen lassen oder im Echtzeit-Modus die (zu Verbänden aus 20 bis 100 Soldaten zusammengefassten) Streitkräfte selbst steuern. Da die Taktikschlachten meist ziemlich lange dauern, beschränken die meisten Veteranen ihren persönlichen Einsatz auf die Entscheidungsschlachten und akzeptieren ansonsten die Würfelergebnisse. Die Ergebnisvorhersage stimmt praktisch immer. Die Schlachtberechnung liefert größtenteils faire Ergebnisse. Nur bei knappen Konfrontationen oder in der Unterzahl solltet ihr persönlich eingreifen.

Jetzt ha’m s’es mit Ramses

Das historische Szenario rund um die späte Bronzezeit am östlichen Mittelmeer bringt natürlich die üblichen frischen Ländereien, Stämme, Einheiten, Gebäude und Technologien mit sich. Das kennt man von den anderen Vertretern der Reihe. Der Forschungsbaum nimmt in Total War - Pharaoh die Form von rund 60 königlichen Erlassen an, deren Einführung jeweils ein paar Runden dauert und dann verschiedene Boni bringt, etwa ein höheres Rohstoffeinkommen oder mehr Erfahrungspunkte für eure Streitkräfte. Das ist spielerisch komplett anspruchslos, ihr klickt einfach auf den nächsten Fortschritt, aber immerhin könnt ihr durch diverse Verzweigungen Prioritäten setzen.

Die Fraktions- und Einheitenvielfalt leidet im Vergleich mit der gigantischen Total War - Warhammer-Trilogie zwangsweise. Auf dem Papier kann zwar auch Pharaoh mit einer eindrucksvollen Anzahl an Militäreinheiten punkten. Bei näherem Hinsehen entpuppen sich aber alle Truppentypen als Varianten von fünf grundlegenden Klassen: Offensive und defensive Infanterie, Kavallerie, Fernkämpfer und Unabhängige. Beispiel: Es gibt Nahkämpfer mit Schwertern, mit Keulen oder mit Äxten, mit Schild oder ohne, mit Rüstung oder halb nackt, von der Halbinsel Sinai oder aus dem Nildelta. Das sind schon eine Menge verschiedene Soldaten. Aber diese unterschieden sich eben primär anhand ihrer Kampfwerte wie Geschwindigkeit oder Moral. Ob sie nun Ramses’ Leibwache oder Hethitische Stürmer heißen: Ihre Funktion auf dem Schlachtfeld ist die gleiche und es gibt nur wenige eigene Formations- oder Spezialbefehle, die etwas Abwechslung ins Spiel bringen.

Als sechste Militärklasse könnte man eventuell Kriegsgeräte wie Rammböcke oder Belagerungstürme zählen, aber diese spielen nur in Gefechten um Festungen eine kurze Rolle und sind obendrein aus den Vorgängern bekannt. Erwähnenswert ist eher die Kavallerie. Reiterei im heutigen Sinne spielte in dieser Zeitperiode praktisch keine Rolle, vielmehr spannen die damaligen Ritter ihre Rösser vor einen Streitwagen, von dem aus sie Pfeile verschießen oder Gegner mit Lanzen jagen. Damit sind die antiken „Schützenpanzer“ ideal für schnelle Flankenangriffe, aber in unwegsamem Gelände nahezu hilflos. Anzeige In Wäldern könnt ihr eure Einheiten nicht nur vor neugierigen Blicken verbergen, Bäume schützen auch prima vor Attacken durch Streitwagen.