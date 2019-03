Der Herr der Ringe - Gollum: Action-Adventure von Daedalic angekündigt

Der Hamburger Entwickler und Publisher Daedalic Entertainment hat kürzlich Der Herr der Ringe - Gollum angekündigt. Wie der Name verrät, handelt es sich um ein Action-Adventure, das den titelgebenden Charakter aus dem Der Herr der Ringe-Universum von J.R.R. Tolkien in den Mittelpunkt stellt. Daedalics CEO und Gründer Carsten Fichtelmann äußert sich dazu mit den folgenden Worten:

In Gollum lassen wir den Spieler in die Rolle einer der ikonischsten Figuren Mittelerdes schlüpfen. Wir erzählen Gollums Geschichte aus einer Perspektive, die es in keinem Medium des Storytellings je zu sehen gab. Dabei bleiben wir der legendären Buchvorlage von J.R.R. Tolkien immer treu.