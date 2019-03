Nun auch WarCraft 1 & 2 überarbeitet bei GOG + Figurenverlosung (beendet)

PC MacOS

Auf diese beiden Warcraft-Figuren sowie den Code mit beiden Spielen darf sich der Hauptgewinner freuen! (eine der Figuren hat bei eBay wohl 130 Euro erzielt...).

Die Verlosung ist beendet, allen Teilnehmern danke für die teils sehr lustigen Comments! Durch Auslosung gewonnen haben die drei folgenden Kommentatoren:Hauptpreis: wilco96 Trostpreise:und Caesar Die drei Bundle-Codes schicken wir in diesen Minuten per PN zu, die beiden Figuren gehen vermutlich nächste Woche an den Hauptgewinner.Ursprüngliche News:Nachdem GOG.com erst vor einigen Wochen Blizzardsin einer leicht überarbeiteten Fassung und erstmals ohne Kopierschutz neu veröffentlichte (Spieleveteranen-Patreoniken wissen mehr, in Folge 139 führten wir dazu ein Interview ), sind nun auch die beiden RTS-Klassikerunderschienen, für zusammen 13,29 Euro (Partnerlink) Während sich WarCraft noch erkennbar an Westwoodsorientierte (natürlich bei ganz anderem Szenario), führte WarCraft 2 etliche Neuerungen ein, darunter die ersten Seekämpfe in einem Echtzeit-Strategiespiel.Wir verlosen bei GamersGlobal zwei der brandneuen WarCraft-Figuren, siehe Fotos unten (und noch als "Trostpreise" zweimal beide Spielecodes). Alles, was ihr zum Mitmachen tun müsst, ist uns per Comment unter dieser News zu schreiben,Wir losen dann am 29.3.2019 die Gewinner aus.