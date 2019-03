GamersGlobal-Wochenrückblick KW 11/2019: Redaktionelle & User-Inhalte // Vor 5 Jahren

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 11: Rückblick von Sonntag, 10. März, bis Samstag, 16. März 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Während euch am Ende der Woche der zweite Wochenschlusscast erwartete, konntet ihr euch am Montag wie üblich den MoMoCa anhören. Getestet wurden zudem die GOG-Version von Diablo oder auch das Adventure Trüberbrook, und auch eine Preview zu Hades wurde veröffentlicht. Darüber hinaus feierte das Premium-Magazin sein siebenjähriges Bestehen und zu The Division 2 könnt ihr euch derzeit drei Videos anschauen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Bei den etwa 70 News der vergangenen Woche stachen dieses Mal unter anderem die Meldungen zur E3-Präsentation von Cyberpunk 2077 heraus sowie die News, dass die Gamescom in Köln verbleibt. Ebenfalls häufig aufgerufen wurden die Beiträge zur kommenden Doom-Verfilmung oder auch jener über die zensierte Nacktszene in Devil May Cry 5. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 17. März:

❸ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir jeweils auf eine oder zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten. Die Autorin oder der Autor des Wochenrückblicks kann hierbei subjektiv entscheiden, welcher Beitrag Erwähnung findet.

Friendly Fire: Charity-Livestream sammelt knapp 900.000 €

Die Spendenaktion Friendly Fire – die im vergangenen Jahr einen Sonderpreis des Deutschen Computerspielpreises erhielt – konnte gemeinsam mit Sponsoren wie Bethesda und Microsoft Xbox abermals erfolgreich eine hohe Geldsumme für Vereine und Wohltätigkeitsorganisationen (wie zum Beispiel Schulen ohne Rassismus, Deutsche Depressionshilfe oder EXIT Deutschland) sammeln. Im alltäglichen Newsalltag mit seinen oft nur vermeintlich „großen“ Themen eine gute und wichtige Meldung.

❹ ⚊ Community-Inhalte

Wer möchte, kann sich im Forum für den GamersGlobal-Clan in The Division 2 anmelden. Lesestoff bieten euch zudem ein aktueller User-Artikel von Admiral Anger sowie die Lesetipps zum Wochenende von Steffi Wegener.

❺ ⚊ KW 11/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Fünf Jahre ist es nun schon wieder her, dass Jörg Langer und Heinrich Lenhardt (in) Dark Souls 2 überlebt haben. Des Weiteren war Jade Raymond nicht nur in der aktuellen Woche ein Thema unter vielen, sondern bereits im März 2014 – Gleiches trifft auf News zur Steam-Plattform zu.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

