Sekiro: Multiplayer-Mod Sekiro Online veröffentlicht

Eigentlich spielt ihr in Sekiro - Shadows Die Twice (im Test, Note 8.5) von From Software einen einsamen Wolf, daher gibt es anders als bei Dark Souls und Bloodborne keine Multiplayer-Modi. Und deshalb kann Dennis in unserem Sekiro-Letsplay auch nicht auf eure Unterstützung hoffen, sobald er feststeckt. Der Modder LukeYui hat sich jedoch daran gemacht, der PC-Version einen Mehrspieler-Modus zu spendieren.

Seine Mod Sekiro Online ist kürzlich als offene Beta gestartet und erlaubt via P2P-Verbindung sowohl PvE als auch PvP mit Phantomen nach dem Vorbild von Dark Souls. Mit Installation der Mod erhaltet ihr neue Items: Damit fallt ihr als böser Geist in die Welt anderer Spieler mit aktiviertem Sekiro Online ein, hostet eine Koop-Sitzung oder verlasst eine Online-Partie. Im Koop ist der Fortschritt dabei synchron. Von den Spielern erlegte Bosse bleiben also auch nach Ende der Sitzung für alle Mitspieler erlegt. Maximal sechs Spieler können als Wolfsrudel losziehen oder die Klingen kreuzen.

Als Ein-Mann-Hobbyprojekt ist die Gameplay-Erfahrung erwartungsgemäß nicht perfekt. Die Latenz ist hoch, teils muss die Partie wegen Fehlern neu gestartet werden und mithin stürzt Sekiro noch ab, wenn ein anderer Spieler beitritt. Unter diesen Zeilen findet ihr einen Trailer zu Sekiro Online und in den Quellen den Link zur Modifikation auf Nexusmods.