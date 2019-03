GG-Wochenrückblick KW 12/2019: Drei Premieren, GDC damals und heute

PC XOne PS4

Das Wichtigste von Sonntag, 17. März, bis Samstsg, 23. März 2019

Die Redaktions-Highlights der Woche

Während Jörg im mal sonnigen, mal regnerischen San Francisco arbeitet, filmt und fotografiert, übernehmen zu Hause Dennis, Christoph, Benjamin und Heinrich die redaktionellen Inhalte. Herausgekommen ist ein Mix aus Vampiren, Loot-Shooter und einem 18 Jahre alten Rollenspiel.

Die zehn meistgelesenen News der Woche

Die Neuigkeit von Googles vorgestelltem Spiele-Streaming-Dienst Stadia ist eine große. Das zeigt nicht nur die meistgeklickte News der Woche auf GamersGlobal, sondern auch die prominente Erwähnung in fast allen großen deutschen Medien. Auch sonst dominieren News von der GDC 2019 sowie die Marken-Zugpferde Star Wars, Red Dead Redemption 2 und PUBG. Die Top-Ten-News der Woche absteigend nach ihren Lesern:

Was die Community so treibt

Die Woche brachte den ersten User-Artikel auf GamersGlobal, der zusätzlich als kleines Hörspiel eingesprochen wurde - und das von Q-Bert und iYork in der verqueren Cyberspace-Mär der Q-lumne 2 gar nicht mal schlecht. Premiere Nummer zwei feierte Jonas S. als Indie-Checker. Sein erstes Spiel: Dawn of Man, ein etwas anderes Aufbauspiel. Und zu Premiere Nummer drei kommen CBR und erneut iYork, die erstmals an der Galerie „Das spielen unsere User“ teilnehmen. Hier sind noch Plätze frei, traut euch!

Um noch mehr über die User auf dem Planeten Haar zu erfahren, hat ChrisL zwei Projekte angestoßen und nach eurer Meinung gefragt: Spielplatz oder Interview? Wissens- und Nichtwissenswertes erfahrt ihr in den Retro-Kalendeblättern der Woche unter anderem über Dropzone, Archon Ultra und Call to Power. Einen weiteren Oldie haben Jürgen und Christoph von der Zankstelle ausgegraben und mit einer Portion Retrokompott ein Audio-Let's-Play zum Amiga-Spiel Ooze aufgetischt.

Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

So ein Zufall aber auch! Vor genau fünf Jahren fand die GDC 2014 statt - und Jörg Langer war natürlich vor Ort und schoss fleißig Bilder, führte Interviews und schickte Neuigkeiten aus San Francisco. Ebenfalls auf der GDC sorgte ein Vortrag zweier Chef-Entwickler für Aufsehen, in dem sie behaupteten, der Plot eines Spiels sei „deutlich überbewertet“ - was ein großer Teil der GG-User anders sah. Desweiteren wurde Electronic Arts mal wieder zur Wahl des schlechtesten Unternehmens der USA nominiert. Nachdem der Spielehersteller 2012 und 2013 den „Goldenen Kackhaufen“ des Verbrauchermagazins Consumerist gewann, wird 2014 - so viel sei vorweg genommen - der Kabelbetreiber Comcast den Nagativpreis überreicht bekommen. Dabei hätte EA für die dreiste Pay-to-win-Mobil-Versoftung eines Spieleklassikers den Preis durchaus verdient gehabt.

Und dann war da noch...

Der 30 Jahre alte Stunt Car Racer von MicroStyle hat nun eine Portierung auf den BBC Master spendiert bekommen (siehe Video unten). Den werden die wenigsten von euch zu Hause stehen haben, aber für einen wohligen Amiga-, Atari- und C64-Erinnerungsaustausch taugt der Fun-Racer noch bestens.