Spiele-Streaming: Diablo-Erfinder kritisiert Pläne von Apple & Google

David Brevik, der Schöpfer hinter der Action-RPG-Serie Diablo, hat sich auf seinem Twitter-Account kritisch gegenüber den jüngsten Plänen von Google und Apple geäußert. Beide Unternehmen stellten kürzlich ihre Versionen von Streaming-Services vor, die in naher Zukunft an den Start gehen sollen. Brevik warnt, dass die Monetarisierungspläne für die beiden Dienste sehr negative Folgen auf die gesamte Spielebranche haben werden. Dabei stößt ihm vor allem das Modell sauer auf, das vorsieht, die Entwickler nach der Spielzeit der Kunden zu entlohnen, was laut Brevik dazu führen könnte, dass Studios ihre Spiele künftig künstlich strecken könnten und sich mehr Gedanken darüber machen würden, wie lange ihre Spiele am Ende den Verbraucher beschäftigen werden, anstatt sich auf die Spieleentwicklung zu fokussieren:

Ich bin sehr um die Zukunft des Spielemarktes besorgt. All diese Dienste, bei denen die Entwickler „pro Minute“ bezahlt werden, werden sich stark auf die Motivation beim Design auswirken und räuberische Machenschaften begünstigen. Wenn ihr glaubt, dass Free-to-play schlimm ist, dann habt ihr noch nichts gesehen. Und es gibt keine Möglichkeit, diese Entwicklung aufzuhalten. Diese Veränderungen werden kommen. Wenn Megakonzerne wie Google und Apple das zu ihrer Unternehmenagenda machen, dann wir es das Gaming für immer verändern.

Als Beispiel, wie ein einziges Unternehmen den kompletten Markt beeinflussen kann, nannte Brevik den Musik-Streaming-Dienst Spotify. „Und jetzt stellt euch eine Welt vor, in der die Buchautoren keine Bücher verkaufen würden, sondern Kunden ein Abo abschließen müssen und die Autoren stattdessen pro gelesene Seite bezahlt werden. Es würde alles verändern.“