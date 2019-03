GG-Wochenrückblick KW 13/2019: Redaktionelle & User-Inhalte // Vor 5 Jahren & mehr

Sekiro - Shadows Die Twice ab 56,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 13: Rückblick von Sonntag, 24. März, bis Samstag, 30. März 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Im MoMoCa dieser Woche sprechen Jörg und Christoph unter anderem über verschiedene GDC-Themen sowie die entsprechende GamersGlobal-Doku. Inhalte in Form von Texten und Videos bieten euch zum Beispiel die Preview zu Conan Unconquered oder auch der Test+ und die SdK zu Yoshi's Crafted World. Außerdem könnt ihr euch ein Interview mit dem Vice President of Content von Oculus anschauen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Zwei News, die sich um Spiele-Klassiker drehen, stehen ganz oben auf der Liste, wobei im ersten Fall vermutlich auch die Verlosung ihren Teil dazu beigetragen hat. Ebenfalls häufig aufgerufen und vielfach kommentiert wurde die Borderlands 3-Ankündigung, die Bekanntgabe des kommenden Daedalic-Spiels (bei dem Gollum im Fokus steht) oder auch, dass zwei neue Modelle der Switch-Konsole kommen könnten. Die News nach der absteigender Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 31. März:

❸ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Pillow Castle Unannounced Title: "Forced Perspective"-Knobelspiel bald auf Steam

Im vorgestellten Titel kommt die „Erzwungene Perspektive“ zum Einsatz, bei der „Objekte für den Zuschauer größer, kleiner, näher oder weiter erscheinen“. Zitat aus der News: „Je nachdem, aus welchem Blickwinkel ihr auf ein Objekt in der Spielwelt schaut, ändert sich dessen Größe. Daraus ergeben sich teils ungewöhnliche Möglichkeiten, um Hindernisse zu überwinden.“ Das unten eingebettete Video gibt euch einen ersten Eindruck vom Beschriebenen.

» 10 Jahre hier nun! Und keine Medaille??? D: «

— Cam1llu5_EX am 29. März 2019 um 22:41 Uhr

❹ ⚊ Community-Inhalte

Neben den Lesetipps zum Wochenende steht euch auch der jüngste Arcade-Check zur Verfügung. Darüber hinaus wurdet ihr über die Ergebnisse der User-Umfrage zu zwei neuen Community-Projekten informiert.

❺ ⚊ KW 13/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Dieses Mal haben wir für euch unser GDC-Interview mit dem damaligen Vice President of Creative bei Ubisoft Montreal sowie den User-Artikel von Zille herausgesucht, mit dem der „Mythos Football Manager zumindest hinterfragt“ wird. In den News vor fünf Jahren ging es unter anderem um Künstliche Intelligenz, zu schwache Konsolen und den Kauf des Oculus-Rift-Herstellers durch Facebook.