Sekiro - Shadows Die Twice: Über 5 Mio. Verkäufe // Update im Oktober

PC XOne PS4

Zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Zeilen fehlen noch 250 Euro, um die Fortführung unseres Let's Plays – beziehungsweise die Folgen 36 bis 40 – zu Sekiro - Shadows Die Twice (im Test+ mit Wertung 8.5) zu gewährleisten. Ebenfalls mit dem Finanziellen im weitesten Sinne hat die Bekanntgabe des Publishers Activision zu den Verkaufszahlen des Titels zu tun.

Demnach konnten seit dessen Veröffentlichung im März des vergangenen Jahres mehr als fünf Millionen Exemplare verkauft werden. Zum Vergleich: Zu Dark Souls 3 – ebenfalls von From Software – berichteten wir seinerzeit „nur“ über die Auslieferungszahlen, die weniger als zwei Monate nach der Veröffentlichung die Marke von drei Millionen Einheiten überschritten hatten. Tatsächlich verkauft wurden vom dritten Teil der Dark Souls-Reihe seit dessen Erscheinen Anfang 2016 mehr als zehn Millionen Kopien.

Zurück zu Sekiro: Am 29. Oktober dieses Jahres erhält das Spiel ein (kostenloses) Update, durch das neue Features implementiert werden. So erhaltet ihr zum Beispiel die Möglichkeit, gegen jeden bereits besiegten Bossgegner erneut anzutreten. Darüber hinaus erwarten euch Herausforderungen, die „wirklich nur die mutigsten Krieger auf die Probe stellen ... oder die am törichtsten“. Mit anderen Worten: Stirbt der Protagonist an einer beliebigen Stelle, „dürft“ ihr komplett vorn vorn beginnen.

Eine weitere Neuerung stellt die Optionen dar, mit der ihr eure Bewegungen aufzeichnen und abspielen könnt. Zur Verfügung stehen euch für eine Aufnahme bis zu 30 Sekunden. Wenig überraschend könnt ihr euren Clip mit anderen Spielern teilen, wodurch diesen vielleicht bei schwierigen Passagen oder dem Auffinden von Geheimnissen geholfen werden kann.

Außerdem werdet ihr zukünftig auf neue Outfits zugreifen können. Während eines davon freigeschaltet wird, nachdem ihr Sekiro erstmalig durchgespielt habt, erhaltet ihr die anderen beiden durch das Bestehen von Herausforderungen. Alle neuen Kleidungsstücke sind zudem rein kosmetischer Natur.