BEENDET: Sekiro Letsplay: Live-Folge 20 HEUTE um 19:00 Uhr auf Twitch

Blut, Schweiß und Tränen in Echtzeit

Teaser Ganze 17 Folgen hat sich Dennis für euch bereits mit dem Shinobi-Abenteuer befasst. Nun habt ihr die Chance, ihm live beim Triumphieren zuzusehen und oder seinen Abstieg in den Wahnsinn zu erleben.

Aktion: Sekiro Letsplay

Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Sekiro Letsplay" hinter eure Usernummer (siehe Profil):

Update: Der Livestream ist vorbei und Dennis siegreich. Eine Aufzeichnung werden wir zeitnah zur Verfügung stellen. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern und Spendern für 490 Euro und die damit geschaffte Finanzierung der nächsten Staffel!

Das From-Software-Spiel Sekiro - Shadows Die Twice hat sicherlich schon so manchen Spieler an den Rand der Verzweiflung getrieben. Und auch der GamersGlobal-Redakteur Dennis war im Zuge seines Letsplays das eine oder andere Mal der Verzweiflungstat nahe, hat sich bisher aber doch immer erfolgreich durchbeißen können. An dieser Stelle vielen Dank an alle Crowdfunder, dank denen aktuell 20 Folgen finanziert sind!

Wie versprochen werden wir die 20. Folge live auf Twitch ausstrahlen. Laut aktuellem Stand wäre das Letsplay nach dieser beendet, sollten zu Beginn nicht noch weitere Mini-Staffeln gesichert worden sein. Jedoch werden wir die im Stream erzielten Spenden auf das Crowdfunding anrechnen, ihr könnt also nicht nur Dennis etwas Hoffnung schenken, sondern euch selbst auch noch weitere Folgen. Wichtig: Wer spendet, wird mit seinem eingegebenen Namen direkt im Live-Feed gezeigt. Wir bitten dringend darum, außerdem aber auch als Anmerkung die eigene GG-Usernummer zu schreiben, sonst macht uns die Zuordnung viel Arbeit. Die Usernummer seht ihr, wenn ihr in euer Profil geht (auf euren Usernamen oder das Bild klicken) gleich bei den ersten Angaben: Ext.Link: http://www.gamersglobal.de/user/10 . Die Zahl, die bei euch anstatt "10" steht, ist die User-ID. Danke!

Der Termin für das Live-Leiden ist heute am Montag, der 8. Juni 2020, um 19:00 Uhr. Und nein, natürlich wird Dennis nicht bloß eine Folge normaler Länge spielen, mindestens zwei Stunden sind für seinen Ausflug nach Japan angesetzt. Wer bei vergangenen Live-Events von GamersGlobal bereits einmal zugeschaut hat, der weiß auch, dass es gerne einmal länger wird. Damit sich unser junger Shinobi etwas von den Strapazen erholen kann, die eine Live-Ausstrahlung mit sich bringt, wird eine etwaige Folge 21 am darauffolgenden Samstag erscheinen. Weitere Ausgaben folgen dann wieder dem regulären Veröffentlichungsrhythmus von Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag.

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und einen unterhaltsamen Abend! (nur Dennis hat Angst...)

