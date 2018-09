TGS2018: Sekiro - Shadows Die Twice angespielt

PC XOne PS4

Auch wenn die Dark-Souls-Anleihen unverkennbar sind, orientiert sich das neue From-Software-Spiel stärker am natürlich ebenfalls auf Souls aufbauenden Bloodborne. Jörg ist für euch probegestorben.

Es ist doch keine Frage, dass sich der weltbeste Ü45-Dark-Souls-Remastered-Spieler Salmdorfs auf der TGS sogleich zum Sony-Stand begeben hat, um dort Sekiro einen Besuch abzustatten. Also dem „einarmigen Wolf“. Genauer gesagt Sekiro - Shadows Die Twice, dem neuen Spiel von From Software. Das geht, so viel wussten wir schon, spielerisch eher den Weg weiter, den Bloodborne 2015 eingeschlagen hat: schnell und tödlich statt (wahlweise) bei Dark Souls auch langsam und tödlich. Gleichzeitig werden die RPG-Aspekte so stark zurückgefahren, dass man besser von Actionspiel als „Action-RPG light“ spricht.



Schauplatz ist eine leicht verschneite, da im Gebirge gelegene, fantastisch-japanische Burg, irgendwann in der Sengoku-Ära um das 16. Jahrhundert herum. Dass überall tiefrotes Herbstlaub herumliegt, ist vermutlich eher stilistischen als klimatischen Überlegungen geschuldet.

Dummerweise waren Bildschirmtexte und Tastenbelegungsanzeige fast ausschließlich auf Japanisch (Moment, das Kanji für Tod wurde hilfreicherweise übersetzt, also als „Death“, das hätte ich natürlich allein nicht rausbekommen). Deshalb ist alles Folgende mit einer gewissen Restvorsicht zu genießen.

Kriegermönch mit Gadget-Arm

Ich spiele einen Shinobi, einen Kriegermönch, der mit einem Katana-Schwert und einer Art Armprothese bewaffnet ist, die ein Seil mit Greifhaken abzuschießen in der Lage ist. Ich kann außerdem zu weiteren Waffen wechseln, etwa Shuriken. Neben der „Zweitwaffe“ darf ich auch mein aktuelles Hilfsutensil durchwechseln. Hilfreich war auf jeden Fall ein Heiltrank, der fünf Ladungen hat. Aufgefüllt wird er an „Sculptur‘s Idols“, so heißem im Spiel die Leuchtfeuer. Ich bin übrigens dafür, dass From Software einfach in allen ihren Spielen die selbe Terminologie verwendet, dann muss man sich nicht umgewöhnen. Ebenfalls aufgefüllt am Sculpturer‘s Idol werden „Magiepunkte“, die durch eine kleine Engelsstatue symbolisiert werden. Von den Sculpturer’s Idols gab es zumindest in der Demofassung gefühlt genügend, nämlich drei innerhalb der maximal 20 Minuten Spielzeit, einer direkt vor dem Bosskampf.

Ich beginne auf der äußeren Mauer der japanischen Burg und setze sogleich meinen Greifhaken am Seil ein: Grüne Punkte markieren mögliche Zielpunkte, zu denen ich mich dann schnell „teleportieren“ kann. Auch direkt auf Gegner drauf funktioniert das teilweise, dann wird der Punkt rot. Es geht auch an manchen Stellen die alte Spiderman-Taktik, nämlich frohgemut in den Abgrund springen und dann im Flug den Greifhaken einsetzen. Da dieser auf einer Taste liegt, muss man nicht exakt anvisieren, sondern drückt einfach im richtigen Moment die Taste. Die Reichweite des Greifhaken beträgt übrigens gut 30 Meter, ich schwinge mich damit auf Dächer oder auch in herausgesprengte Öffnungen in oberen Stockwerken.

Was mir auch gleich aufgefallen ist: Zumindest bei normalen „Sprüngen" zu Boden, sagen wir mal, so aus dem dritten Stock, gibt es keinen Fallschaden. Bei Dark Souls würde da schon ein Viertel der Lebensleiste fehlen.



Meine Gegner waren überwiegend nicht „phantastisch“, sondern typische Kämpfer der Sengoku-Zeit.

Stealth Kills und verändertes Kampfsystem

Selbstverständlich gibt es Stealth-Kills, wenn ich es schaffe, mich von hinten anzuschleichen. Einmal ist es mir auch durch einen beherzten Sprung von oben geglückt, der Gegner muss dazu markiert sein. Ob ich dann noch eine Taste drücken muss oder nicht, weiß ich nicht, es mag auch Zufall gewesen sein. Jedenfalls bekomme ich bei solchen heimlichen Tötungen in der Regel eine blutfontänenreiche Animation Marke „Katana in den Hals einführen“ zu sehen.

Generell scheint man beim Kämpfen erstmal die Hitpoints des Gegners auf null bringen zu müssen, bevor man dann den tödlichen Schlag ansetzen darf. Das spielt sich aber weniger grundsätzlich anders, als es erst klingt, und fällt bei kleineren Gegnern nicht groß auf. Wer zu lange wartet, nachdem die „erste Hitpointleiste“ (links oben) reduziert ist, muss aber mit ihrer Neufüllung rechnen. Blocken geht, besser scheint aber Ausweichen zu sein. Gegner tragen teils auch hohe Holzschilde, mir selbst war zumindest in der Demoversion kein Schild vergönnt. Seelen oder etwas Ähnliches gibt es nicht.

Ein Radar zeigt mit gelben Dreiecken (die sich quasi um einen gedachten Kreis um die Bildmitte herum bewegen) an, wo sich die nächsten von mir erspähten Gegner befinden, wird einer aggressiv, färbt sich sein Dreieck rot. Die Betonung liegt im vorigen Satz auf „erspähten“ Gegnern, denn mein erster Schreckmoment war, als ich durch hohes Gras lief, und dort plötzlich ein Samurai auf mich losging. Typisch Souls-like: Auch ein normaler Samurai kann mich in Windeseile mit einer Schwertkombi auseinandernehmen, wenn ich nicht die richtige Antwort darauf finde.

Statt der üblichen Rolle wird hier fleißig gedasht, überhaupt wirkt alles mindestens einen Gang schneller als in der Souls-Serie. Ich darf mich auch an Mauern entlanghangeln oder mich von ihnen runterfallen lassen, das lässt zusammen mit dem Greifhaken die Spielwelt etwas „begehbarer“ wirken.

Heiltränke statt Flakons

Die erwähnten fünf Heiltrank-Schlucke sind mit im Vergleich zu Dark Souls deutlich geringerem Zeitverlust konsumierbar, doch im Zweifel reicht auch die kurze Pause aus, um dem Gegner einen Schlag oder Streich zu gestatten. Offenbar kann ich mich mit diesem Heiltrank auch wiederbeleben, wenn ich eigentlich schon tot bin, und mache dann mit halber Energie weiter. Das ging bei mir einmal in einem normalen Kampf (wobei mein gerade siegreicher Gegner einfach abdrehte und weglief, sodass ich ihn von hinten angreifen konnte) und einmal beim Boss. Vielleicht habe ich aber auch ein anderes Item ausgelöst, aber definitiv war ich eigentlich schon tot und durfte dennoch an Ort und Stelle weiterkämpfen.

Meine Gegner beim Weg ins Innere der Festung sind vor allem Gestalten, wie man sie aus einschlägigen Samuraifilmen kennt. Also namensgebende Krieger in allerlei Ausführungen, dazu flintenbewaffnete Ashigaru. Der erste ernsthafte Gegner ist ein Shogun-Rüstung-tragender Hühne (also nur etwa 1,5mal so groß wie ich), der sein Zweihand-Odachi zu heftigen Schlägen verwendet. Also das alte Spiel: Versuche in den Rücken deines Gegners zu kommen! Dummerweise stößt der Typ mich auch mit einem Stoß seiner Schulter zurück, wenn ich ihm von vorne zu nahe komme. Naja, ich bin nur zweimal draufgegangen, bevor ich ihn getötet habe, vor allem, wenn ich ihn erst mal mit Shuriken bearbeite und zwar von einem Hausdach aus, zu dem ich ihn zurücklocke.

Apropos: Der Einsatz eines Shuriken kostet einen „Magiepunkt“, der Einsatz von Feuerbällen gleich zwei. So sind die anfänglich 15 Punkte schnell weg, doch jeder getötete Gegner füllt sie um drei Punkte wieder auf.

Mit dem Greifhaken kann man mitten im Sprung ein (vorgegebenes) Ziel anvisieren.

Giganto-Schlange und Bossgegnerin

Nach dem Groß-Samurai schleiche und springe ich weiter und komme an eine Schlucht. Dort schlängelt sich eine gigantische Schlange, und wenn ich gigantisch schreibe, meine ich superhypermegagroß. Ich verstecke mich hinter einer Felswand, während gefühlt 20 Meter neben mir der LKW-große Kopf der Schlange suchend zischelt. Als der Kopf abdreht, macht die Sony-Standdame neben mir Geräusche und Bewegungen, die mir bedeuten, nun doch zügig in die Schlucht hinunter zu springen. Unten wartet hohes Gras auf mich, in dem ich mich vor der Schlange sogleich wieder verstecken kann. Ob man gegen das Giganto-Vieh kämpfen wird, weiß ich nicht, jedenfalls würde ich ihren Leib also ohne Übertreibung einen Kilometer lang einschätzen; er kommt irgendwo aus dem Boden der Schlucht heraus.



Einen Sprung weiter nähere ich mich dem nächsten Abschnitt und meinem ersten Bossgegner – es ist der schon bekannte „weibliche Riesenmönch mit Naginata“, mit dem (beziehungsweise der) Sekiro - Shadows Die Twice auf Messen gerne beworben wird, und die ich bestimmt auch als Teaserbild für diesen Text verwenden werde. Ein Sculpturer‘s Idol liegt komfortabel direkt vor einem halb geöffneten Holztor (das dort vielleicht auch nur in der Demo ist), gehe ich durchs Tor, kommt sofort eine von Herbstlaub bedeckte Brücke, auf denen der Langwaffen-schwingende Boss wartet. Netterweise darf ich links und rechts auf breite Äste hochspringen, unnetterweise erwischt mich der Fiesling auch dort, wenn ich einfach stehenbleibe.

Dieser Kampf war mir irgendwie zu schnell, aber generell geht es darum, den Gegner erst mal zu lesen und seinen Hieben und Streichen auszuweichen, um hinter ihn zu gelangen. Das ist aber leichter geschrieben als getan, weil er schnelle Wirbel- und Zustoß-Attacken ausführt. Um es kurz zu machen: Ich habe den Bosskampf in vier Versuchen nicht geschafft, und dann war meine Zeit vorbei. Ich habe aber noch anderen Spielern zugeschaut, und einer von ihnen brachte den Boss zumindest in die zweite Phase: Plötzlich war die Brücke von dichtem Nebel verhangen und der Boss ein schwarzes Schattenwesen, das mit einer Schatten-Axt angriff. Doch wenige Minuten später war alles wieder normal, und der Boss kämpfte mit vollen Hitpoints weiter (ich vermute, die „Schattenphase“ war die Gelegenheit, ihm den tödlichen Streich zu versetzen). Was mir beim Zugucken auch auffiel: Indem ein anderer Spieler seine Waffe zum Feuerschwert machte, verabreichte er dem Bösewicht deutlich mehr Schaden.

Erster Eindruck

Das Ganze erinnert schon noch sehr an Dark Souls und Bloodborne, aber auch nicht zu sehr: Stats und Inventar gibt es nicht, und vor allem auch keine Seelen, die ich aufsammeln und wiederaufsammeln müsste. Selbst andere Waffen scheint es nicht zu geben, sondern nur weitere Gimmicks für meine Armprothese.



Die Grafik hat mir nicht nur aufgrund des Japan-Szenarios gut gefallen. Es wird mehr Eye-Candy geboten als in früheren Souls-Spielen, beispielsweise wird jeder Schlag des Bosses von aufgewirbeltem Herbstlaub begleitet (wenngleich nicht so beeindruckend wie in einem gewissen anderen Sony-Spiel um einen Samurai). Allerlei Dinge können zu Bruch gehen, und wenn ich einen Stapel Brennholz-Scheite treffe, rollen einige davon hügelabwärts.

Ich vermute, Sekiro wird mir am Ende zu schnell sein (das war der eine Grund für mich, Bloodborne nicht lange zu spielen). Und ohne RPG-Elemente fehlt mir vermutlich die Option, mangelnden Skill durch Hochgrinden auszugleichen. Andererseits gefällt mir der Mix aus phantastischem und historischem Japan-Setting sehr gut, womit der andere Anti-Bloodborne-Grund, das für mich uninteressante Van-Helsing-Setting, wegfällt. Mal sehen...