Neue Community-Projekte: Umfrage-Ergebnisse im Detail & nächste Schritte

Vom 17. bis 28. März hattet ihr die Möglichkeit, an einer Umfrage für zwei neue Community-Projekte teilzunehmen, die in diesem Beitrag ausführlich vorgestellt werden. Nachfolgend informieren wir euch über die Ergebnisse der Umfrage, an der 270 User teilgenommen haben, und wie es mit den vorgeschlagenen Projekten weitergeht.

❯ Vorschlag A: „Eure Spielplätze“

Wie es die Bezeichnung bereits andeutet, geht es bei diesem Galerie-Plus-Projekt um jene Orte, die ihr für das Spielen nutzt (Schreibtische, Wohn-/Arbeitszimmer-Aufbauten, eigens Angefertigtes). In der Umfrage wurde danach gefragt, ob generelles Interesse an solch einer Galerie besteht und ob ihr selbst teilnehmen würdet.

167 User (über 60 Prozent der Befragten) haben angegeben, grundsätzlich an anderen „Spielplätzen“ interessiert zu sein. Selbst mit einem Beitrag teilnehmen würden 70 User beziehungsweise 25,9 Prozent der Umfrageteilnehmer. Die Ergebnisse im Detail:

An Spielplatz-Galerien habe ich Interesse: 167 Stimmen (61,9 Prozent)

An Spielplatz-Galerien habe ich kein Interesse 103 Stimmen (38,1 Prozent)

An Spielplatz-Galerien nehme ich selbst teil: 70 Stimmen (25,9 Prozent)

An Spielplatz-Galerien nehme ich nicht selbst teil: 200 Stimmen (74,1 Prozent)

Wie geht es weiter?

Da das Interesse durchaus vorhanden zu sein scheint – die Umfrage gibt natürlich nur ein ungefähres Bild wieder – und immerhin 70 User angegeben haben, am Projekt mitwirken zu wollen, sind derzeit zwei Galerien vorstellbar. In jeder davon können rein rechnerisch um die 35 Beiträge verarbeitet werden (vielleicht gibt es weniger Teilnehmer, eventuell werden andere User durch die erste Galerie animiert).

In den kommenden Wochen wird euch daher ein Formular zur Verfügung gestellt, mit dem ihr eure Fotos sowie bei Bedarf einen kurzen Text einsenden könnt. Eine Galerie dürfte aufgrund der Zahlen in jedem Fall zustande kommen, danach sehen wir weiter.

❯ Vorschlag B: „USER“ (User Sind Endlos Relevant, Arbeitstitel)

Beim USER-Projekt steht ihr, die User von GamersGlobal, im Vordergrund: Fünf oder sechs (stets gleiche) Fragen können von euch beantwortet werden, die jeweiligen Beiträge könnten als fortlaufende Serie präsentiert werden (weitere Details in der eingangs verlinkten News).

Das generelle Interesse an diesen User-Fragen ist zumindest der Umfrage zufolge alles andere als gering: 208 Teilnehmer respektive 77 Prozent stehen diesem Vorhaben positiv gegenüber. Ein äußerst ausgeglichenes Bild zeigt sich hingegen bei der eigenen Teilnahme, die sich 136 User (50,4 Prozent) vorstellen können. Die Ergebnisse im Detail:

An User-Fragen habe ich Interesse: 208 Stimmen (77 Prozent)

An User-Fragen habe ich kein Interesse: 62 Stimmen (23 Prozent)

An User-Fragen nehme ich selbst teil: 136 Stimmen (50,4 Prozent)

An User-Fragen nehme ich selbst nicht teil: 134 Stimmen (49,6 Prozent)

Wie geht es weiter?

Während die Umfrage deutlich macht, dass grundsätzliches Interesse vorhanden zu sein scheint, sieht es bei der eigenen Teilnahme ein wenig anders aus: Die eine Hälfte der Befragten würde zum derzeitigen Zeitpunkt keine Fragen beantworten, die anderen 50 Prozent hingegen schon. Allerdings muss hierbei auch bedacht werden, dass es freilich schwierig ist, sich für eine eventuelle Teilnahme zu entscheiden, obwohl die Fragen noch gar nicht feststehen.

Da das Interesse mit 77 Prozent recht hoch ausgefallen ist, wird dieses Projekt weiterverfolgt. Angenommen, es bleibt bei den derzeit etwa (noch rein theoretischen) 140 Teilnahmen, würde das bei einer monatlichen Veröffentlichung für viele, viele Jahre reichen. Auch zwei Beiträge pro Monat würden um die sechs Jahre füllen ...

Da das Ganze jedoch von Beginn an ein Community-Projekt darstellt, liegt noch etwas Arbeit vor uns: In den kommenden Wochen erhaltet ihr die Möglichkeit, mittels Formular für einen bestimmten Zeitraum Fragen einzusenden, von denen ihr glaubt, dass deren Antworten interessant, spannend, aufschlussreich und dergleichen sind (weitere Infos dazu folgen). Anschließend könnt ihr über alle Einsendungen abstimmen; die fünf oder sechs Fragen mit den meisten Stimmen werden schließlich für das Projekt verwendet.

Soweit der Stand der Dinge. Wie üblich freuen wir uns auf euer Feedback!